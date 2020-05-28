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Псевдориелтор сдавала клиентам несуществующие квартиры в Киеве, - прокуратура

Псевдориелтор сдавала клиентам несуществующие квартиры в Киеве, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 21-летней киевлянке, которая под предлогом сдачи в аренду квартир обманывала граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как установлено следствием, подозреваемая вместе с другими неустановленными лицами с декабря 2019 по март 2020 размещала на интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду квартир в Киеве и предоставлении консультативно-информационных услуг.

Для заключения договора пострадавшие прибывали в офис, расположенный на проул. Хомова в Соломенском районе Киева, и передавали деньги за первый месяц аренды. Однако в дальнейшем граждане обнаруживали, что по указанным в договорах адресам квартиры в аренду не сдаются. При этом офис "риелторов" оказывался закрытым.

Установлено, что за указанный период подозреваемая обманула 12 граждан на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. гривен.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Следствие в уголовном производстве продолжается. Устанавливается причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений и лица ее сообщников.

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Автор: 

аренда (185) квартира (463) Киев (25466) мошенничество (1216) прокуратура (5003)


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Да я бы сам так здал..да живу в сарае..самому места мало
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28.05.2020 19:07 Ответить
А він часом не з СН?!
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28.05.2020 19:32 Ответить
Так большая половина жуликов Украины находится в Киеве. Там, что ни шаг, то лохатрон. За последнее время Украина превратилась в самую криминальную страну Европы. Половина новостей за день это убийства, изнасилования, грабеж и жульничество.
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29.05.2020 04:07 Ответить
Почитатель бизнеса братьев д"Ермаков
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29.05.2020 16:15 Ответить
 
 