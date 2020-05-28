Марш рівності у 2020 році відбудеться онлайн, - організатори
Цьогоріч Марш рівності, відбудеться в онлайн-форматі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба громадської організації "КиївПрайд".
"Запланований ПрайдМісяць, який мав відбутися з 17 травня по 21 червня 2020 року, поки змінив формат і переноситься в онлайн під назвою ПрайдОнлайн... 21 червня вперше в історії українського прайд-руху відбудеться Марш Рівності онлайн", - сказано в повідомленні.
Як повідомила Марина Герц, програмний координатор ГО "КиївПрайд", глядачі і глядачки зможуть приєднатися до лекцій, панельних дискусій, марафонів, які транслюватимуться на сторінках "КиївПрайд" у соцмережах.
"Наш нинішній слоган "Бути різними добре разом" про об'єднання і про спільність. Бути разом можна в будь-яких умовах, а в такі складні часи просто необхідно", - заявила Марина Герц.
"ПрайдОнлайн" розпочнеться 6 червня і закінчиться 27 червня.
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Те ж саме й тут... А, враховуючи, що оці "інші", здебільшого, ще й з масою "психічних вивихів", спричинених "нетрадиційністю", то вони, відчувши "послабуху", починають вести себе виклично, провокаційно... Пройдуть парадом - "добре, о, які ми - вас, "тварин", на х.. вертимо...". Наб"ють морди - прикинуться "жертвами дискримінації...".
не удастся побузить и от полиции дубинкой по горбу получить.
и огонь от Господа с неба