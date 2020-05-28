Псевдоріелтор здавала клієнтам неіснуючі квартири в Києві, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 9 повідомила про підозру 21-річній киянці, яка під приводом здачі в оренду квартир ошукувала громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як встановлено слідством, підозрювана разом з іншими невстановленими особами з грудня 2019 року по березень 2020 року розміщувала на інтернет-сайтах оголошення про здачу в оренду квартир у Києві та надання консультативно-інформаційних послуг.

Для укладання договору потерпілі прибували до офісу, розташованого на провул. Я. Хомова у Солом’янському районі, та передавали кошти за перший місяць оренди. Однак у подальшому громадяни виявляли, що за вказаними в договорах адресами квартири в оренду не здаються. При цьому офіс "ріелторів" виявлявся зачиненим.

Встановлено, що за вказаний період підозрювана ошукала 12 громадян на суму від 3 до 10 тисяч гривень.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність шахрайки до вчинення аналогічних злочинів та особи її спільників.

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