УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10423 відвідувача онлайн
Новини
4 789 143

Марш рівності у 2020 році відбудеться онлайн, - організатори

Марш рівності у 2020 році відбудеться онлайн, - організатори

Цьогоріч Марш рівності, відбудеться в онлайн-форматі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба громадської організації "КиївПрайд".

"Запланований ПрайдМісяць, який мав відбутися з 17 травня по 21 червня 2020 року, поки змінив формат і переноситься в онлайн під назвою ПрайдОнлайн... 21 червня вперше в історії українського прайд-руху відбудеться Марш Рівності онлайн", - сказано в повідомленні.

Як повідомила Марина Герц, програмний координатор ГО "КиївПрайд", глядачі і глядачки зможуть приєднатися до лекцій, панельних дискусій, марафонів, які транслюватимуться на сторінках "КиївПрайд" у соцмережах.

"Наш нинішній слоган "Бути різними добре разом" про об'єднання і про спільність. Бути разом можна в будь-яких умовах, а в такі складні часи просто необхідно", - заявила Марина Герц.

"ПрайдОнлайн" розпочнеться 6 червня і закінчиться 27 червня.

Читайте також: США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти

Автор: 

ЛГБТ-спільнота (266) коронавірус (19922) Марш рівності (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы - Цензор.НЕТ 4849
показати весь коментар
28.05.2020 19:31
+17
Коли я в США бачу прайд-паради, заради яких закривають рух центром міста, то виникає питання : "крім того, що демонструвати голі сідниці, чим пишаються учасники прайд-параду?" Ну Чайковський пишався своєю музикою, Да Вінчі своїми картинами, Т'юрінг своїми алгоритмами, але ж учасники парадів нічого такого не створили і ніколи не носять портретів Чайковського, Да Вінчі чи Т'юринга (твори яких належать всім а не тільки неформалам). То в чому сенс прайд-параду? В руйнації консервативної християнської етики? Тоді нехай йдуть до біса.
показати весь коментар
28.05.2020 19:36
+17
Суровые советские краснофлотцы.Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы - Цензор.НЕТ 3653
показати весь коментар
28.05.2020 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не льсти себе, ты декласированный элемент, низший слой общества........ты мужик-шлюха и твои клиенты такое же говно.
показати весь коментар
28.05.2020 21:03 Відповісти
Мужик, перестань считать себя девушкой, ты голимый петух проститутка.
показати весь коментар
28.05.2020 21:15 Відповісти
Вы кто такой чтобы мне указывать кем быть ? Завидно то так и скажите. А мне так нравится. Вам этого не понять.
показати весь коментар
28.05.2020 21:18 Відповісти
Жалкий человечишко, ты к своим 28 годам достиг гемороя в заднице, спида и проституции......просто ничтожество
показати весь коментар
28.05.2020 21:26 Відповісти
жаклкое ничтожество, гордишься профессией проститутки?
показати весь коментар
28.05.2020 21:29 Відповісти
про прокурв і полюціонєрофф - красіво сказал! пассівнийє, оказуйєцца, пратіфнийє
показати весь коментар
28.05.2020 20:46 Відповісти
Знаєш, був у мене, колись, хороший знайомий - училися на одному курсі, заочно. Він сам - єврей по національності, але слов"янин - по менталітету. Жінка - росіянка. І от вона їх сина, "якимось макаром...", запхнула у недільну єврейську школу. Як я зрозумів, вона йому була потрібна, "що собаці - п"ята нога...". Приходить, якось, з занять, шпурляє портфель і заявляє: "Я в гробу видел этих жидов!!! Больше я туда не пойду! Додумались: "Пишите сочинение: "Я горжусь, что я - еврей". Суки, чего они такие сочинения не писали в Германии, в 39-м?".
Те ж саме й тут... А, враховуючи, що оці "інші", здебільшого, ще й з масою "психічних вивихів", спричинених "нетрадиційністю", то вони, відчувши "послабуху", починають вести себе виклично, провокаційно... Пройдуть парадом - "добре, о, які ми - вас, "тварин", на х.. вертимо...". Наб"ють морди - прикинуться "жертвами дискримінації...".
показати весь коментар
28.05.2020 20:11 Відповісти
Долбёжка гузнами онлайн
показати весь коментар
28.05.2020 20:13 Відповісти
Любовь выше всего !
показати весь коментар
28.05.2020 20:16 Відповісти
ваша "любовь" это грязное бактериально-вирусное ********!
показати весь коментар
28.05.2020 20:24 Відповісти
В чем грязь ? Когда одуревший от водяры грязный мужик приходит домой и силком трахает жену-это чистота ?
показати весь коментар
28.05.2020 20:31 Відповісти
Мужик, задница это выход, а не вход!!!
показати весь коментар
28.05.2020 20:33 Відповісти
Кстати многие действующие и экс в команде Зеленского есть членами ЛГБТ.Например Гончарук,Нефедов,Молюска и много других особенно среди депутатов которых встречала в тайных клубах где приглашают нас.
показати весь коментар
28.05.2020 20:50 Відповісти
ЗекоМанда вся состоит из пидоров
показати весь коментар
28.05.2020 20:52 Відповісти
действия лгбт сообщества, это подрыв национальной безопасности Украины
показати весь коментар
28.05.2020 20:27 Відповісти
Ватники с дидами на палках на балконах, а педики **********....совпадение?
показати весь коментар
28.05.2020 20:29 Відповісти
може их короновирус накроет, наконец
показати весь коментар
28.05.2020 20:31 Відповісти
А шо пі...будуть через скайп *чпокаться * !?
показати весь коментар
28.05.2020 20:43 Відповісти
да, медицина может быть по скайпу
показати весь коментар
28.05.2020 21:20 Відповісти
Так і називайте - гей-гей парад, а не марш рівності.
показати весь коментар
28.05.2020 20:51 Відповісти
Так там не тільки гєі дупами крутять а й лезбі теж , от же має бути назва лезгєй парад
показати весь коментар
28.05.2020 20:59 Відповісти
При правлении каких президентов начались открытые гей парады с усиленной охраною ментов...?
показати весь коментар
28.05.2020 20:54 Відповісти
печаль латентным гомикам - активистам за "традиционные" ценности.
не удастся побузить и от полиции дубинкой по горбу получить.
показати весь коментар
28.05.2020 20:59 Відповісти
ну є в них таке захворювання- тикають одне одного в дупу. нехай собі тикають, але для чого це рекламувати? завтра алкоголіки вийдуть з парадом. після завтра пацієнти псих лікарні. до чого ми дійдемо.
показати весь коментар
28.05.2020 22:10 Відповісти
Даже не читал эту фсю ийхну,ибо ЗЭПИД тоже...
показати весь коментар
28.05.2020 22:11 Відповісти
********** марафон ! Аха-ха
показати весь коментар
28.05.2020 22:27 Відповісти
Спасибо китайскому гриппу что не было московскоо парада 9 мая и не будет парада **********.
показати весь коментар
28.05.2020 22:28 Відповісти
О, хай тепер онлайн своє гівно місять. Місить вам не перемісить!
показати весь коментар
28.05.2020 23:43 Відповісти
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господа с неба
показати весь коментар
29.05.2020 00:55 Відповісти
Торжество збоченців із Садома і Гомори.
показати весь коментар
29.05.2020 08:25 Відповісти
Кому кого любить, это каждый решает сам, я абсолютно нормально отношусь к людям, которые любят "нетрадиционно", скажем так. Но я категорически против пропаганды таких отношений, особенно среди молодежи, подростков, в период сексуальной гиперактивности, когда человек активно формируется как личность. Такие онлайн парады и прочие публичные массовые акции, считаю именно такой пропагандой и поэтому не одобряю. А кто рожден быть геем, лесби, трансом, или еще кем, тот им и так будет, а то многих вот такая пропаганда затаскивает искусственно и калечит жизни.
показати весь коментар
29.05.2020 08:39 Відповісти
первая нормальная новость за утро...
показати весь коментар
29.05.2020 10:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 