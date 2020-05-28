Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду, про це прем'єр сказав під час зустрічі з послами Великої сімки.

Зазначається, що Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, передовсім реформі охорони здоров'я.

"В умовах пандемії – це та реформа, потреба в якій і недоліки якої проявилися найбільше. Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - зазначив прем'єр.

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