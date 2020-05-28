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Новини Коронавірус і карантин
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Україна опівночі відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні

Україна опівночі відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні

В ніч з 28 на 29 травня почнуть роботу 66 пунктів пропуску на кордоні України з країнами Євросоюзу і з Молдовою. Закритими залишаться 56 пунктів на кордоні з Росією і Білоруссю.

Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз адміністрація ДПСУ розробляє необхідні документи для підрозділів охорони кордону, і фактично вночі з 00.00 години 29 травня пункти пропуску з українського боку будуть готові до оформлення громадян і транспортних засобів. Відповідні листи були також направлені суміжним країнам", - сказав у коментарі "Українській правді" голова пресслужби ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що кожна суміжна сторона приймає рішення про відкриття пункту самостійно й окремо. Демченко пояснив, що попередньо є інформація з окремих країн про готовність якнайскоріше відновити пропуск, але остаточно це стане ясно 29 травня.

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В ДПСУ не виключають, що всі 66 напрямків фактично запрацюють одразу.

Тимчасово закритими залишаться ще 56 пунктів пропуску. Зокрема, на кордоні з Російською Федерацією і Білоруссю.

Автор: 

Держприкордонслужба (5920) кордон (4748) карантин (18172) пункт пропуску (798) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
З ордилом треба закрити і ніколи не відкривати. Навіть для червоного хреста. Або там нехай сидить, або не шастає, підтримуючи терористів і тягаючи сюди ковід.
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28.05.2020 18:39
+7
З росією і Бєларуссю пункти пропуску можна відкрити після деокупації Криму.
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28.05.2020 18:40
+6
заробітчани вже на низькому старті
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28.05.2020 18:44
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З ордилом треба закрити і ніколи не відкривати. Навіть для червоного хреста. Або там нехай сидить, або не шастає, підтримуючи терористів і тягаючи сюди ковід.
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28.05.2020 18:39 Відповісти
З росією і Бєларуссю пункти пропуску можна відкрити після деокупації Криму.
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28.05.2020 18:40 Відповісти
вы думаете, надо их открывать? может, так и пусть и будут закрыты?
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28.05.2020 19:22 Відповісти
заробітчани вже на низькому старті
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28.05.2020 18:44 Відповісти
Не хочуть за 6000 грн будувати дороги?
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28.05.2020 18:45 Відповісти
Зараз як ломануть...
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28.05.2020 19:29 Відповісти
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 5704
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28.05.2020 18:47 Відповісти
Саме так русофашисти ломляться до України,але залишаються перегноєм.
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28.05.2020 19:12 Відповісти
Путлер собрался драпать в Китай,это единственное место где браат Си Дзиньпинь не отдаст Хмыря Гаагскогму Трибуналу
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28.05.2020 18:59 Відповісти
жаль, что цензор пропустил новость. но сегодня у братушеке зебилов и шариесосов праздник.
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 3227
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28.05.2020 19:00 Відповісти
Ты чо ? Покойный куринный дегенерал помню оставил пятихатку на кассе когда брал боржом для своей циррозной печени.... с барского плеча - сдачу кассиру на чай
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28.05.2020 19:04 Відповісти
Тоже поддерживаю .закрыть нафик эту роисю ! Шастают только триппер разносят и идеи рузького мира ! Хотя понимаю что деньги непахнут , но ехать зарабатывать туда где корона и отсутствуют элементарные свободы даже для своих граждан - смысла нету
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28.05.2020 19:02 Відповісти
Украина в полночь откроет 66 пунктов пропуска на границе - Цензор.НЕТ 3118
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28.05.2020 19:06 Відповісти
Нэхай пьють боярку. -#крымнаш- , пардон #короновируснаш
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28.05.2020 19:13 Відповісти
так что там с обсервацией?
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28.05.2020 19:08 Відповісти
Пару месяцев назад я на цензоре говорил что будете ржать сами с себя с Самоизоляцией... против Пандемии.
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28.05.2020 19:16 Відповісти
Деда,ты был прав на 100%.Еще немного,и нарит начнет раздупляться,что такое "пандемия".
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28.05.2020 19:28 Відповісти
Обстрелы ежедневно.О каких переходах речь? После месячного затишья можно начинать думать об открытии одного пункта перехода в направлении лугандонии...К нам никого впускать из путинского гадючника нельзя....Своих мертведчуков , савченок, рабиновичей и бужанских хватает...
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28.05.2020 19:30 Відповісти
 
 