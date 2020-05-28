Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе

В ночь с 28 на 29 мая начнут работу 66 пунктов пропуска на границе Украины со странами Евросоюза и с Молдовой. Закрытыми останутся 56 пунктов на границе с Россией и Беларусью.

Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам", — сказал в комментарии "Украинской правде" глава пресс-службу ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Демченко пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.

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В ГПСУ не исключают, что все 66 направлений фактически заработают сразу.

Временно закрытыми останутся еще 56 пунктов пропуска. В частности, на границе с Российской Федерацией и Беларусью.