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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, - Шмыгаль

Пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства, об этом премьер сказал во время встречи с послами Большой семерки.

Отмечается, что Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь реформе здравоохранения.

"В условиях пандемии - это та реформа, потребность в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакриза показала ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг. Если инфекционная больница не имеет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплаты. Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - отметил премьер.

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Автор: 

G7 (833) карантин (16729) реформы (3951) Шмыгаль Денис (2666) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Прям як путєн, про санкції...
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28.05.2020 16:39
+5
каким? в каком направлении импульс?
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28.05.2020 16:39
+5
ПНХ. Уроды!
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28.05.2020 16:40
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Прям як путєн, про санкції...
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28.05.2020 16:39 Ответить
Конечно! Просто после выборов российские вассалы, пришедшие к власти, сразу всё сдали, поэтому и политика та же!!
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28.05.2020 17:51 Ответить
каким? в каком направлении импульс?
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28.05.2020 16:39 Ответить
Определенный импульс в определенном направлении! Ускорили полет в ж..у, который успешно начали еще "соросята"!
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28.05.2020 16:40 Ответить
Ну да, народ не вышел шины жечь за ваши "реформы"!
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28.05.2020 16:39 Ответить
Он болеет . Надо его проверить .
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28.05.2020 16:39 Ответить
Паталогоанатом пусть исследование проведёт.
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28.05.2020 16:41 Ответить
Доставить пациента к доктору нужно. Сам то не придет...
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28.05.2020 16:56 Ответить
ПНХ. Уроды!
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28.05.2020 16:40 Ответить
Как санкции на расее?
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28.05.2020 16:40 Ответить
та невже?
з цього місця детальніше, будь ласка!
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28.05.2020 16:40 Ответить
Та да, и Мрия грузы в Украину начала возить....
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28.05.2020 16:42 Ответить
..ДЕБІЛІЗМ - характерна СТІЙКА риса цих зальотних УБЛЮДКІВ...
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28.05.2020 16:43 Ответить
Шо значить "зальотних"??? Від самого Ахметова ублюдок. Калірований.
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28.05.2020 16:54 Ответить
стыдно... просто стыдно за это правительство и за этого слугу урода
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28.05.2020 16:45 Ответить
Шо он несёт этот лекарь-пекарь-и-аптекарь в одном лице. Навязал людям гиподинамию на два месяца, при чём под домашним арестом, посмотрим сколько будет инфарктов и аритмий после этого. И ещё не известно как этот карантин повлияет на психику, мы ведь видим какими приходят зеки с "курорта".
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28.05.2020 16:49 Ответить
Де п'ятсот тищч робочих місць, які ти обіцяв у травні??? - в тебе один робочий день залишився...
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28.05.2020 16:50 Ответить
блін така риторика як на россії про санкції
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28.05.2020 16:51 Ответить
Точно, дырка в голове... И большая.
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28.05.2020 16:52 Ответить
Ну и замечательно. ЗЕбилы, намазуйте себе импульс!
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28.05.2020 16:54 Ответить
Ага -реанимационный импульс током..
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28.05.2020 16:58 Ответить
Реформам? Як цей бд ..ський Цирк вже дістав....
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28.05.2020 17:08 Ответить
Шот импульс так и долбит!, пан Щмигль!))
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28.05.2020 17:12 Ответить
Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2317
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28.05.2020 17:15 Ответить
Сочувствую послам, что им стоило подавить желание поржать во время этой встречи.
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28.05.2020 17:16 Ответить
Особенно импульс, ваш, шмыгаль, почуствуют предприниматели... Как там владелец лоторей, поправив очечки, даниил гетьманцев сказал:ну и что, это же не эскимо...Ну уроды, кадровый голод. Да!!!
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28.05.2020 17:16 Ответить
А, так вот оно в чем дело. Без коронавируса не было других стимулов.
Ну шо ж. Предлагаю весь кабмин заразить чесоткой.
Шоб импульсивно чесались в правильном направлении.
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28.05.2020 17:33 Ответить
Це яким реформам? Спиз%ити 60 млрд. з бюджету це не реформа! Економіст хренів!
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28.05.2020 17:39 Ответить
При слові "реформи" хочеться відкопати обріз від діда-крукуля. Які реформи коли борг України вже перевалив за 82 мільярди доларів (це досить щоб полетіти людині на марс, а її ту людину обікрали разом з МВФ)! Ця владна банда доки все не знищить не заспокоїться.
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28.05.2020 17:59 Ответить
За доброю традицією скоро пан Шмигаль отримає імпульс (копняка в сраку) як його попередник від Величного Лідера.
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28.05.2020 18:04 Ответить
Преступная остановка АЭС - реформа ?
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28.05.2020 19:16 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


То, что в нормальной стране карается сроком от 5 до пожизненного с конфискацией, в ******* банановой рецпублике называется скандалом. Потом туземцы будут чухать чубы и недоумевать, почему у них пенсия 45$, смертность в 3 раза превышает рождаемость и минус 20 миллионов за 30 лет.
Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 235
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28.05.2020 19:33 Ответить
Что не министр,то идиёт.Их видимо жизнь научила только бабло бюджетное пилить.
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28.05.2020 19:43 Ответить
еще один самокатчик.. перед уволнением будет рассказівать про великие успехи?
наркоманы
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28.05.2020 22:36 Ответить
Пігулки з російського кокаїну роблять свою справу....
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28.05.2020 22:43 Ответить
опять разговоры про то, как должно быть.
год прошел - результат минусовой, одни разговоры как должно быть.
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28.05.2020 23:28 Ответить
Да что тьі такое черт возьми несешь?
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29.05.2020 02:13 Ответить
 
 