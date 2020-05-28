Первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня, - Геращенко

1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что камеры будут установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

С самого начала, в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

Также он отметил, что постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

"Задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах. Поездка из дома на работу и обратно не должна заканчиваться травмами или гибелью. Напомню, что за время Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибли 175 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП вызвано именно превышением скорости", - написал он.

Также Геращенко добавил, что целью государства является снижение гибели людей на дорогах Украины в два раза за ближайшие пять лет: "В первую очередь за счет улучшения дорожной инфраструктуры, нового качества обучения новых водителей и контроля по сдаче экзаменов, так и за счет использования новейших технологий контроля за безопасностью дорожного движения".

Для удобства МВД подготовило информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в удобной форме - вопросах и ответах, с которой можно ознакомиться по ссылке.