Марш рівності у 2020 році відбудеться онлайн, - організатори

Цьогоріч Марш рівності, відбудеться в онлайн-форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба громадської організації "КиївПрайд".

"Запланований ПрайдМісяць, який мав відбутися з 17 травня по 21 червня 2020 року, поки змінив формат і переноситься в онлайн під назвою ПрайдОнлайн... 21 червня вперше в історії українського прайд-руху відбудеться Марш Рівності онлайн", - сказано в повідомленні.

Як повідомила Марина Герц, програмний координатор ГО "КиївПрайд", глядачі і глядачки зможуть приєднатися до лекцій, панельних дискусій, марафонів, які транслюватимуться на сторінках "КиївПрайд" у соцмережах.

"Наш нинішній слоган "Бути різними добре разом" про об'єднання і про спільність. Бути разом можна в будь-яких умовах, а в такі складні часи просто необхідно", - заявила Марина Герц.

"ПрайдОнлайн" розпочнеться 6 червня і закінчиться 27 червня.

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