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СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Національному центрі Олександра Довженка відбувається обшук.

Про це повідомив у Facebook директор Довженко-Центру Іван Козленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обшук проводять Національна поліція та Служба безпеки України.

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи", - написав Козленко і додав фотографії обшуку.

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Пізніше Козленко повідомив, що обшук пов'язаний із кримінальною справою щодо акту ревізії Держаудитслужби.

СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко 01
СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко 02
СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко 03

СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко 04

Автор: 

обшук (1971) Нацполіція (15163) СБУ (12809) Довженко (10) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+31
Срочно понадобилось здание под Сваты-центр
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28.05.2020 13:57
+29
Ищут картину М.Шагала "Зелёный осел"......
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28.05.2020 13:59
+21
"Соєвий мародер" продолжает помогать медикам, а "Зелёный осел" таким не занимается
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28.05.2020 14:22
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под застройку пойдёт,"на рабочий кредит "(с)
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28.05.2020 13:57 Відповісти
Срочно понадобилось здание под Сваты-центр
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28.05.2020 13:57 Відповісти
Ну хоч на під черговий рошен.
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28.05.2020 14:13 Відповісти
Да,да, пойдет под Ермакоцентр
Довженко не заслужил.
Суки народа разрушают все, что идентифицирует Украину
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28.05.2020 14:19 Відповісти
новая цель жизни населения - шоб не рошен
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28.05.2020 14:19 Відповісти
Диабетик? Лечись!
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28.05.2020 14:39 Відповісти
Як я вас розумію ! От проходиш біля рошенівських цукерок-кондитерки,і принципово не хочеш брати,а купиш,а потім страждаєш вдома,запихуючись смачними калоріями !
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28.05.2020 16:43 Відповісти
Ищут картину М.Шагала "Зелёный осел"......
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28.05.2020 13:59 Відповісти
А знаходять тільки "Соєвий мародер"!
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28.05.2020 14:14 Відповісти
так не знаходять же ))))

рік шукають і нічого не можуть знайти
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28.05.2020 14:20 Відповісти
"Соєвий мародер" продолжает помогать медикам, а "Зелёный осел" таким не занимается
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Картина "Зелёный осёл" - реальное полотно, а "Соєвий мародер" существует только в больном, ущербном воображении!
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Це для https://censor.net/user/451550
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28.05.2020 14:28 Відповісти
а зебилы на то и зебилы - чтобы не отличать реальность от своего больного бреда ватников..
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28.05.2020 14:28 Відповісти
Не тільки полотно
Зеленый осел (Хемницер)/1799

ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ
Какой-то с умысла дурак
Взяв одново осла, ево раскрасил так,
Что весь зеленой стан, а ноги голубые.
Повел осла казать по улицам дурак.
5 ‎И старики и молодые
‎И малой и большой
Где ни взялись, кричат: ах-ти! осел какой!
Сам зелен весь как чиж, а ноги голубые!
‎О чём слыхом доселе не слыхать. ...
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28.05.2020 14:39 Відповісти
СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко - Цензор.НЕТ 5960
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28.05.2020 14:29 Відповісти
А Довженко им чем не угодил? Нормальный чувак..
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28.05.2020 13:59 Відповісти
Так был бы Довжанским, вопросов бы вообще не было
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28.05.2020 14:44 Відповісти
Во взялись за работу, аж жуть. На долго ли?
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28.05.2020 14:03 Відповісти
знов вилучають документи. в них що папіра не вистачає
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28.05.2020 14:08 Відповісти
кого из коррупционеров посадили за ГОД- это при том ,шо прокурор, на 100% свой - О - вот и я о том же))))
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28.05.2020 14:09 Відповісти
А кого за 5 років посадили?
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28.05.2020 14:13 Відповісти
ну вот как надо культуру поддерживать..
не обязательно деньги для нее выделять - главное страху нагнать
а что ищут то?
вы там за руками следите, а то как ни наркотики подкинут, так калькулятор со скотчем стыбзят )))
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28.05.2020 14:09 Відповісти
а то и трахнуть могут
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28.05.2020 15:24 Відповісти
СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко - Цензор.НЕТ 17
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28.05.2020 14:17 Відповісти
СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко - Цензор.НЕТ 1309Майкоп - столиця Адигеї
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28.05.2020 14:25 Відповісти
Авакову и "Майн кампф" подойдёт....
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28.05.2020 14:30 Відповісти
Силовики разных подразделений решили "обкультуриться".
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28.05.2020 14:21 Відповісти
Зебил уже не знает за что хвататься.Везде обсирается по полной.
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28.05.2020 14:23 Відповісти
В каком там очередном музее собираются делать обыски?
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28.05.2020 14:24 Відповісти
По сельским клубам пойдут.
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28.05.2020 14:37 Відповісти
Тренд зеленої влади. Музеї, заклади культури - усі на обшуки. А що двері? Підривали чи просто виламали?
Я так думаю, це у них таке собі соціалістичне зелене змагання по репресіям. ДНР ДБР - учора, а сьогодні СБУ з поліцією. Стахановці зеленого відливу ******** України
ДБР поки попереду
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28.05.2020 14:33 Відповісти
ищут бумажку - признание: йа ффсе украл
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Довідка.
Національний центр Олександра Довженка (також Довженко-Центр) - державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини. Перебуває в сфері управління Міністерства культури України. Є закладом культури, суб'єктом кінематографії та видавничої справи. Член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).
Напевно плівки з Порошенком шукають.
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28.05.2020 14:35 Відповісти
с начала года центр Довженко не получал выделенные на его деятельность деньги из бюджета. по этому поводу директор весьма резко высказался о новой власти. сегодня пришли с обыском
зе-реальность
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28.05.2020 14:36 Відповісти
Когда я слышу слово "культура", рука хватается за пистолет (с)
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28.05.2020 14:42 Відповісти
Зелена сволота.
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28.05.2020 14:43 Відповісти
сколько музеев вокруг...
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28.05.2020 14:45 Відповісти
ЦЕ ЩО ЯКИЙСЬ ЖАРТ.

ЗА ОСТАННІХ ПАРУ ДНІВ ЦЕ ВЖЕ ДРУГА ДІЯ ПРАВОПОХОРОНЦІВ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЗНАЧУЩИХ УСТАНОВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. ПЕРША- ЦЕ МУЗЕЙ ГОНЧАРА, ДРУГА - ДОВЖЕНКО ЦЕНТР. А ДАЛІ ДУМАЙ ТЕ...
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28.05.2020 14:46 Відповісти
А зачем они это делают? Бомбу шукают?
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Віслюку догоджають.
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28.05.2020 16:06 Відповісти
"Дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування, а в культури забрали все", - заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на спеціальній презентації для мистецтвознавців належних йому картин відомих художників в музеї ім. Івана Гончара.
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/
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28.05.2020 17:20 Відповісти
 
 