Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду, про це прем'єр сказав під час зустрічі з послами Великої сімки.
Зазначається, що Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, передовсім реформі охорони здоров'я.
"В умовах пандемії – це та реформа, потреба в якій і недоліки якої проявилися найбільше. Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - зазначив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з цього місця детальніше, будь ласка!
Ну шо ж. Предлагаю весь кабмин заразить чесоткой.
Шоб импульсивно чесались в правильном направлении.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
То, что в нормальной стране карается сроком от 5 до пожизненного с конфискацией, в ******* банановой рецпублике называется скандалом. Потом туземцы будут чухать чубы и недоумевать, почему у них пенсия 45$, смертность в 3 раза превышает рождаемость и минус 20 миллионов за 30 лет.
наркоманы
год прошел - результат минусовой, одни разговоры как должно быть.