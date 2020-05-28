В Дарницком доме-интернате снижается количество заболевших коронавирусом, - КГГА

В Дарницком детском доме-интернате, где заболели коронавирусом более 80 человек, снижается количество больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с коронавирусом в Дарницком детском доме-интернате идет на поправку. После повторного тестирования из 55 детей показатель отрицательный у 20. Из 32 сотрудников - у 10 человек. Трое из четырех человек, которые находились в больнице, уже выписаны из медицинских учреждений", - сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.

В КГГА также сообщили, что не обнаружены случаи заражения коронавирусом среди детей в Центре социально-психологической реабилитации №1.

"По Центру социально-психологической реабилитации детей №1, где коронавирус был обнаружен у медицинской сестры, были взяты биологические образцы у 62 детей и 38 сотрудников. Среди детей заболевание не обнаружили. У двух работников тест показал положительный результат, но симптомов заболевания у них нет, они находятся на самоизоляции", - рассказала Хонда.

В других социальных учреждениях Киева подозрений на коронавирус нет.

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