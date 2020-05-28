СБУ і Нацполіція проводять обшук у Довженко-Центрі, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Національному центрі Олександра Довженка відбувається обшук.

Про це повідомив у Facebook директор Довженко-Центру Іван Козленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обшук проводять Національна поліція та Служба безпеки України.

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи", - написав Козленко і додав фотографії обшуку.

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Пізніше Козленко повідомив, що обшук пов'язаний із кримінальною справою щодо акту ревізії Держаудитслужби.





