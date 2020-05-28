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Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы

Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы

В этом году Марш равенства, состоится в онлайн-формате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает пресс служба общественной организации "КиевПрайд".

"Планируемый ПрайдМесяц, который должен был состояться с 17 мая по 21 июня 2020 года, пока сменил формат и переносится в онлайн под названием ПрайдОнлайн ... 21 июня впервые в истории украинского прайд-движения состоится Марш Равенства онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщила Марина Герц, программный координатор ОО "КиевПрайд", зрители и зрительницы смогут присоединиться к лекциям, панельным дискуссиям, марафонам, которые будут транслировать на страницах "КиевПрайд" в соцсетях.

"Наш нынешний слоган "Быть разными хорошо вместе" об объединении и об общности. Быть вместе можно в любых условиях, а в такие сложные времена просто необходимо", - заявила Марина Герц.

"ПрайдОнлайн" начнется 6 июня и закончится 27 июня.

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ЛГБТ-сообщество (332) коронавирус (17042) Марш равенства (4)


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Топ комментарии
+19
Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы - Цензор.НЕТ 4849
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28.05.2020 19:31
+17
Коли я в США бачу прайд-паради, заради яких закривають рух центром міста, то виникає питання : "крім того, що демонструвати голі сідниці, чим пишаються учасники прайд-параду?" Ну Чайковський пишався своєю музикою, Да Вінчі своїми картинами, Т'юрінг своїми алгоритмами, але ж учасники парадів нічого такого не створили і ніколи не носять портретів Чайковського, Да Вінчі чи Т'юринга (твори яких належать всім а не тільки неформалам). То в чому сенс прайд-параду? В руйнації консервативної християнської етики? Тоді нехай йдуть до біса.
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28.05.2020 19:36
+17
Суровые советские краснофлотцы.Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы - Цензор.НЕТ 3653
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28.05.2020 19:37
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Не льсти себе, ты декласированный элемент, низший слой общества........ты мужик-шлюха и твои клиенты такое же говно.
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28.05.2020 21:03 Ответить
Мужик, перестань считать себя девушкой, ты голимый петух проститутка.
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28.05.2020 21:15 Ответить
Вы кто такой чтобы мне указывать кем быть ? Завидно то так и скажите. А мне так нравится. Вам этого не понять.
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28.05.2020 21:18 Ответить
Жалкий человечишко, ты к своим 28 годам достиг гемороя в заднице, спида и проституции......просто ничтожество
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28.05.2020 21:26 Ответить
жаклкое ничтожество, гордишься профессией проститутки?
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28.05.2020 21:29 Ответить
про прокурв і полюціонєрофф - красіво сказал! пассівнийє, оказуйєцца, пратіфнийє
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28.05.2020 20:46 Ответить
Знаєш, був у мене, колись, хороший знайомий - училися на одному курсі, заочно. Він сам - єврей по національності, але слов"янин - по менталітету. Жінка - росіянка. І от вона їх сина, "якимось макаром...", запхнула у недільну єврейську школу. Як я зрозумів, вона йому була потрібна, "що собаці - п"ята нога...". Приходить, якось, з занять, шпурляє портфель і заявляє: "Я в гробу видел этих жидов!!! Больше я туда не пойду! Додумались: "Пишите сочинение: "Я горжусь, что я - еврей". Суки, чего они такие сочинения не писали в Германии, в 39-м?".
Те ж саме й тут... А, враховуючи, що оці "інші", здебільшого, ще й з масою "психічних вивихів", спричинених "нетрадиційністю", то вони, відчувши "послабуху", починають вести себе виклично, провокаційно... Пройдуть парадом - "добре, о, які ми - вас, "тварин", на х.. вертимо...". Наб"ють морди - прикинуться "жертвами дискримінації...".
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28.05.2020 20:11 Ответить
Долбёжка гузнами онлайн
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28.05.2020 20:13 Ответить
Любовь выше всего !
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28.05.2020 20:16 Ответить
ваша "любовь" это грязное бактериально-вирусное ********!
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28.05.2020 20:24 Ответить
В чем грязь ? Когда одуревший от водяры грязный мужик приходит домой и силком трахает жену-это чистота ?
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28.05.2020 20:31 Ответить
Мужик, задница это выход, а не вход!!!
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28.05.2020 20:33 Ответить
Кстати многие действующие и экс в команде Зеленского есть членами ЛГБТ.Например Гончарук,Нефедов,Молюска и много других особенно среди депутатов которых встречала в тайных клубах где приглашают нас.
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28.05.2020 20:50 Ответить
ЗекоМанда вся состоит из пидоров
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28.05.2020 20:52 Ответить
действия лгбт сообщества, это подрыв национальной безопасности Украины
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28.05.2020 20:27 Ответить
Ватники с дидами на палках на балконах, а педики **********....совпадение?
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28.05.2020 20:29 Ответить
може их короновирус накроет, наконец
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28.05.2020 20:31 Ответить
А шо пі...будуть через скайп *чпокаться * !?
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28.05.2020 20:43 Ответить
да, медицина может быть по скайпу
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28.05.2020 21:20 Ответить
Так і називайте - гей-гей парад, а не марш рівності.
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28.05.2020 20:51 Ответить
Так там не тільки гєі дупами крутять а й лезбі теж , от же має бути назва лезгєй парад
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28.05.2020 20:59 Ответить
При правлении каких президентов начались открытые гей парады с усиленной охраною ментов...?
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28.05.2020 20:54 Ответить
печаль латентным гомикам - активистам за "традиционные" ценности.
не удастся побузить и от полиции дубинкой по горбу получить.
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28.05.2020 20:59 Ответить
ну є в них таке захворювання- тикають одне одного в дупу. нехай собі тикають, але для чого це рекламувати? завтра алкоголіки вийдуть з парадом. після завтра пацієнти псих лікарні. до чого ми дійдемо.
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28.05.2020 22:10 Ответить
Даже не читал эту фсю ийхну,ибо ЗЭПИД тоже...
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28.05.2020 22:11 Ответить
********** марафон ! Аха-ха
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28.05.2020 22:27 Ответить
Спасибо китайскому гриппу что не было московскоо парада 9 мая и не будет парада **********.
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28.05.2020 22:28 Ответить
О, хай тепер онлайн своє гівно місять. Місить вам не перемісить!
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28.05.2020 23:43 Ответить
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господа с неба
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29.05.2020 00:55 Ответить
Торжество збоченців із Садома і Гомори.
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29.05.2020 08:25 Ответить
Кому кого любить, это каждый решает сам, я абсолютно нормально отношусь к людям, которые любят "нетрадиционно", скажем так. Но я категорически против пропаганды таких отношений, особенно среди молодежи, подростков, в период сексуальной гиперактивности, когда человек активно формируется как личность. Такие онлайн парады и прочие публичные массовые акции, считаю именно такой пропагандой и поэтому не одобряю. А кто рожден быть геем, лесби, трансом, или еще кем, тот им и так будет, а то многих вот такая пропаганда затаскивает искусственно и калечит жизни.
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29.05.2020 08:39 Ответить
первая нормальная новость за утро...
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29.05.2020 10:54 Ответить
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