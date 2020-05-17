США, Велика Британія і ЄС закликали Україну захистити права представників ЛГБТ-спільноти

Посольства США, Великої Британії, країн-членів ЄС та інших країн у Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії та біфобії закликали Україну продовжувати захищати права ЛГБТ-спільноти.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук посольства Британії в Києві.

"Упродовж останніх років українські правоохоронні органи значно поліпшили свою здатність захищати права українських ЛГБТІК (лесбіянок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-квір), їхніх друзів і сімей, підтримувати рівність щодо їхнього користування правами людини. Ми закликаємо Україну розвивати цей успіх і продовжувати надавати всю необхідну підтримку таким ініціативам у майбутньому", - йдеться в заяві.

Дипломатичні представництва зазначають, що ЛГБТІК-люди "залишаються уразливими перед дискримінацією і навіть насильством на основі сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності, як ми це бачили на прикладі недавніх злочинів на ґрунті ненависті і на прикладах порушення їхніх прав".

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"Ми продовжуємо закликати Україну повністю імплементувати Національну стратегію з прав людини та відповідний план дій і вжити інших необхідних кроків для забезпечення втілення всесторонніх антидискримінаційних заходів. Ми також підтримуємо прагнення українських жіночих та ЛГБТІК-організацій до ратифікації Стамбульської конвенції, яку Україна підписала в 2011 році. Ми вважаємо, що повна імплементація цієї конвенції збільшить зхист жінок і ЛГБТІК-людей в Україні", - йдеться в заяві.

Заяву підписали посли і голови представництв в Україні Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, делегації Європейського Союзу, Данії, Дорадчої місії Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словенії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

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У посольстві США в Україні заявили: "У Міжнародний день боротьби проти гомофобії, трансфобії та біфобії ми дякуємо українським активістам і організаціям, які працюють над тим, щоб права людини були однаково доступні кожному".

Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії та біфобії (IDAHOT) відзначається щорічно 17 травня. Цього дня 30 років тому гомосексуальність вилучили з Міжнародної класифікації хвороб.