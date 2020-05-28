Псевдориелтор сдавала клиентам несуществующие квартиры в Киеве, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 21-летней киевлянке, которая под предлогом сдачи в аренду квартир обманывала граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Как установлено следствием, подозреваемая вместе с другими неустановленными лицами с декабря 2019 по март 2020 размещала на интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду квартир в Киеве и предоставлении консультативно-информационных услуг.

Для заключения договора пострадавшие прибывали в офис, расположенный на проул. Хомова в Соломенском районе Киева, и передавали деньги за первый месяц аренды. Однако в дальнейшем граждане обнаруживали, что по указанным в договорах адресам квартиры в аренду не сдаются. При этом офис "риелторов" оказывался закрытым.

Установлено, что за указанный период подозреваемая обманула 12 граждан на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. гривен.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Следствие в уголовном производстве продолжается. Устанавливается причастность мошенницы к совершению аналогичных преступлений и лица ее сообщников.

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