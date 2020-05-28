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Нардеп "Слуги народа" Божик заболел COVID-19, - Гончаренко
У народного депутата фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили положительный результат тестирования на COVID-19,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"COVID-19 заболел ещё один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народа)", - написал Гончаренко.
Божик – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
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а тепер ти розкажи про своє перезбудження...що саме його спричинило?
божков то миллионы, так шо я се вполне могу быть напр. Зевсоизбранный, или Осирисообраненный. мало ли как мона ся назвать то))
погибнет пусть вся Рада - выбрать сумеем еще с 200-300 рад таких, с пользой не меньшей