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Новости Коронавирус и карантин
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Нардеп "Слуги народа" Божик заболел COVID-19, - Гончаренко

Нардеп

У народного депутата фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили положительный результат тестирования на COVID-19,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел ещё один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народа)", - написал Гончаренко.

Божик – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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Автор: 

карантин (16729) Гончаренко (535) Слуга народа (2627) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ну и морда скотская.
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28.05.2020 17:39
+8
Гончаренко секретарь у Божика ?
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28.05.2020 17:38
+8
бубочці надіюсь ручку потискав..
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28.05.2020 17:44
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Кнопки для голосования языком нажимал ?
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28.05.2020 17:37 Ответить
Та не. У них особая техника.
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28.05.2020 17:48 Ответить
Это типа как гринпоц на пианино?
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28.05.2020 18:03 Ответить
Гончаренко секретарь у Божика ?
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28.05.2020 17:38 Ответить
Ну и морда скотская.
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28.05.2020 17:39 Ответить
внутри еще хуже
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28.05.2020 17:41 Ответить
божественная рожа ....ь
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28.05.2020 17:43 Ответить
Лешек здесь похож на цепного ПЕСика
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28.05.2020 19:43 Ответить
Можно подумать, что Гончаренко на фото выглядит здоровым..
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28.05.2020 17:40 Ответить
Гончаренко -газета Копейка.
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28.05.2020 17:40 Ответить
чому він такий радий?
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28.05.2020 17:40 Ответить
А ти не радий? Які емоції ти відчував, прочитавши цю новину? Опиши їх.
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28.05.2020 17:42 Ответить
Нормальные люди, когда твой соотечественник заболел , как минимум, сочувствуют
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28.05.2020 19:35 Ответить
Нормальні люди російських клоунів у Верховну Раду України не вибирають.
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28.05.2020 20:10 Ответить
для чого ж ти тоді вибрав російського клоуна Гончаренка?
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28.05.2020 20:23 Ответить
Гончаренко служив у 95 кварталі?
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28.05.2020 21:00 Ответить
а ти не знаеш перелік всіх, кому служив цей костусев-молодший...?
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28.05.2020 21:17 Ответить
Дід дружини Ольги - воював в УПА, і загинув. А дід дружини Зєлєнскава воював в УПА?...З жовтня 2019 року, основний ініціатор і голова міжфракційного об'єднання "Кубань", завданням якого є розробка політики щодо повернення у культурне й соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] ... З 2005 року до 2014 року член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів , активний прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Pravda-2 [2] ...ЗАРАЗ я нічого проросійсько - антиукраїнського в нього не бачу. Судять не по прізвищах, а по ділах.
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28.05.2020 21:58 Ответить
Цілком сподівана реакція.
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28.05.2020 22:53 Ответить
і я не здивований...
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28.05.2020 23:04 Ответить
як мінімум - нейтральні емоції

а тепер ти розкажи про своє перезбудження...що саме його спричинило?
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28.05.2020 20:25 Ответить
Нейтральні емоції.
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28.05.2020 21:01 Ответить
А що йому сумувати? Тим більше, що фото з архіву. Мінімум, торішні
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28.05.2020 17:47 Ответить
СН не можуть хворіти на короновірус!
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28.05.2020 17:42 Ответить
Странно, шо только они болеют.
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28.05.2020 17:45 Ответить
Так і прізвище у нього говорить, що він зебог!
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28.05.2020 17:49 Ответить
бубочці надіюсь ручку потискав..
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28.05.2020 17:44 Ответить
Навряд ... Бубучка тепер тести не жалкує. Чув, по кілька разів на день беруть.
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28.05.2020 17:49 Ответить
мммм, тонко)))
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28.05.2020 17:58 Ответить
Разочарую тебя - через рукопожатия не передается
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28.05.2020 19:47 Ответить
кинули фейковую инфо для гоев а те и рады
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28.05.2020 17:48 Ответить
я вот не гой например(снимает лапшу с колен)
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28.05.2020 17:59 Ответить
Неуж-то ты бохоизбранный?
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28.05.2020 19:48 Ответить
А почему бы и нет?
божков то миллионы, так шо я се вполне могу быть напр. Зевсоизбранный, или Осирисообраненный. мало ли как мона ся назвать то))
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28.05.2020 21:06 Ответить
може дасть бог заспиваем- царствоооооооооооо небесноеееееееееее
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28.05.2020 17:50 Ответить
может боха нет и не запоем Зевсе - дуря кранииииии
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28.05.2020 18:00 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 10
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28.05.2020 19:21 Ответить
- Аря-баря, пацанчик! По мелочи есть че?

Нардеп "Слуги народа" Божик заболел COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 657
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28.05.2020 17:54 Ответить
Гончаренко даже не скрывает своей радости
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28.05.2020 17:56 Ответить
да ладно ващет - жалко их что-ли?
погибнет пусть вся Рада - выбрать сумеем еще с 200-300 рад таких, с пользой не меньшей
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28.05.2020 18:02 Ответить
блин, я вроде уже се наговорил на бутылку....(не спереди)
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28.05.2020 18:03 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5211
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28.05.2020 18:12 Ответить
Лично мне насрать на этого божика там таких сволочей ещё 450
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28.05.2020 18:46 Ответить
Дурнуватому фрікові - гончаренці - більше нема про що повідомити? Це було б смішно, якби не було так сумно: кого люди наобирали до Ради... Жах!
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28.05.2020 18:51 Ответить
Чомусь новини від політичної повії не викликають довіри.
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28.05.2020 19:08 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6524
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28.05.2020 19:18 Ответить
Это хто?
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28.05.2020 20:04 Ответить
Кара за землепроданство без референдуму.
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28.05.2020 19:20 Ответить
Когда вы, слуги, уже все передохните?
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28.05.2020 19:21 Ответить
Все вы врети! У нас пик был в начале мая, а сейчас уже сплошной спад!
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28.05.2020 23:19 Ответить
просто переспал с Шаховым .
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28.05.2020 23:21 Ответить
пацанчик-стукачёк.
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28.05.2020 23:57 Ответить
 
 