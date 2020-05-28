Еще двум представителям российских спецслужб следователи СБУ сообщили о подозрении

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по фактам подстрекательства сотрудниками ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова предал военной присяге и перешел на службу в ФСБ РФ. Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против нашего государства, в частности через сбор и передачу сведений военного характера по Вооруженных сил Украины.

Двум представителям спецслужб РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент контрразведки СБ Украины".

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