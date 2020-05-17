США, Великобритания и ЕС призвали Украину защитить права представителей ЛГБТ-сообщества
Посольства США, Великобритании, стран-членов ЕС и других стран в Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии призвали Украину продолжать защищать права ЛГБТ-сообщества.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства Британии в Киеве.
"В последние годы украинские правоохранительные органы значительно улучшили свою способность защищать права украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-квир), их друзей и семей, поддерживать равенство по их пользованию правами человека. Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем", - говорится в заявлении.
Дипломатические представительства отмечают, что ЛГБТИК-люди "остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, как мы это видели на примере недавних преступлений на почве ненависти и на примерах нарушения их прав".
"Мы продолжаем призывать Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий и принять другие необходимые шаги для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер. Мы также поддерживаем стремление украинских женских и ЛГБТИК-организаций к ратификации Стамбульской конвенции, которую Украина подписала в 2011 году. Мы считаем, что полная имплементация этой конвенции увеличит защиту женщин и ЛГБТИК-людей в Украине", - говорится в заявлении.
Заявление подписали послы и главы представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского союза, Дании, Консультативной миссии Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
В посольстве США в Украине заявили: "Международный день борьбы против гомофобии, трансфобии и бифобии мы благодарим украинских активистов и организации, которые работают над тем, чтобы права человека были одинаково доступны каждому".
Международный день против гомофобии, трансфобии и бифобии (IDAHOT) отмечается ежегодно 17 мая. В этот день 30 лет назад гомосексуальность исключили из Международной классификации болезней.
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Не исключено, что латентные.
1. Два разнополых существа дают обещания друг другу дать жизнь третьему и заботиться о нем до совершеннолетия. Это базис брака и семьи.
2. По желанию гарантий они обращаются к государству или обществу, которые своими полномочиями превращают обещания в обязательства и следят за их выполнением в силу своих полномочий. Это законодательная база.
3. Согласно обычаям или законодательству новообразовавшейся семье предоставляют некие возможности для облегчения выполнения взятых на себя обязательств. Эти возможности могут предоставляться или нет, могут варьироваться или видоизменяться в зависимости от обстоятельств, обычаев, изменений в Законе. Это поощрительные меры для заключения брака.
Вот тут и появляются геи... Как раз к десерту... "Мы на два первых пункта ложили, нам подайте сладенькое..." Институт воспроизводства человечества- это и есть то предприятие, директором которого я тебе предлагал представить себя, а требователей прав- ну ты понял...
https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм болезнью перестал быть
Что же касается института брака - то это закон который отражает наши представления о нормальных отношениях, т.е. это связь между мужчиной(одним) и женщиной(одной) достигшими определенного возраста и не состоящие в близком кровном родстве.
Поэтом и любители малолеток не могут заключить брак с малолеткой.
Любители полигамии не могут заключать полигамный брак - вне зависимотси по религиозным признакам (мормоны) или просто любят группой.
Любители инцеста тоже.
Т.е. брак - это отражение норм общества в плане лбовных отношений.
Если институт брака меняется - значит мы меняем нормы, то что мы считаем нормальным, то чему мы учим своих детей -
https://www.bbc.com/russian/news-50557951 Суд запретил протестовать против "гей-уроков" возле начальной школы в Бирмингеме
In 1973, the American https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychiatry Psychiatric Association (APA) asked all members attending its convention to vote on whether they believed homosexuality to be a mental disorder. 5,854 psychiatrists voted to remove homosexuality from the DSM, and 3,810 to retain it.
В 1973, Американская Психиатрическая Ассоция попросила своих членов проголосовать верят ли они чго гомосексуализм это психическое расстройство. 5.854 психиатра проголосовали за исключение гомосексуализма из DSM, 3.810 за то что бы оставить.
Я думаю прежде чем считать гомосексуализм нормой и учить своих детей то неплохо было проголосовать, чем мы хуже американских психиатров?
https://en.wikipedia.org/wiki/Oppression_Olympics
Причем в эту Олимпиаду угнетенных они включают все новые и новые категории, сначала это было lgbt, потом lgbtqz, потом lgbtq+, черт уже знает что плюс значит.
Причем они одержали пару побед на западе и почувствовали безнаказанность, нащупали путь как надо действовать. Были это гомосексуалисты, теперь транссексуалы, потом будет ещё что-то...
https://youtu.be/4BSb92OYA0g
Речь об отношениях взрослых живых людей,которые касаются их самих и больше никого.
Причём здесь трупы и животные, идиот?
Гомосексуальные союзы, если речь о них - это союзы двух взрослых людей, которые вольны жить друг с другом, как они считают нужным. Речь о взаимоотношениях двух взрослых нормальных мужчин, если гей-союз, или двух женщин, если эти женщины лесби.
Вся разница, что они гомосексуальны, а не гетеросексуальны,а в остальном гей или лесбиянки могут быть в разы нормальней и полезней для общества и страны, чем обычные натуралы. Нужно смотреть на каждого конкретного человека, а не делать глупые, безграмотные и дикие обобщения.
Речь всего лишь о праве жить вместе, о равных правах наследования, например, возможности иметь совместное имущество и т.д.и т.п., все, что есть у остальных и ничего более. А назовёте это браком или мягче союзом, думаю большинству гомосексуалов до лампочки. Они просто хотят равных прав с гетеросексуальным большинством на имущество, наследование и тому подобное при совместном проживании, вот и все.
Умение наблюдать - ценное качество в науке, пользуйтесь
https://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм болезнью перестал быть
Что же касается института брака - то это закон который отражает наши представления о нормальных отношениях, т.е. это связь между мужчиной(одним) и женщиной(одной) достигшими определенного возраста и не состоящие в близком кровном родстве.
Поэтом и любители малолеток не могут заключить брак с малолеткой.
Любители полигамии не могут заключать полигамный брак - вне зависимотси по религиозным признакам (мормоны) или просто любят группой.
Любители инцеста тоже.
Т.е. брак - это отражение норм общества в плане лбовных отношений.
Если институт брака меняется - значит мы меняем нормы, то что мы считаем нормальным, то чему мы учим своих детей -
https://www.bbc.com/russian/news-50557951 Суд запретил протестовать против "гей-уроков" возле начальной школы в Бирмингеме
In 1973, the American https://www.psychologytoday.com/us/basics/psychiatry Psychiatric Association (APA) asked all members attending its convention to vote on whether they believed homosexuality to be a mental disorder. 5,854 psychiatrists voted to remove homosexuality from the DSM, and 3,810 to retain it.
В 1973, Американская Психиатрическая Ассоция попросила своих членов проголосовать верят ли они чго гомосексуализм это психическое расстройство. 5.854 психиатра проголосовали за исключение гомосексуализма из DSM, 3.810 за то что бы оставить.
Я думаю прежде чем считать гомосексуализм нормой и учить своих детей то неплохо было проголосовать, чем мы хуже американских психиатров?
Куда там думать о справедливых налогах или развитии страны на перспективу..
А как сделать легальными бордели - так ни-ни -
почему тут Запад не ставит жёстких условий ? ? ?
И Совет Европы, и прочие структуры - в этом вопросе их почему-то нет.
Только надо определиться с мотивом, что им говорить,то ли тебя страшно ипут,то ли наоборот,не ипут и ты в печали?
Самое интересное , что Украине готовы помогать. Готовы были помогать и раньше, если бы не тотальная коррупция, то есть давать помощь некому было.
Особенно помню, как доноров впечатлили открытые е декларации наших чиновников, которые налоги не платят , а европейцы их платят и должны ещё и нам помогать.
Но этой новости нет почему-то. Зато есть про несчастных вечноущемленных геев, которых никто не ущемляет, но просто , я так понимаю, все против именно гей парадов. Я тоже вот просто не понимаю, зачем нам эти парады.
25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.Библия
ЭТО ваши ценности пид...сы и лесб..ки.
Что опять транш не дадите?
Так что танцуйте, украинцы. Танцуйте и дякуйте.