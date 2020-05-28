УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10814 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 350 53

Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко

Нардеп

У народного депутата фракції "Слуга народу" Валерія Божика виявили позитивний результат тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив парламентарій від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"На COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик (Слуга Народу)", - написав Гончаренко.

Божик - заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" не йде на карантин через свою чисельність, результати тестування 71 нардепа негативні, - Кравчук

Автор: 

карантин (18172) Гончаренко (488) Слуга народу (2809) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Ну и морда скотская.
показати весь коментар
28.05.2020 17:39
+8
Гончаренко секретарь у Божика ?
показати весь коментар
28.05.2020 17:38
+8
бубочці надіюсь ручку потискав..
показати весь коментар
28.05.2020 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кнопки для голосования языком нажимал ?
показати весь коментар
28.05.2020 17:37 Відповісти
Та не. У них особая техника.
показати весь коментар
28.05.2020 17:48 Відповісти
Это типа как гринпоц на пианино?
показати весь коментар
28.05.2020 18:03 Відповісти
Гончаренко секретарь у Божика ?
показати весь коментар
28.05.2020 17:38 Відповісти
Ну и морда скотская.
показати весь коментар
28.05.2020 17:39 Відповісти
внутри еще хуже
показати весь коментар
28.05.2020 17:41 Відповісти
божественная рожа ....ь
показати весь коментар
28.05.2020 17:43 Відповісти
Лешек здесь похож на цепного ПЕСика
показати весь коментар
28.05.2020 19:43 Відповісти
Можно подумать, что Гончаренко на фото выглядит здоровым..
показати весь коментар
28.05.2020 17:40 Відповісти
Гончаренко -газета Копейка.
показати весь коментар
28.05.2020 17:40 Відповісти
чому він такий радий?
показати весь коментар
28.05.2020 17:40 Відповісти
А ти не радий? Які емоції ти відчував, прочитавши цю новину? Опиши їх.
показати весь коментар
28.05.2020 17:42 Відповісти
Нормальные люди, когда твой соотечественник заболел , как минимум, сочувствуют
показати весь коментар
28.05.2020 19:35 Відповісти
Нормальні люди російських клоунів у Верховну Раду України не вибирають.
показати весь коментар
28.05.2020 20:10 Відповісти
для чого ж ти тоді вибрав російського клоуна Гончаренка?
показати весь коментар
28.05.2020 20:23 Відповісти
Гончаренко служив у 95 кварталі?
показати весь коментар
28.05.2020 21:00 Відповісти
а ти не знаеш перелік всіх, кому служив цей костусев-молодший...?
показати весь коментар
28.05.2020 21:17 Відповісти
Дід дружини Ольги - воював в УПА, і загинув. А дід дружини Зєлєнскава воював в УПА?...З жовтня 2019 року, основний ініціатор і голова міжфракційного об'єднання "Кубань", завданням якого є розробка політики щодо повернення у культурне й соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] ... З 2005 року до 2014 року член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів , активний прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Pravda-2 [2] ...ЗАРАЗ я нічого проросійсько - антиукраїнського в нього не бачу. Судять не по прізвищах, а по ділах.
показати весь коментар
28.05.2020 21:58 Відповісти
Цілком сподівана реакція.
показати весь коментар
28.05.2020 22:53 Відповісти
і я не здивований...
показати весь коментар
28.05.2020 23:04 Відповісти
як мінімум - нейтральні емоції

а тепер ти розкажи про своє перезбудження...що саме його спричинило?
показати весь коментар
28.05.2020 20:25 Відповісти
Нейтральні емоції.
показати весь коментар
28.05.2020 21:01 Відповісти
А що йому сумувати? Тим більше, що фото з архіву. Мінімум, торішні
показати весь коментар
28.05.2020 17:47 Відповісти
СН не можуть хворіти на короновірус!
показати весь коментар
28.05.2020 17:42 Відповісти
Странно, шо только они болеют.
показати весь коментар
28.05.2020 17:45 Відповісти
Так і прізвище у нього говорить, що він зебог!
показати весь коментар
28.05.2020 17:49 Відповісти
бубочці надіюсь ручку потискав..
показати весь коментар
28.05.2020 17:44 Відповісти
Навряд ... Бубучка тепер тести не жалкує. Чув, по кілька разів на день беруть.
показати весь коментар
28.05.2020 17:49 Відповісти
мммм, тонко)))
показати весь коментар
28.05.2020 17:58 Відповісти
Разочарую тебя - через рукопожатия не передается
показати весь коментар
28.05.2020 19:47 Відповісти
кинули фейковую инфо для гоев а те и рады
показати весь коментар
28.05.2020 17:48 Відповісти
я вот не гой например(снимает лапшу с колен)
показати весь коментар
28.05.2020 17:59 Відповісти
Неуж-то ты бохоизбранный?
показати весь коментар
28.05.2020 19:48 Відповісти
А почему бы и нет?
божков то миллионы, так шо я се вполне могу быть напр. Зевсоизбранный, или Осирисообраненный. мало ли как мона ся назвать то))
показати весь коментар
28.05.2020 21:06 Відповісти
може дасть бог заспиваем- царствоооооооооооо небесноеееееееееее
показати весь коментар
28.05.2020 17:50 Відповісти
может боха нет и не запоем Зевсе - дуря кранииииии
показати весь коментар
28.05.2020 18:00 Відповісти
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 10
показати весь коментар
28.05.2020 19:21 Відповісти
- Аря-баря, пацанчик! По мелочи есть че?

Нардеп "Слуги народа" Божик заболел COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 657
показати весь коментар
28.05.2020 17:54 Відповісти
Гончаренко даже не скрывает своей радости
показати весь коментар
28.05.2020 17:56 Відповісти
да ладно ващет - жалко их что-ли?
погибнет пусть вся Рада - выбрать сумеем еще с 200-300 рад таких, с пользой не меньшей
показати весь коментар
28.05.2020 18:02 Відповісти
блин, я вроде уже се наговорил на бутылку....(не спереди)
показати весь коментар
28.05.2020 18:03 Відповісти
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5211
показати весь коментар
28.05.2020 18:12 Відповісти
Лично мне насрать на этого божика там таких сволочей ещё 450
показати весь коментар
28.05.2020 18:46 Відповісти
Дурнуватому фрікові - гончаренці - більше нема про що повідомити? Це було б смішно, якби не було так сумно: кого люди наобирали до Ради... Жах!
показати весь коментар
28.05.2020 18:51 Відповісти
Чомусь новини від політичної повії не викликають довіри.
показати весь коментар
28.05.2020 19:08 Відповісти
Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6524
показати весь коментар
28.05.2020 19:18 Відповісти
Это хто?
показати весь коментар
28.05.2020 20:04 Відповісти
Кара за землепроданство без референдуму.
показати весь коментар
28.05.2020 19:20 Відповісти
Когда вы, слуги, уже все передохните?
показати весь коментар
28.05.2020 19:21 Відповісти
Все вы врети! У нас пик был в начале мая, а сейчас уже сплошной спад!
показати весь коментар
28.05.2020 23:19 Відповісти
просто переспал с Шаховым .
показати весь коментар
28.05.2020 23:21 Відповісти
пацанчик-стукачёк.
показати весь коментар
28.05.2020 23:57 Відповісти
 
 