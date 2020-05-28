Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы

В этом году Марш равенства, состоится в онлайн-формате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс служба общественной организации "КиевПрайд".

"Планируемый ПрайдМесяц, который должен был состояться с 17 мая по 21 июня 2020 года, пока сменил формат и переносится в онлайн под названием ПрайдОнлайн ... 21 июня впервые в истории украинского прайд-движения состоится Марш Равенства онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщила Марина Герц, программный координатор ОО "КиевПрайд", зрители и зрительницы смогут присоединиться к лекциям, панельным дискуссиям, марафонам, которые будут транслировать на страницах "КиевПрайд" в соцсетях.

"Наш нынешний слоган "Быть разными хорошо вместе" об объединении и об общности. Быть вместе можно в любых условиях, а в такие сложные времена просто необходимо", - заявила Марина Герц.

"ПрайдОнлайн" начнется 6 июня и закончится 27 июня.

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