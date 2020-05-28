Украина выделит на закупку "скорых" почти 1 млрд грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи, пообещал доплаты и новые автомобили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
Шмыгаль заверил участников встречи, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, болеющими Сovid-19.
"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% соглашений подписаны, а по экстренной медицине - все 100% соглашений. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.
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В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.
Премьер рассказал врачам, что правительство уже одобрило назначение Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - подчеркнул Шмыгаль.
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виделили на скорие
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
Этого хватит прибл на 400 новых машин. А сколько их нужно всего по стране?
И я не знаю. Потому этот бодрый рапорт - дали миллиард гривен - ни о чем. Если нужно 1,5 млд - то это оч хорошо, а если нужно 20 млд - так это слезы. Эти выступления госчиновников всё больше напоминают газету "Правда" с её постоянными ура-рапортами "на неделю раньше" и "и на 10% больше", по которым составить представление о реал состоянии дела было невозможно. Плохой кстати признак: если бы дела были хороши, то разъяснили бы и разжевали, а раз туману напускают, то скорее - не ах.
Популизм и пиар. Где результат?! Нулевой.
Хотя, чего требовать результат от говоруна-балаболки?
Травень практично закінчився,коли звітувати будуть?