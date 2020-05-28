Пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства, об этом премьер сказал во время встречи с послами Большой семерки.
Отмечается, что Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь реформе здравоохранения.
"В условиях пандемии - это та реформа, потребность в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакриза показала ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы пересчитываем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг. Если инфекционная больница не имеет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплаты. Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - отметил премьер.
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Ну шо ж. Предлагаю весь кабмин заразить чесоткой.
Шоб импульсивно чесались в правильном направлении.
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K0५EGAR
@Rage4oK
То, что в нормальной стране карается сроком от 5 до пожизненного с конфискацией, в ******* банановой рецпублике называется скандалом. Потом туземцы будут чухать чубы и недоумевать, почему у них пенсия 45$, смертность в 3 раза превышает рождаемость и минус 20 миллионов за 30 лет.
наркоманы
год прошел - результат минусовой, одни разговоры как должно быть.