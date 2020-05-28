Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"
Национальный центр Александра Довженко заявил, что стал неплатежеспособным. С начала 2020 года он не получал государственного финансирования.
Об этом говорится в заявлении центра, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с начала 2020 года Центр не получил планового госфинансирования по бюджетной программе о поддержке кинематографии. А это связано с неутверждением Министерством финансов поданного Минкультом проекта паспорта программы.
"Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представление в Минфин заниженных показателей финансирования Центра вопреки утвержденному МКиП годовому плану предприятия", - говорится в заявлении.
В центре уверяют, что обращались в Минкульт и комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой возобновить бюджетное финансирование, но это не дало результатов.
В центре отметили, что бюджетными средствами покрывается 70% заработной платы. Поэтому по состоянию на май до сих пор не выплачена зарплата работникам за январь и февраль 2020 года. В марте-мае весь личный состав перевели в простой с сохранением 2/3 оклада.
Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.
"В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов Центра", - добавили в Довженко-центре.
Кроме того, основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости, проведения мероприятий, в марте апреле был полностью потерян из-за карантина. Таким образом с конца мая центр не способен платить обязательные налоги и обязательства по договорам.
В заявлении подчеркнули, что возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не планируется.
"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого далее обеспечивать возможности нет", - подчеркнули в центре.
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Єдина проблема - цей офшор належить також Порошенку, а угода була фіктивною.
Від того, що фільми Феліні чи Бунюеля касово не були успішними, вони не перестають бути шедеврами світового кіно на всі віки!
Для жюрі Канського кінофестивалю було пофіг, що українські фільми Донбас і Плем'я не окупилися в кінотеатрах - режисерам все одно вручили престижні нагороди (в професійному середовищі нагорода в Каннах котується вище за Оскар!)
Треба розрізняти масове попсове кіно і авторське фестивальне. Так от, попсу держава фінансувати НЕ МУСИТЬ, а артхаус і інтелектуальне кіно фінансують і у Франції, і у Італії!
А у Франції та Італії режисери, що отримують 100% державне фінансування фільму якщо таке взагалі передбачене - запрошують до участі в ньому своїх родичів (здогадайся з одного разу для чого)?
А щодо родичів - якщо це будуть такі метри, як Бенюк і Хостікоєв (вони куми) чи подружжя Хостікоєв і Наталя Сумська, то я в принципі не те щоб проти! Чи якщо режисерка Катерина Степанкова запросить свою маму Аду Роговцеву!
МІж іншим, Ніколас Кейдж - племінник Френсіса Форда Копполи і знімався в його фільмах. А Міла Йововіч була дружиною Люка Бессона і знімалася в його 5 елементі.
Усе залежить від конкретних прізвищ і таланту...
Тогда может ты ответишь на вопрос:
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Про бульбу, Лукашенко, Колю, беласрашку и пр. и пр. я уже слышал, так, что, можешь сразу отвечать на вопрос.
Ты тоже уклонишься от ответа на вопрос?
в стране уже год главное кино то, которое преЗЕдент делает за кацапские деньги и продает в кацапию. все остальное - тлен. "сваты" - вот образец искусства! истинный шедевр!
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/