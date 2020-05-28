Нардеп "Слуги народа" Божик заболел COVID-19, - Гончаренко

У народного депутата фракции "Слуга народа" Валерия Божика выявили положительный результат тестирования на COVID-19,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил парламентарий от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел ещё один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народа)", - написал Гончаренко.

Божик – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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