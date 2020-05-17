США, Великобритания и ЕС призвали Украину защитить права представителей ЛГБТ-сообщества

Посольства США, Великобритании, стран-членов ЕС и других стран в Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии призвали Украину продолжать защищать права ЛГБТ-сообщества.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Британии в Киеве.

"В последние годы украинские правоохранительные органы значительно улучшили свою способность защищать права украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-квир), их друзей и семей, поддерживать равенство по их пользованию правами человека. Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем", - говорится в заявлении.

Дипломатические представительства отмечают, что ЛГБТИК-люди "остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, как мы это видели на примере недавних преступлений на почве ненависти и на примерах нарушения их прав".

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"Мы продолжаем призывать Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий и принять другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер. Мы также поддерживаем стремление украинских женских и ЛГБТИК-организаций к ратификации Стамбульской конвенции, которую Украина подписала в 2011 году. Мы считаем, что полная имплементация этой конвенции увеличит защиту женщин и ЛГБТИК-людей в Украине", - говорится в заявлении.

Заявление подписали послы и главы представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского союза, Дании, Консультативной миссии Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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В посольстве США в Украине заявили: "Международный день борьбы против гомофобии, трансфобии и бифобии мы благодарим украинских активистов и организации, которые работают над тем, чтобы права человека были одинаково доступны каждому".

Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии (IDAHOT) отмечается ежегодно 17 мая. В этот день 30 лет назад гомосексуальность исключили из Международной классификации болезней.