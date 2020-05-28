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Первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня, - Геращенко

Первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня, - Геращенко

1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что камеры будут установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

С самого начала, в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

Также он отметил, что постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

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"Задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах. Поездка из дома на работу и обратно не должна заканчиваться травмами или гибелью. Напомню, что за время Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибли 175 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП вызвано именно превышением скорости", - написал он.

Также Геращенко добавил, что целью государства является снижение гибели людей на дорогах Украины в два раза за ближайшие пять лет: "В первую очередь за счет улучшения дорожной инфраструктуры, нового качества обучения новых водителей и контроля по сдаче экзаменов, так и за счет использования новейших технологий контроля за безопасностью дорожного движения".

Для удобства МВД подготовило информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в удобной форме - вопросах и ответах, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Первые 50 видеокамер системы автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня, - Геращенко 01

видеофиксация (140) ПДД (532) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+5
І що тепер робити мамі, яка любить швидкість?
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28.05.2020 15:11
+5
А где гарантия что что замер скорости правильный?
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28.05.2020 15:24
+3
Ждем навигацию с предупреждением об этих камерах.
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28.05.2020 15:00
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Ждем навигацию с предупреждением об этих камерах.
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28.05.2020 15:00 Ответить
Карти Wase мають таку опцію
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28.05.2020 15:28 Ответить
Товстопузий аваківський говномет, тебе потрібно гнати від МВС паганою метлою, падаль..
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28.05.2020 15:10 Ответить
І що тепер робити мамі, яка любить швидкість?
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28.05.2020 15:11 Ответить
А где гарантия что что замер скорости правильный?
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28.05.2020 15:24 Ответить
А если яму надо объехать или ремонт или другие препятствия?
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28.05.2020 15:42 Ответить
Через суд.
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28.05.2020 16:00 Ответить
очередной геморрой
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28.05.2020 16:06 Ответить
И шо, теперь нельзя будет гонять по тротуарам?
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28.05.2020 16:27 Ответить
"На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів." А чому в множині? А, зрозумів. Установка камер буде на автомагістралі Київ-Бориспіль та Бориспіль-Київ.
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28.05.2020 16:28 Ответить
подскажите, шо у нас с макс. скоростью
в городе 50 + 10 или 50 + 20 ???
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28.05.2020 17:30 Ответить
Через год когда нарушать перестанут а денег надо куча експертов обьяснит шо надо как у ывропе и сделают 30 км/ч
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28.05.2020 17:51 Ответить
Подоим народ. Не с рыжего же брать
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28.05.2020 17:50 Ответить
Я Вас не пойму тех кто против . кого доить будут ? Те кто летает а не ездит вы видели как машина перерубует человека пополам на скорости 160 км ?Могу скинуть фото ..Вот только камера не сможет догнать и прострелить колесо нарушителя ..И мне вот такие пилотные проэкты кажутся странными ..Почему пилотный проэкт по уничтожению Санэпидем станций проводится в других областях а пилотные проэты по установке камер фиксации так в Киеве ..ну типа холопы разницу не увидят
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28.05.2020 19:05 Ответить
ребята вы же умные, придумайте как отложить введение камер до 1 сенятбря. будет вам плюсик в карму
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28.05.2020 20:18 Ответить
а чи знає ваша тоня шо за ті ж гроші пожна встановити 1000 онлайн-камер з яких інформація знімалась би тільки в разі ДТП? Є така мертва (для країн снд) наука - логіка, так от якби в черепі тоні два виживших нейрончика правильно відреагували на це слово, то може б запропонували тоні встановлювати на всі авто в країні обмежувачі швидкості 130? а на міських маршрутках 60?
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28.05.2020 21:47 Ответить
 
 