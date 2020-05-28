Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань"

Національний центр Олександра Довженка заявив, що став неплатоспроможним. З початку 2020 роки він не отримував державного фінансування.

Про це йдеться в заяві центру, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку 2020 року Центр не отримав планового держфінансування за бюджетною програмою про підтримку кінематографії. А це пов'язано з незатвердженням Міністерством фінансів поданого Мінкультом проєкту паспорта програми.

"Однією з причин незатвердження паспорту є саботаж керівництвом Державного агентства України з питань кіно своїх обов'язків у частині організації бюджетного процесу та подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому МКіП річному плану підприємства", - йдеться в заяві.

У центрі запевняють, що зверталися до Мінкульту і комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з проханням відновити бюджетне фінансування, але це не дало результатів.

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У центрі зазначили, що бюджетними коштами покривається 70% заробітної плати. Тому станом на травень досі не виплачена зарплата працівникам за січень і лютий 2020 року. У березні-травні весь особовий склад перевели в простій зі збереженням 2/3 окладу.

Весь дохід від господарської діяльності центру за березень-квітень направили на виплати заборгованості із зарплат за відповідні місяці.

"Водночас Центр власним коштом здійснював сплату необхідних податків та зборів, оплату комунальних послуг та охорони, забезпечуючи збереженість фільмофонду, архівного та музейного фондів Центру", - додали в Довженко-центрі.

Крім того, основний дохід, який на 70% складається з доходу від оренди нерухомості, проведення заходів, в березні квітні був повністю втрачений через карантин. Таким чином з кінця травня центр не здатний платити обов'язкові податки і зобов'язання за договорами.

У заяві підкреслили, що відновлення бюджетного фінансування найближчим часом не планується.

"Як член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF) Центр змушений повідомити правлінню федерації про загрозу цілісності унікального фільмофонду, охорону та дотримання кліматичних умов зберігання якого далі забезпечувати можливості немає", - наголосили в центрі.

Весь доход от хозяйственной деятельности центра за март-апрель направили на выплаты задолженности по зарплатам за соответствующие месяцы.

"В то же время Центр за свой счет осуществлял уплату необходимых налогов и сборов, оплату коммунальных услуг и охраны, обеспечивая сохранность фильмофонда, архивного и музейного фондов Центра", - добавили в Довженко-центре.

Кроме того, основной доход, который на 70% состоит из дохода от аренды недвижимости, проведения мероприятий, в марте апреле был полностью потерян из-за карантина. Таким образом с конца мая центр не способен платить обязательные налоги и обязательства по договорам.

В заявлении подчеркнули, что возобновление бюджетного финансирования в ближайшее время не планируется.

"Как член Международной федерации киноархивов (FIAF) Центр вынужден сообщить правлению федерации об угрозе целостности уникального фильмофонда, охрану и соблюдение климатических условий хранения которого далее обеспечивать возможности нет", - подчеркнули в центре.

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