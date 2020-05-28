Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко

У народного депутата фракції "Слуга народу" Валерія Божика виявили позитивний результат тестування на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив парламентарій від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"На COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик (Слуга Народу)", - написав Гончаренко.

Божик - заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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