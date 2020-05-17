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США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти

США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти

Посольства США, Великої Британії, країн-членів ЄС та інших країн у Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії та біфобії закликали Україну продовжувати захищати права ЛГБТ-спільноти.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посольства Британії в Києві.

"Упродовж останніх років українські правоохоронні органи значно поліпшили свою здатність захищати права українських ЛГБТІК (лесбіянок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-квір), їхніх друзів і сімей, підтримувати рівність щодо їхнього користування правами людини. Ми закликаємо Україну розвивати цей успіх і продовжувати надавати всю необхідну підтримку таким ініціативам у майбутньому", - йдеться в заяві.

Дипломатичні представництва зазначають, що ЛГБТІК-люди "залишаються уразливими перед дискримінацією і навіть насильством на основі сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності, як ми це бачили на прикладі недавніх злочинів на ґрунті ненависті і на прикладах порушення їхніх прав".

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"Ми продовжуємо закликати Україну повністю імплементувати Національну стратегію з прав людини та відповідний план дій і вжити інших необхідних кроків для забезпечення втілення всесторонніх антидискримінаційних заходів. Ми також підтримуємо прагнення українських жіночих та ЛГБТІК-організацій до ратифікації Стамбульської конвенції, яку Україна підписала в 2011 році. Ми вважаємо, що повна імплементація цієї конвенції збільшить зхист жінок і ЛГБТІК-людей в Україні", - йдеться в заяві.

Заяву підписали посли і голови представництв в Україні Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, делегації Європейського Союзу, Данії, Дорадчої місії Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словенії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти 01

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У посольстві США в Україні заявили: "У Міжнародний день боротьби проти гомофобії, трансфобії та біфобії ми дякуємо українським активістам і організаціям, які працюють над тим, щоб права людини були однаково доступні кожному".

США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти 02

Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії та біфобії (IDAHOT) відзначається щорічно 17 травня. Цього дня 30 років тому гомосексуальність вилучили з Міжнародної класифікації хвороб.

Автор: 

Велика Британія (5535) посольство (942) права людини (609) США (22455) Євросоюз (13306) ЛГБТ-спільнота (266)


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Топ коментарі
+16
Вначале нужно отбиться от кацапских пида..сов,а потом уже будем думать о ЛГБТ
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17.05.2020 22:59
+15
А когда права нормальных людей в Украине начнут защищаться? Мне эта власть давно не нравиться и я не верю, что у неё 40%. Год партачить и 40%?
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17.05.2020 23:05
+14
США, Великобритания и ЕС призвали Украину защитить права представителей ЛГБТ-сообщества - Цензор.НЕТ 9289
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17.05.2020 23:00
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Зеленскому тяжёлой крышкой рояля точно кое-что отбило.
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18.05.2020 00:21 Відповісти
Во как какао-боты возмутились-возбудились.
Не исключено, что латентные.
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18.05.2020 00:19 Відповісти
Лучше почитать Прогpaмму yничтожения pyccкой нfции (1989, Москва) - там есть и про вот это вот всё - в интернете есть, и станет ясно, откуда ноги растут.
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18.05.2020 00:20 Відповісти
Блин... Носятся с этой херней, спорят... Права декларирует только Конституция, нигде, ни в одной стране мира Конституции не декларируют никаких прав для кого то отдельно или особо. Всем равные права, ответственность и требования морали. Это нонсенс- относиться к кому то как к равному но как то иначе, типа стоя там иди сюда...
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18.05.2020 00:24 Відповісти
ну так геи и хотят равных прав--например вступать официально в брак, причем во мних странах мира они этого добились
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18.05.2020 00:28 Відповісти
Так это не право. Понятие брака и семьи не подразумевает каких либо прав. Это- ответственность и выполнение обязательств двух разнополых существ, данных друг другу и заверенных государством или обществом. Какие там нахрен права, тем более ЛГБТшников?
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18.05.2020 00:32 Відповісти
Существует категория мужчин, которые ищут разнообразия. Не знаю, чем отличается секс с обычной женщиной от секса с транссексуалкой.
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18.05.2020 00:34 Відповісти
Возможно. Но пресловутые "права" тут каким боком?
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18.05.2020 00:35 Відповісти
Я пыталась представить какой-то сексуальный образ женщины, у меня не получается, а с мужчинами - получается , секса в моей жизни стало больше.
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18.05.2020 00:38 Відповісти
Поздравляю, но... дело в том что меня не интересует сексуальная подоплека, я пытаюсь уяснить, откуда и какие "права" родились на свет, в чем они заключаются и кто их должен предоставлять.
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18.05.2020 00:42 Відповісти
На здоров*я, щоб голова не боліла! Щоб хотілось і моглось!
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18.05.2020 08:17 Відповісти
ты про имущественные права супругов что то знаешь?еще они хотят при наличия брака детей усыновлять
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18.05.2020 00:40 Відповісти
Да это то я все знаю. Но понятия "хочу" как то слишком мало чтобы что то требовать.
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18.05.2020 00:43 Відповісти
ты ж сам тут заливал выше про равные права?ну так и где тогда сейчас равне права, если бездетная семейная пара может усыновлять, а геи даже и семью не создадут, я уже молчу про усыновление
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18.05.2020 00:45 Відповісти
Ишь ты... Ну лады- представь себя директором и владельцем успешного предприятия. Дела идут классно, работники дорожат своими местами, прибыль позволяет их баловать, идиллия... И тут с улицы появляется парочка и требует платить им зарплату и/или премию на основании того что они геи. Смоделируй свой ответ им.
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18.05.2020 00:50 Відповісти
сам то понял, что тут ляпнул?где я говорю, что надо платить только за то, что они геи?надо платить также, как и другим работникам, тут речь только об оформлении брака и различных дивидентов, которые дает заключенный брак
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18.05.2020 00:53 Відповісти
Я то понял, а ты заелозил. НИКАКИХ дивидентов брак не дает, это не прописано в Законе. Закон регламентирует лишь ограничения желающим заключить брак. Надо же, дивиденты... Какие?
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18.05.2020 00:57 Відповісти
у супругов есть имущественные права, также семьям дают право усыновления..да и вообще, даже если брак-это просто красивое название, почему кто то должен не иметь прав на него из за своих сексуальных предпочтений?
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18.05.2020 01:02 Відповісти
это явно дискриминация
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18.05.2020 01:03 Відповісти
Вот тут и подмена. Нет и не существует "право на брак", есть "возможность заключить брак".
1. Два разнополых существа дают обещания друг другу дать жизнь третьему и заботиться о нем до совершеннолетия. Это базис брака и семьи.
2. По желанию гарантий они обращаются к государству или обществу, которые своими полномочиями превращают обещания в обязательства и следят за их выполнением в силу своих полномочий. Это законодательная база.
3. Согласно обычаям или законодательству новообразовавшейся семье предоставляют некие возможности для облегчения выполнения взятых на себя обязательств. Эти возможности могут предоставляться или нет, могут варьироваться или видоизменяться в зависимости от обстоятельств, обычаев, изменений в Законе. Это поощрительные меры для заключения брака.
Вот тут и появляются геи... Как раз к десерту... "Мы на два первых пункта ложили, нам подайте сладенькое..." Институт воспроизводства человечества- это и есть то предприятие, директором которого я тебе предлагал представить себя, а требователей прав- ну ты понял...
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18.05.2020 01:16 Відповісти
Немного по истории всего этого движения:
https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм болезнью перестал быть

Что же касается института брака - то это закон который отражает наши представления о нормальных отношениях, т.е. это связь между мужчиной(одним) и женщиной(одной) достигшими определенного возраста и не состоящие в близком кровном родстве.

Поэтом и любители малолеток не могут заключить брак с малолеткой.
Любители полигамии не могут заключать полигамный брак - вне зависимотси по религиозным признакам (мормоны) или просто любят группой.
Любители инцеста тоже.

Т.е. брак - это отражение норм общества в плане лбовных отношений.
Если институт брака меняется - значит мы меняем нормы, то что мы считаем нормальным, то чему мы учим своих детей -
https://www.bbc.com/russian/news-50557951 Суд запретил протестовать против "гей-уроков" возле начальной школы в Бирмингеме

In 1973, the American https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychiatry Psychiatric Association (APA) asked all members attending its convention to vote on whether they believed homosexuality to be a mental disorder. 5,854 psychiatrists voted to remove homosexuality from the DSM, and 3,810 to retain it.



В 1973, Американская Психиатрическая Ассоция попросила своих членов проголосовать верят ли они чго гомосексуализм это психическое расстройство. 5.854 психиатра проголосовали за исключение гомосексуализма из DSM, 3.810 за то что бы оставить.

Я думаю прежде чем считать гомосексуализм нормой и учить своих детей то неплохо было проголосовать, чем мы хуже американских психиатров?
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28.05.2020 13:34 Відповісти
Спасибо что потрудились. Дело в том, что я здесь писал языком, доступным социуму, поскольку желающих позаморачиваться текстами сложной конструкции становится все меньше и меньше. Соответственно и польза от таких материалов снижается, увы. Моя то позиция предельно проста- гомосексуализм ни под каким предлогом не имеет права проявлять себя в обществе в нарушение моральных, этических и уж тем более законодательных норм, принятых обществом, и только в таком случае он может оставаться приемлимым. Забота ЛГБТ интегрироваться в общество не причиняя ему вреда, а не наоборот. А все эти "пляски с бубном" суть демагогия...
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Приятно встреть человека, который может адекватно и разумно отвечать на запутанные софизмы гомопропагандонов. Там надо внимательно разбираться где правда, где ложь, где передергивания, большинство просто теряется
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28.05.2020 17:15 Відповісти
Знаете, я обдумывал все эти движения всяческих сообществ и не мог понять, что же им все таки нужно- ведь по сути их требования как хамелеон, постоянно видоизменяются, никто никогда их четко и понятно не выражает, нет определенных границ "хотелок" и не ясно кто и как должен выполнять всяческие т.н. "требования", тем более что они часто взаимоисключающие. И на всевозможные увещевания, уговоры, в конце концов- уступки следует лишь "обнуление" ситуации и все идет по новой, снова парады и требования... Тогда пришлось взглянуть на вопрос иначе. А результат пугающий... Но в этом случае все становится на свои места. На самом деле все эти сообщества стебутся к обществу, они САМОВЫРАЖАЮТСЯ таким иезуитским образом, им важен сам процесс а не определенная цель. Вот по принципу хиппи прошлого века... НО- если призом является сам процесс, боюсь нет, просто не существует цивилизованного решения проблемы. Остается только насильственный путь, при котором ЛГБТ просто и банально "держат в узде", не позволяя сесть на шею, жестко и жестоко применяют к ним силовые методы. Другие способы опробованы- они просто не работают. Вот так вот...
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28.05.2020 17:57 Відповісти
Никогда их "обидам" и "притеснениям" не прийдёт конец - это профессиональные жертвы. На западе уже удовлетворяют все их хотелки, но они постоянно в поиске на что бы ещё обидеться. На западе даже появилось такое выражение - "Oppression Olympic"

https://en.wikipedia.org/wiki/Oppression_Olympics

Причем в эту Олимпиаду угнетенных они включают все новые и новые категории, сначала это было lgbt, потом lgbtqz, потом lgbtq+, черт уже знает что плюс значит.
Причем они одержали пару побед на западе и почувствовали безнаказанность, нащупали путь как надо действовать. Были это гомосексуалисты, теперь транссексуалы, потом будет ещё что-то...

https://youtu.be/4BSb92OYA0g
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28.05.2020 20:20 Відповісти
Это такое мировоззрение, взгляд на мир. "Мы - жертвы, а вокруг нас - угнетатели нас угнетающие которые виноваты во всех наших бедах", настоящих или вымышленных. Это касается всех этих левацких движений - феминисток, лбткузэтплюс и т.д. и т.п.
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28.05.2020 20:32 Відповісти
Не "усыновлять", а РАСТЛЕВАТЬ.
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18.05.2020 01:38 Відповісти
Ненависть к ЛГБТ - это путь назад в совок. Вы же хотите в Европу ? Поэтому привыкайте жить с этим. Расскажу вам вот такое. У нас на фирме работает гей (а скорее всего он не один), и я об этом узнал только когда увидел, шо он обедает с каким-то мужиком, и мне сказали - это его бойфренд. По работе я с ним общался - он ничем не отличается от других людей. Он не одевается как попугай, у него нет каких-то этих карикатурных ужимок и всего такого. С виду абсолютно обычный человек. Ну живёт он с мужиком, да кому какое дело ?
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18.05.2020 00:28 Відповісти
кому ты тут что то хочешь доказать?вышиватным троллям, которые по сути те же ватаны?особенно в вопросе лгбт?
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18.05.2020 00:30 Відповісти
В обществе существует мнение, что мы - извращенцы.
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18.05.2020 00:31 Відповісти
Существует мнение? Он оно как... А чем некро- или зоофилы хуже вас? Давай и их заодно узаконим, чтоб два раза не бегать.
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18.05.2020 00:40 Відповісти
Согласен с Харибдой.А что,если собака,кошка или другой зверек согласны,то зоофилов не угнетать.И пусть ветколледжи выпускают дрессировщиков животных по оказанию секс услуг.Собака гейша.Звучит ?...
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18.05.2020 07:33 Відповісти
Что за бред? Причём здесь некрофилы и прочие извращения? Что за дремучие совково-ордынские закидоны?

Речь об отношениях взрослых живых людей,которые касаются их самих и больше никого.
Причём здесь трупы и животные, идиот?

Гомосексуальные союзы, если речь о них - это союзы двух взрослых людей, которые вольны жить друг с другом, как они считают нужным. Речь о взаимоотношениях двух взрослых нормальных мужчин, если гей-союз, или двух женщин, если эти женщины лесби.
Вся разница, что они гомосексуальны, а не гетеросексуальны,а в остальном гей или лесбиянки могут быть в разы нормальней и полезней для общества и страны, чем обычные натуралы. Нужно смотреть на каждого конкретного человека, а не делать глупые, безграмотные и дикие обобщения.

Речь всего лишь о праве жить вместе, о равных правах наследования, например, возможности иметь совместное имущество и т.д.и т.п., все, что есть у остальных и ничего более. А назовёте это браком или мягче союзом, думаю большинству гомосексуалов до лампочки. Они просто хотят равных прав с гетеросексуальным большинством на имущество, наследование и тому подобное при совместном проживании, вот и все.
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18.05.2020 17:14 Відповісти
В цивилизованном европейском обществе такого мнения нет ! А Украина уже сделала свой выбор на Майдане, выбрав курс на Европу.
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18.05.2020 00:41 Відповісти
вышиватные ребята очень специфически понимают "европу"...еврозарплаты и европенсии?даааа!равные права с лгбт?---нееее! тут нам больше раша по душе с их законом о запрете гейпропаганды
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18.05.2020 00:47 Відповісти
, все через жопу свою протаскываеш, Европа сперва подняла уровень жизни всех людей, а потом начала херней страдать, которая ее и погубит, а вы хотите в нищей стране сначала наделить сверхправами этих больных извращенцев, заткнув рот всем несогласным уголовными статьями. Всех несогласных в тюрму, даеш свободу слова и демократию, западные ценности -это СП 2 и торговля с Путиным.
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18.05.2020 01:00 Відповісти
Вообще-то возникновение болезненных состояний всегда считалось признаком аномалии. А гомосексуальные отношения всегда к этому приводят, по мере "старания". Вот поэтому всегда будет повод спросить: извращение функций органов человека - извращение, или еще нет?
Умение наблюдать - ценное качество в науке, пользуйтесь
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18.05.2020 06:37 Відповісти
Но вот придёт он к вашему рабочему столу, станет на него ногами, и начнёт громко требовать равенства - это вам понравится ?
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18.05.2020 01:40 Відповісти
да ничего, пусть с кем хочет живет, только потом начинаются урок толерантности в школах откровенное продвигание ********** как не просто нормы - как преимущества перед гетеро, мол, раз в природе существует значит и люди так же должны, а в природе срать где приспичит тоже норма, что же, всем посреди улицы садиться гадить теперь ?
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18.05.2020 05:51 Відповісти
Если они не распростряняют идеи о нормальности и не косят под науку, то ничего, терпеть можно. Так они же принимают дискриминационные законы, типа единого туалета для девочек и мальчиков...
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18.05.2020 06:39 Відповісти
Немного по истории всего этого движения:
https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм болезнью перестал быть
Что же касается института брака - то это закон который отражает наши представления о нормальных отношениях, т.е. это связь между мужчиной(одним) и женщиной(одной) достигшими определенного возраста и не состоящие в близком кровном родстве.
Поэтом и любители малолеток не могут заключить брак с малолеткой.
Любители полигамии не могут заключать полигамный брак - вне зависимотси по религиозным признакам (мормоны) или просто любят группой.
Любители инцеста тоже.
Т.е. брак - это отражение норм общества в плане лбовных отношений.
Если институт брака меняется - значит мы меняем нормы, то что мы считаем нормальным, то чему мы учим своих детей -
https://www.bbc.com/russian/news-50557951 Суд запретил протестовать против "гей-уроков" возле начальной школы в Бирмингеме
In 1973, the American https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychiatry Psychiatric Association (APA) asked all members attending its convention to vote on whether they believed homosexuality to be a mental disorder. 5,854 psychiatrists voted to remove homosexuality from the DSM, and 3,810 to retain it.
В 1973, Американская Психиатрическая Ассоция попросила своих членов проголосовать верят ли они чго гомосексуализм это психическое расстройство. 5.854 психиатра проголосовали за исключение гомосексуализма из DSM, 3.810 за то что бы оставить.
Я думаю прежде чем считать гомосексуализм нормой и учить своих детей то неплохо было проголосовать, чем мы хуже американских психиатров?
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28.05.2020 13:35 Відповісти
Бесит когда западные партнёры видят для себя главным в нашей стране проблемы геев,защиту прав пыжиков маньяков ,курение травы, и подобное
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18.05.2020 00:52 Відповісти
правильно, нах тех партнеров, вон в рашке запрет гейпропаганды, там вышиватным ребятам понравится
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18.05.2020 00:54 Відповісти
Пусть в придачу пэтриоты и другие дивайсы защиты хотя бы на временное пользование дадут
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18.05.2020 00:59 Відповісти
Да но в кремлёвском окружении запрета нету жирик даже в кадушке с мальчиками плещется у всех навиду
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18.05.2020 01:17 Відповісти
Досить нав'язувати нам збочення. Пропаганда гомосексуалізму має бути заборонена.
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18.05.2020 01:02 Відповісти
во во, и поэтому тролль https://censor.net/user/387558 идет прямиком в рашку, где ему самое и место
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18.05.2020 01:05 Відповісти
Да ладно ,помимо раши во многих странах включая те в которые мы ездим отдыхать по турпутёвкам и в том числе высокоразвитых, это запрещено или не приветствуется по крайней мере
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18.05.2020 01:22 Відповісти
Он из ваших поразвлекался, собирайтесь завтра под участком, вытаскивайте, кричите пио ущемление прав нетрадиционных https://censor.net/news/3196061/v_dnepre_ubit_12letniyi_malchik_podozrevaemyyi_v_ego_ubiyistve_zaderjan_patrulnaya_politsiya
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18.05.2020 01:28 Відповісти
Та в Украине вся правящая верхушка ЛГБТ -команда . Ещё вопрос кого от кого защищать?
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18.05.2020 01:03 Відповісти
А в раше тоже не только один жирик
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18.05.2020 01:14 Відповісти
Почему-то у саудитов нет такого сообщества, и никто им ничего подобного не навязывает...
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18.05.2020 01:07 Відповісти
Идея будем переделывать людей в зомби и вампиров они нам куда больше пригодятся пока идёт война с рашей, чем геи и трансвиститы
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18.05.2020 01:12 Відповісти
_Вомпиры уже есть, ****. Уже почти 30 лет кровь из страны сосут. Всякие охметовы и подобные. И зомби есть - за слугу вампиров голосовали, кретины...
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18.05.2020 01:50 Відповісти
Рептилоиды тоже начинают *******...ать.
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18.05.2020 05:42 Відповісти
Конституция Украины гарантирует всем гражданам равные права, в независимости от расы, вероисповедания, места жительства, уровня дохода и пр. Где в Конституции или любом другом законе написано, что *********, зоофилы, капрофилы и прочая тварь не имеет тех или иных прав, как любой гражданин этой страны?
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18.05.2020 01:17 Відповісти
Так вони хочуть бути недоторканними, причому більш ніж президент, "тобі" хочуть заборонити навіть любу негативну думку про них казати, дітям в школах будуть розказувати як то класно і модно одностатеві стосунки, про гендери як почитати то там взагалі психлікарня на гастролях.
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18.05.2020 01:21 Відповісти
И к этому добавляют феминизм.
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18.05.2020 02:03 Відповісти
_Феминизм не имеет под собой оснований, теперь отдельные дуры борятся не за равноправие, а за привелегии, равноправия им недостаточно.
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18.05.2020 05:25 Відповісти
А я бы защитил права любителей пива, а также собаководов, обществ вязания крючком и ассенизаторов-любителей. От всех них есть реальная польза.
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18.05.2020 01:26 Відповісти
Новость на цензоре как раз по теме теме "...На вопрос полицейских видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Под ней полицейские обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.Источник: https://censor.net/n3196061"
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18.05.2020 01:32 Відповісти
Верните Гончарука!руки прочь от Нефёдова!
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18.05.2020 01:43 Відповісти
Доречі, може це вони й настукали в ЄС після свого звільнення, тому там так озаботілісь.
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18.05.2020 02:44 Відповісти
Мені Гончарук - чистий гей. Що там про його роман з тою міністеркою розказували - не знаю.
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18.05.2020 03:41 Відповісти
Міністерка була його прикриттям, тому і стала міністеркою. А Нефьодов навіть не приховував свою орієнтацію та пішов на гей-парад з прапором лгбт.
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18.05.2020 10:52 Відповісти
Так він же одружився ?! З жінкою.
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18.05.2020 20:53 Відповісти
Гончарук не одружений, а про Нефьодова я не цікавилась, а вже і немає сенсу. Бачила його фото на Цензорі, де він стоїть з прапорцем під час гей-параду в Києві.
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18.05.2020 21:51 Відповісти
*неодружений
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18.05.2020 21:55 Відповісти
Когда биомасса сексуально озабоченная, у неё кругозор от одной дырки до другой.
Куда там думать о справедливых налогах или развитии страны на перспективу..
А как сделать легальными бордели - так ни-ни -
почему тут Запад не ставит жёстких условий ? ? ?
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18.05.2020 01:46 Відповісти
МВФ мог бы давно потребовать легализации самозанятых женщин.
И Совет Европы, и прочие структуры - в этом вопросе их почему-то нет.
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18.05.2020 01:48 Відповісти
Обратите внимание - не сказано как всегда, что это призыв стран Ж7 плюс других типа Британии и США, тому как Япония к этому призыву явно не присоединилась, а все потому, что там разрешена педофилия и свободно массово издаются порно журналы на эту тематику. Вот только ЕС и остальные в международный день детей не призывают Японию прекратить насилие над детьми. Пипец демократия и ценности, ужас.
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18.05.2020 02:01 Відповісти
Интересно ,в Великобритании школьница суд выиграла связанный с ЛГБТ, а нам указывают что делать .Если я лично не хочу видеть их пропаганду на каждом шагу , а мне ее навязывают - то это нарушение моих прав. И если мне не разрешают говорить ,что гомосексуализм -это ненормально , то это нарушение свободы слава.
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18.05.2020 02:03 Відповісти
Наверное единственный шанс сегодня свалить из страны,это назваться питорасом, и начать ломиться в посольства что тебя ущемляют.
Только надо определиться с мотивом, что им говорить,то ли тебя страшно ипут,то ли наоборот,не ипут и ты в печали?
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18.05.2020 02:41 Відповісти
Гей спільнота дуже потужна та впливова по всьому світу. Чого їм ще не вистачає? Ще більше влади? Ще більше грошей? Ще більше прав? Вже майже не залишилось жодного фільму чи серіалу, де не було би сексменшин. А Україна кіно не знімає, у нас війна йде нам не до іскуства, а геї до захисту країни якось зовсім не пристосовані та ім же нема коли воювати між плітками, зачісками та ревнощами.
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18.05.2020 02:54 Відповісти
Извращенцы всех стран, соединяйтесь! ...и совокупляйтесь
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18.05.2020 04:08 Відповісти
Пару дней назад Саакашвили связывался со всеми послами G7 , с которыми он практически со всеми лично знаком и обсудил с ними поддержку реформ в Украине .

Самое интересное , что Украине готовы помогать. Готовы были помогать и раньше, если бы не тотальная коррупция, то есть давать помощь некому было.
Особенно помню, как доноров впечатлили открытые е декларации наших чиновников, которые налоги не платят , а европейцы их платят и должны ещё и нам помогать.
Но этой новости нет почему-то. Зато есть про несчастных вечноущемленных геев, которых никто не ущемляет, но просто , я так понимаю, все против именно гей парадов. Я тоже вот просто не понимаю, зачем нам эти парады.
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18.05.2020 06:49 Відповісти
Шоб Нефьодову було де ходити з прапорцем. На минулому гей-параді він був разом з колегами по цеху.
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18.05.2020 10:48 Відповісти
24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.Библия
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18.05.2020 06:49 Відповісти
Откровенно уже за...ли своим ЛГБТ.
ЭТО ваши ценности пид...сы и лесб..ки.
Что опять транш не дадите?
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18.05.2020 06:51 Відповісти
Дайош равные права наравне с женщиной и достойную пенсию козе которую дрючит зоофил Ванька Недоуменко!!
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18.05.2020 07:50 Відповісти
Як ще більше в Україні можна захищати права ЛГБТ. Нею і так вже правлять *********.
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18.05.2020 07:50 Відповісти
Пётр вызвал себе подмогу.
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18.05.2020 08:33 Відповісти
Мабуть, в США, Великобританії та ЄС не читають Біблію. Читайте Біблію, Закон Божий - все це великий гріх...
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18.05.2020 08:41 Відповісти
Заместо обещанного западного уровня жизни, нам подсовывают права ЛГБТ, затем будет феминизм. Это ж нынешние великие западные ценности. Вы же хотели западные ценности?
Так что танцуйте, украинцы. Танцуйте и дякуйте.
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18.05.2020 13:31 Відповісти
Цуко, аж в гугол пришлось лезть, чтобы понять, что такое люди-квир. Сколько всякой ******* развелось и все хотят признания в качестве новой нормы.
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18.05.2020 18:30 Відповісти
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