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Новости Коронавирус и карантин
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Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе

Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе

В ночь с 28 на 29 мая начнут работу 66 пунктов пропуска на границе Украины со странами Евросоюза и с Молдовой. Закрытыми останутся 56 пунктов на границе с Россией и Беларусью.

Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам", — сказал в комментарии "Украинской правде" глава пресс-службу ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Демченко пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.

Также на Цензор.НЕТ: Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба

В ГПСУ не исключают, что все 66 направлений фактически заработают сразу.

Временно закрытыми останутся еще 56 пунктов пропуска. В частности, на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

Автор: 

Госпогранслужба (6367) граница (5256) карантин (16729) пункт пропуска (675) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
З ордилом треба закрити і ніколи не відкривати. Навіть для червоного хреста. Або там нехай сидить, або не шастає, підтримуючи терористів і тягаючи сюди ковід.
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28.05.2020 18:39
+7
З росією і Бєларуссю пункти пропуску можна відкрити після деокупації Криму.
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28.05.2020 18:40
+6
заробітчани вже на низькому старті
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28.05.2020 18:44
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З ордилом треба закрити і ніколи не відкривати. Навіть для червоного хреста. Або там нехай сидить, або не шастає, підтримуючи терористів і тягаючи сюди ковід.
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28.05.2020 18:39 Ответить
З росією і Бєларуссю пункти пропуску можна відкрити після деокупації Криму.
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28.05.2020 18:40 Ответить
вы думаете, надо их открывать? может, так и пусть и будут закрыты?
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28.05.2020 19:22 Ответить
заробітчани вже на низькому старті
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28.05.2020 18:44 Ответить
Не хочуть за 6000 грн будувати дороги?
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28.05.2020 18:45 Ответить
Зараз як ломануть...
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28.05.2020 19:29 Ответить
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 5704
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28.05.2020 18:47 Ответить
Саме так русофашисти ломляться до України,але залишаються перегноєм.
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28.05.2020 19:12 Ответить
Путлер собрался драпать в Китай,это единственное место где браат Си Дзиньпинь не отдаст Хмыря Гаагскогму Трибуналу
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28.05.2020 18:59 Ответить
жаль, что цензор пропустил новость. но сегодня у братушеке зебилов и шариесосов праздник.
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 3227
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28.05.2020 19:00 Ответить
Ты чо ? Покойный куринный дегенерал помню оставил пятихатку на кассе когда брал боржом для своей циррозной печени.... с барского плеча - сдачу кассиру на чай
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28.05.2020 19:04 Ответить
Тоже поддерживаю .закрыть нафик эту роисю ! Шастают только триппер разносят и идеи рузького мира ! Хотя понимаю что деньги непахнут , но ехать зарабатывать туда где корона и отсутствуют элементарные свободы даже для своих граждан - смысла нету
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28.05.2020 19:02 Ответить
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 3118
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28.05.2020 19:06 Ответить
Нэхай пьють боярку. -#крымнаш- , пардон #короновируснаш
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28.05.2020 19:13 Ответить
так что там с обсервацией?
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28.05.2020 19:08 Ответить
Пару месяцев назад я на цензоре говорил что будете ржать сами с себя с Самоизоляцией... против Пандемии.
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28.05.2020 19:16 Ответить
Деда,ты был прав на 100%.Еще немного,и нарит начнет раздупляться,что такое "пандемия".
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28.05.2020 19:28 Ответить
Обстрелы ежедневно.О каких переходах речь? После месячного затишья можно начинать думать об открытии одного пункта перехода в направлении лугандонии...К нам никого впускать из путинского гадючника нельзя....Своих мертведчуков , савченок, рабиновичей и бужанских хватает...
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28.05.2020 19:30 Ответить
 
 