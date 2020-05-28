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Новини
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Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань"

Національний центр Олександра Довженка заявив, що став неплатоспроможним. З початку 2020 роки він не отримував державного фінансування.

Про це йдеться в заяві центру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку 2020 року Центр не отримав планового держфінансування за бюджетною програмою про підтримку кінематографії. А це пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Мінкультом проєкту паспорта програми.

"Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов'язків у частині організації бюджетного процесу та подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому МКіП річному плану підприємства", - йдеться в заяві.

У центрі запевняють, що зверталися до Мінкульту і комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням відновити бюджетне фінансування, але це не дало результатів.

Також дивіться: СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У центрі зазначили, що бюджетними коштами покривається 70% заробітної плати. Тому станом на травень досі не виплачена зарплата працівникам за січень і лютий 2020 року. У березні-травні весь особовий склад перевели в простій зі збереженням 2/3 окладу.

Весь дохід від господарської діяльності центру за березень-квітень направили на виплати заборгованості із зарплат за відповідні місяці.

"Водночас Центр власним коштом здійснював сплату необхідних податків та зборів, оплату комунальних послуг та охорони, забезпечуючи збереженість фільмофонду, архівного та музейного фондів Центру", - додали в Довженко-центрі.

Крім того, основний дохід, який на 70% складається з доходу від оренди нерухомості, проведення заходів, в березні квітні був повністю втрачений через карантин. Таким чином з кінця травня центр не здатний платити обов'язкові податки і зобов'язання за договорами.

У заяві підкреслили, що відновлення бюджетного фінансування найближчим часом не планується.

"Як член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF) Центр змушений повідомити правлінню федерації про загрозу цілісності унікального фільмофонду, охорону та дотримання кліматичних умов зберігання якого далі забезпечувати можливості немає", - наголосили в центрі.

Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.

"В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов Центра", - добавили в Довженко-центре.

Кроме того, основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости, проведения мероприятий, в марте апреле был полностью потерян из-за карантина. Таким образом с конца мая центр не способен платить обязательные налоги и обязательства по договорам.

В заявлении подчеркнули, что возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не планируется.

"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого далее обеспечивать возможности нет", - подчеркнули в центре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция проводят обыск в Довженко-Центре, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

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Топ коментарі
+18
А если бы взялись за съемки нового сезоно "Скотов", то были бы в шеколаде
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28.05.2020 15:38
+14
Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино" - Цензор.НЕТ 8778
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28.05.2020 15:43
+8
Відкрию секрет: у світі майже все високе мистецтво (саме мистецтво, а не шоу-біз) переважно є ЗБИТКОВИМ!
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28.05.2020 15:46
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А если бы взялись за съемки нового сезоно "Скотов", то были бы в шеколаде
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28.05.2020 15:38 Відповісти
Ну или хотя бы переименовались в центр Эйзенштейна ...
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28.05.2020 15:39 Відповісти
Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств" - Цензор.НЕТ 3017
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28.05.2020 15:45 Відповісти
Кому про що, а сої про чоколят!)))
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28.05.2020 15:50 Відповісти
Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань" - Цензор.НЕТ 5338
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28.05.2020 16:32 Відповісти
Кто-то говорил, что там не было шоколадных конфет...
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28.05.2020 16:36 Відповісти
А навіщо ти з однодумцями цукерки чавиш? Просто не купувати кеби не вистачило?
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28.05.2020 16:37 Відповісти
так то твої соратники по священній боротьбі проти ненависного Порошенка
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Мнение кацапа бесценно ))
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Це значить що він був апріорі збитковим і "харчувався" лише за рахунок проїдання державного бюджету без створення конкурентної художньої продукції.
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28.05.2020 15:41 Відповісти
если там открыть пункт продажи наркотиков, то этот центр за один день окупит свои расходы на 100 лет вперёд.
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28.05.2020 15:44 Відповісти
Відкрию секрет: у світі майже все високе мистецтво (саме мистецтво, а не шоу-біз) переважно є ЗБИТКОВИМ!
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Чому ж, офшор Вернон Холдінгз Лімітед з Британських Віргінських островів заробив на продажу лише однієї картини Порошенку близько 5 мільйонів доларів.
Єдина проблема - цей офшор належить також Порошенку, а угода була фіктивною.
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28.05.2020 15:49 Відповісти
Чо ти того Пєтю ліпиш де треба і де не треба? Як не до Шеремета, так до кіно?)))))

Від того, що фільми Феліні чи Бунюеля касово не були успішними, вони не перестають бути шедеврами світового кіно на всі віки!

Для жюрі Канського кінофестивалю було пофіг, що українські фільми Донбас і Плем'я не окупилися в кінотеатрах - режисерам все одно вручили престижні нагороди (в професійному середовищі нагорода в Каннах котується вище за Оскар!)

Треба розрізняти масове попсове кіно і авторське фестивальне. Так от, попсу держава фінансувати НЕ МУСИТЬ, а артхаус і інтелектуальне кіно фінансують і у Франції, і у Італії!
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28.05.2020 16:00 Відповісти
А Україна знаходиться на економічному рівні Франції та Італії, щоб повністю фінансувати з бюджету артхаусне кіно, яке не окупається у прокаті?
А у Франції та Італії режисери, що отримують 100% державне фінансування фільму якщо таке взагалі передбачене - запрошують до участі в ньому своїх родичів (здогадайся з одного разу для чого)?
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28.05.2020 16:11 Відповісти
А у нас навіть той же Донбас чи Кіборги не мали 100% державне фінансування!! 100% фінансування - велика рідкість зараз!

А щодо родичів - якщо це будуть такі метри, як Бенюк і Хостікоєв (вони куми) чи подружжя Хостікоєв і Наталя Сумська, то я в принципі не те щоб проти! Чи якщо режисерка Катерина Степанкова запросить свою маму Аду Роговцеву!

МІж іншим, Ніколас Кейдж - племінник Френсіса Форда Копполи і знімався в його фільмах. А Міла Йововіч була дружиною Люка Бессона і знімалася в його 5 елементі.


Усе залежить від конкретних прізвищ і таланту...
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28.05.2020 16:20 Відповісти
Зачєм ви нужни? Зачєм ваш "фільмофонд"? Всьо что нужно для формированія мозга будущєго малороса єсть в Сватах!
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино" - Цензор.НЕТ 8778
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28.05.2020 15:43 Відповісти
https://censor.net/user/451550, назад в паРашу означает твоё исправление?

Тогда может ты ответишь на вопрос:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?

Про бульбу, Лукашенко, Колю, беласрашку и пр. и пр. я уже слышал, так, что, можешь сразу отвечать на вопрос.
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Я же тебе сказал, что всё уже слышал или ты... одну лишнюю имеешь?

Ты тоже уклонишься от ответа на вопрос?
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28.05.2020 18:01 Відповісти
глупые в этом центре
в стране уже год главное кино то, которое преЗЕдент делает за кацапские деньги и продает в кацапию. все остальное - тлен. "сваты" - вот образец искусства! истинный шедевр!
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28.05.2020 15:45 Відповісти
А дэ КИНО?
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28.05.2020 15:47 Відповісти
Нужно на Довженко денег вбахать и построить Украинский Голливуд!
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28.05.2020 15:52 Відповісти
Тфу! Грёбаный совок
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28.05.2020 16:03 Відповісти
Хоть один из вас, каминтаторы, знает что такое "паспорт программы" и нахрен он нужен?
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28.05.2020 16:09 Відповісти
"Дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування, а в культури забрали все", - заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на спеціальній презентації для мистецтвознавців належних йому картин відомих художників в музеї ім. Івана Гончара.
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Рабам потрібне не кіно, а кілометрові бурякові плантації за трудодні на орендаря латифундиста, чи стояти деревом біля верстату після 11 років освіти за методичкою як скласти лего в фігурку з трьох букв. Тож знищують все, що не вписується в картину світу бариг землепроданців. А то з дуру знімуть як «Хоробре серце» Мела Гібсона і Шотландія поснулась до усвідомлення відновити свою державу.
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28.05.2020 18:20 Відповісти
Ну на Госкино Голобородько поставил свою подружку-сепаратистку из кинотеатра Запорожья. Так что саботаж финансирования всего Украинского закономерен.
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28.05.2020 18:41 Відповісти
Пострадала чисто государственная украинская организация. Так просто: не дать финансирование фсё, можно закрывать контору. А надо бы другие конторы пришемить: ОП, ВРУ, ГПУ, ГБР и далее по списку. И денежки для хороших дел сэкономим и всех упырей утилизировать с конфискацией личного нажитого непосильным трудом имущества.
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28.05.2020 19:37 Відповісти
 
 