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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль

Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду, про це прем'єр сказав під час зустрічі з послами Великої сімки.

Зазначається, що Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, передовсім реформі охорони здоров'я.

"В умовах пандемії – це та реформа, потреба в якій і недоліки якої проявилися найбільше. Реформа медицини має бути завершена за допомогою наших міжнародних партнерів, але коронакриза показала помилки, які були допущені при попередніх розрахунках цієї реформи, тому ми перераховуємо і тарифи з НСЗУ, і пакети послуг. Якщо інфекційна лікарня не має хворих, це не значить, що лікарі не мають отримувати зарплатні. Ще одна проблема – це психіатрія та туберкульозні диспансери. Все це потребує окремої уваги і окремих розрахунків, тому другий етап реформи може розтягнутись у часі. І ми будемо просити підтримати нас в реалізації цієї реформи", - зазначив прем'єр.

Також читайте: "Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський

Автор: 

G-7 G7 (1032) карантин (18172) реформи (3206) Денис Шмигаль (4543) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Прям як путєн, про санкції...
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28.05.2020 16:39
+5
каким? в каком направлении импульс?
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28.05.2020 16:39
+5
ПНХ. Уроды!
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28.05.2020 16:40
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Прям як путєн, про санкції...
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Конечно! Просто после выборов российские вассалы, пришедшие к власти, сразу всё сдали, поэтому и политика та же!!
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28.05.2020 17:51 Відповісти
каким? в каком направлении импульс?
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Определенный импульс в определенном направлении! Ускорили полет в ж..у, который успешно начали еще "соросята"!
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Ну да, народ не вышел шины жечь за ваши "реформы"!
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Он болеет . Надо его проверить .
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28.05.2020 16:39 Відповісти
Паталогоанатом пусть исследование проведёт.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Доставить пациента к доктору нужно. Сам то не придет...
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28.05.2020 16:56 Відповісти
ПНХ. Уроды!
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Как санкции на расее?
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28.05.2020 16:40 Відповісти
та невже?
з цього місця детальніше, будь ласка!
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28.05.2020 16:40 Відповісти
Та да, и Мрия грузы в Украину начала возить....
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28.05.2020 16:42 Відповісти
..ДЕБІЛІЗМ - характерна СТІЙКА риса цих зальотних УБЛЮДКІВ...
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28.05.2020 16:43 Відповісти
Шо значить "зальотних"??? Від самого Ахметова ублюдок. Калірований.
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28.05.2020 16:54 Відповісти
стыдно... просто стыдно за это правительство и за этого слугу урода
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28.05.2020 16:45 Відповісти
Шо он несёт этот лекарь-пекарь-и-аптекарь в одном лице. Навязал людям гиподинамию на два месяца, при чём под домашним арестом, посмотрим сколько будет инфарктов и аритмий после этого. И ещё не известно как этот карантин повлияет на психику, мы ведь видим какими приходят зеки с "курорта".
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28.05.2020 16:49 Відповісти
Де п'ятсот тищч робочих місць, які ти обіцяв у травні??? - в тебе один робочий день залишився...
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28.05.2020 16:50 Відповісти
блін така риторика як на россії про санкції
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28.05.2020 16:51 Відповісти
Точно, дырка в голове... И большая.
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28.05.2020 16:52 Відповісти
Ну и замечательно. ЗЕбилы, намазуйте себе импульс!
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28.05.2020 16:54 Відповісти
Ага -реанимационный импульс током..
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28.05.2020 16:58 Відповісти
Реформам? Як цей бд ..ський Цирк вже дістав....
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28.05.2020 17:08 Відповісти
Шот импульс так и долбит!, пан Щмигль!))
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28.05.2020 17:12 Відповісти
Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2317
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28.05.2020 17:15 Відповісти
Сочувствую послам, что им стоило подавить желание поржать во время этой встречи.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
Особенно импульс, ваш, шмыгаль, почуствуют предприниматели... Как там владелец лоторей, поправив очечки, даниил гетьманцев сказал:ну и что, это же не эскимо...Ну уроды, кадровый голод. Да!!!
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28.05.2020 17:16 Відповісти
А, так вот оно в чем дело. Без коронавируса не было других стимулов.
Ну шо ж. Предлагаю весь кабмин заразить чесоткой.
Шоб импульсивно чесались в правильном направлении.
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28.05.2020 17:33 Відповісти
Це яким реформам? Спиз%ити 60 млрд. з бюджету це не реформа! Економіст хренів!
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28.05.2020 17:39 Відповісти
При слові "реформи" хочеться відкопати обріз від діда-крукуля. Які реформи коли борг України вже перевалив за 82 мільярди доларів (це досить щоб полетіти людині на марс, а її ту людину обікрали разом з МВФ)! Ця владна банда доки все не знищить не заспокоїться.
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28.05.2020 17:59 Відповісти
За доброю традицією скоро пан Шмигаль отримає імпульс (копняка в сраку) як його попередник від Величного Лідера.
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28.05.2020 18:04 Відповісти
Преступная остановка АЭС - реформа ?
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28.05.2020 19:16 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


То, что в нормальной стране карается сроком от 5 до пожизненного с конфискацией, в ******* банановой рецпублике называется скандалом. Потом туземцы будут чухать чубы и недоумевать, почему у них пенсия 45$, смертность в 3 раза превышает рождаемость и минус 20 миллионов за 30 лет.
Пандемія коронавірусу дала певний імпульс українським реформам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 235
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28.05.2020 19:33 Відповісти
Что не министр,то идиёт.Их видимо жизнь научила только бабло бюджетное пилить.
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28.05.2020 19:43 Відповісти
еще один самокатчик.. перед уволнением будет рассказівать про великие успехи?
наркоманы
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28.05.2020 22:36 Відповісти
Пігулки з російського кокаїну роблять свою справу....
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28.05.2020 22:43 Відповісти
опять разговоры про то, как должно быть.
год прошел - результат минусовой, одни разговоры как должно быть.
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28.05.2020 23:28 Відповісти
Да что тьі такое черт возьми несешь?
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29.05.2020 02:13 Відповісти
 
 