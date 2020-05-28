Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы
В этом году Марш равенства, состоится в онлайн-формате.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс служба общественной организации "КиевПрайд".
"Планируемый ПрайдМесяц, который должен был состояться с 17 мая по 21 июня 2020 года, пока сменил формат и переносится в онлайн под названием ПрайдОнлайн ... 21 июня впервые в истории украинского прайд-движения состоится Марш Равенства онлайн", - говорится в сообщении.
Как сообщила Марина Герц, программный координатор ОО "КиевПрайд", зрители и зрительницы смогут присоединиться к лекциям, панельным дискуссиям, марафонам, которые будут транслировать на страницах "КиевПрайд" в соцсетях.
"Наш нынешний слоган "Быть разными хорошо вместе" об объединении и об общности. Быть вместе можно в любых условиях, а в такие сложные времена просто необходимо", - заявила Марина Герц.
"ПрайдОнлайн" начнется 6 июня и закончится 27 июня.
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Те ж саме й тут... А, враховуючи, що оці "інші", здебільшого, ще й з масою "психічних вивихів", спричинених "нетрадиційністю", то вони, відчувши "послабуху", починають вести себе виклично, провокаційно... Пройдуть парадом - "добре, о, які ми - вас, "тварин", на х.. вертимо...". Наб"ють морди - прикинуться "жертвами дискримінації...".
не удастся побузить и от полиции дубинкой по горбу получить.
и огонь от Господа с неба