Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань"
Національний центр Олександра Довженка заявив, що став неплатоспроможним. З початку 2020 роки він не отримував державного фінансування.
Про це йдеться в заяві центру, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з початку 2020 року Центр не отримав планового держфінансування за бюджетною програмою про підтримку кінематографії. А це пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Мінкультом проєкту паспорта програми.
"Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов'язків у частині організації бюджетного процесу та подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому МКіП річному плану підприємства", - йдеться в заяві.
У центрі запевняють, що зверталися до Мінкульту і комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням відновити бюджетне фінансування, але це не дало результатів.
У центрі зазначили, що бюджетними коштами покривається 70% заробітної плати. Тому станом на травень досі не виплачена зарплата працівникам за січень і лютий 2020 року. У березні-травні весь особовий склад перевели в простій зі збереженням 2/3 окладу.
Весь дохід від господарської діяльності центру за березень-квітень направили на виплати заборгованості із зарплат за відповідні місяці.
"Водночас Центр власним коштом здійснював сплату необхідних податків та зборів, оплату комунальних послуг та охорони, забезпечуючи збереженість фільмофонду, архівного та музейного фондів Центру", - додали в Довженко-центрі.
Крім того, основний дохід, який на 70% складається з доходу від оренди нерухомості, проведення заходів, в березні квітні був повністю втрачений через карантин. Таким чином з кінця травня центр не здатний платити обов'язкові податки і зобов'язання за договорами.
У заяві підкреслили, що відновлення бюджетного фінансування найближчим часом не планується.
"Як член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF) Центр змушений повідомити правлінню федерації про загрозу цілісності унікального фільмофонду, охорону та дотримання кліматичних умов зберігання якого далі забезпечувати можливості немає", - наголосили в центрі.
Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.
"В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов Центра", - добавили в Довженко-центре.
Кроме того, основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости, проведения мероприятий, в марте апреле был полностью потерян из-за карантина. Таким образом с конца мая центр не способен платить обязательные налоги и обязательства по договорам.
В заявлении подчеркнули, что возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не планируется.
"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого далее обеспечивать возможности нет", - подчеркнули в центре.
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Єдина проблема - цей офшор належить також Порошенку, а угода була фіктивною.
Від того, що фільми Феліні чи Бунюеля касово не були успішними, вони не перестають бути шедеврами світового кіно на всі віки!
Для жюрі Канського кінофестивалю було пофіг, що українські фільми Донбас і Плем'я не окупилися в кінотеатрах - режисерам все одно вручили престижні нагороди (в професійному середовищі нагорода в Каннах котується вище за Оскар!)
Треба розрізняти масове попсове кіно і авторське фестивальне. Так от, попсу держава фінансувати НЕ МУСИТЬ, а артхаус і інтелектуальне кіно фінансують і у Франції, і у Італії!
А у Франції та Італії режисери, що отримують 100% державне фінансування фільму якщо таке взагалі передбачене - запрошують до участі в ньому своїх родичів (здогадайся з одного разу для чого)?
А щодо родичів - якщо це будуть такі метри, як Бенюк і Хостікоєв (вони куми) чи подружжя Хостікоєв і Наталя Сумська, то я в принципі не те щоб проти! Чи якщо режисерка Катерина Степанкова запросить свою маму Аду Роговцеву!
МІж іншим, Ніколас Кейдж - племінник Френсіса Форда Копполи і знімався в його фільмах. А Міла Йововіч була дружиною Люка Бессона і знімалася в його 5 елементі.
Усе залежить від конкретних прізвищ і таланту...
Тогда может ты ответишь на вопрос:
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Про бульбу, Лукашенко, Колю, беласрашку и пр. и пр. я уже слышал, так, что, можешь сразу отвечать на вопрос.
Ты тоже уклонишься от ответа на вопрос?
в стране уже год главное кино то, которое преЗЕдент делает за кацапские деньги и продает в кацапию. все остальное - тлен. "сваты" - вот образец искусства! истинный шедевр!
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/