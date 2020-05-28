У Дарницькому будинку-інтернаті знижується кількість хворих на коронавірус, - КМДА

У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті, де захворіли на коронавірус понад 80 осіб, знижується кількість хворих на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з коронавірусом у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті йде на поправку. Після повторного тестування з 55 дітей показник негативний у 20. З 32 співробітників - у 10 осіб. Троє з чотирьох людей, які перебували в лікарні, вже виписані з медичних установ", - повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У КМДА також повідомили, що не виявлено випадків зараження коронавірусом серед дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації №1.

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"Щодо Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1, де коронавірус був виявлений у медичної сестри, було взято біологічні зразки у 62 дітей і 38 співробітників. Серед дітей захворювання не виявили. У двох працівників тест показав позитивний результат, але симптомів захворювання у них немає, вони перебувають на самоізоляції", - розповіла Хонда.

В інших соціальних установах Києва підозр на коронавірус немає.

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