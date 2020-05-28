Україна опівночі відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні

В ніч з 28 на 29 травня почнуть роботу 66 пунктів пропуску на кордоні України з країнами Євросоюзу і з Молдовою. Закритими залишаться 56 пунктів на кордоні з Росією і Білоруссю.

Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано на урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз адміністрація ДПСУ розробляє необхідні документи для підрозділів охорони кордону, і фактично вночі з 00.00 години 29 травня пункти пропуску з українського боку будуть готові до оформлення громадян і транспортних засобів. Відповідні листи були також направлені суміжним країнам", - сказав у коментарі "Українській правді" голова пресслужби ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що кожна суміжна сторона приймає рішення про відкриття пункту самостійно й окремо. Демченко пояснив, що попередньо є інформація з окремих країн про готовність якнайскоріше відновити пропуск, але остаточно це стане ясно 29 травня.

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В ДПСУ не виключають, що всі 66 напрямків фактично запрацюють одразу.

Тимчасово закритими залишаться ще 56 пунктів пропуску. Зокрема, на кордоні з Російською Федерацією і Білоруссю.