Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"

Национальный центр Александра Довженко заявил, что стал неплатежеспособным. С начала 2020 года он не получал государственного финансирования.

Об этом говорится в заявлении центра, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала 2020 года Центр не получил планового госфинансирования по бюджетной программе о поддержке кинематографии. А это связано с неутверждением Министерством финансов поданного Минкультом проекта паспорта программы.

"Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представление в Минфин заниженных показателей финансирования Центра вопреки утвержденному МКиП годовому плану предприятия", - говорится в заявлении.

В центре уверяют, что обращались в Минкульт и комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой возобновить бюджетное финансирование, но это не дало результатов.

В центре отметили, что бюджетными средствами покрывается 70% заработной платы. Поэтому по состоянию на май до сих пор не выплачена зарплата работникам за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.

Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.

"В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов Центра", - добавили в Довженко-центре.

Кроме того, основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости, проведения мероприятий, в марте апреле был полностью потерян из-за карантина. Таким образом с конца мая центр не способен платить обязательные налоги и обязательства по договорам.

В заявлении подчеркнули, что возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не планируется.

"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого далее обеспечивать возможности нет", - подчеркнули в центре.

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