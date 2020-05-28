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Нардеп "Слуги народу" Божик захворів на COVID-19, - Гончаренко
У народного депутата фракції "Слуга народу" Валерія Божика виявили позитивний результат тестування на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив парламентарій від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"На COVID-19 захворів ще один нардеп - Валерій Божик (Слуга Народу)", - написав Гончаренко.
Божик - заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики.
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+9 Visitor
показати весь коментар28.05.2020 17:39
+8 Александр Пушкин #84240
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+8 Valery Atman
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а тепер ти розкажи про своє перезбудження...що саме його спричинило?
божков то миллионы, так шо я се вполне могу быть напр. Зевсоизбранный, или Осирисообраненный. мало ли как мона ся назвать то))
погибнет пусть вся Рада - выбрать сумеем еще с 200-300 рад таких, с пользой не меньшей