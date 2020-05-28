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Новости Коронавирус и карантин
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Украина выделит на закупку "скорых" почти 1 млрд грн, - Шмыгаль

Украина выделит на закупку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи, пообещал доплаты и новые автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль заверил участников встречи, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, болеющими Сovid-19.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% соглашений подписаны, а по экстренной медицине - все 100% соглашений. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ

В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.

Премьер рассказал врачам, что правительство уже одобрило назначение Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - подчеркнул Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве избили водителя скорой помощи, нападавшим объявили о подозрении

Автор: 

выплаты (642) карантин (16729) Киевская область (4113) скорая (363) Шмыгаль Денис (2666) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Через Радуцького?
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28.05.2020 19:39
+6
а ахметовские куда дели?
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28.05.2020 19:40
+5
Скорые должно покупать государство, а ахметов обязан в полном объеме платить налоги и не портить экологию.
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
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28.05.2020 19:54
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Через Радуцького?
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28.05.2020 19:39 Ответить
Славно попилят!
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28.05.2020 20:31 Ответить
уже попилили теперь задним числом
виделили на скорие
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28.05.2020 22:01 Ответить
а ахметовские куда дели?
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28.05.2020 19:40 Ответить
Скорые должно покупать государство, а ахметов обязан в полном объеме платить налоги и не портить экологию.
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
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28.05.2020 19:54 Ответить
серьезно? я не об этом спрашивал. я спросил - где те скорые за которые ахметка купил индульгенцию у твоей шмаркли? куда дели?
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28.05.2020 19:56 Ответить
КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк?

Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7749
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28.05.2020 19:59 Ответить
Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1405
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28.05.2020 20:09 Ответить
Уже Володина назначили главой Обл администрации Киева , - Это Кто ? не родственник российськой думы.
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28.05.2020 19:42 Ответить
На базе газели? Сейчас это модно.
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28.05.2020 19:49 Ответить
це повтор для тих, хто не усвідомив з першого разу
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28.05.2020 19:54 Ответить
Доплату не дали , а про скорые уже губу роскатали.
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28.05.2020 19:55 Ответить
где будут произведены эти автомобили - это главный вопрос
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28.05.2020 19:56 Ответить
Украина выделит на закупку "скорых" почти 1 млрд грн, - Шмыгаль
Этого хватит прибл на 400 новых машин. А сколько их нужно всего по стране?
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28.05.2020 19:57 Ответить
А скока их надо? на каждого живущего по одной?
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28.05.2020 20:40 Ответить
А скока их надо? на каждого живущего по одной?
И я не знаю. Потому этот бодрый рапорт - дали миллиард гривен - ни о чем. Если нужно 1,5 млд - то это оч хорошо, а если нужно 20 млд - так это слезы. Эти выступления госчиновников всё больше напоминают газету "Правда" с её постоянными ура-рапортами "на неделю раньше" и "и на 10% больше", по которым составить представление о реал состоянии дела было невозможно. Плохой кстати признак: если бы дела были хороши, то разъяснили бы и разжевали, а раз туману напускают, то скорее - не ах.
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28.05.2020 21:15 Ответить
я вже більше року дуже щасливий, бо мені співають такі красиві пісні про щасливе майбутнє
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28.05.2020 19:59 Ответить
сказати що виділить і купити - то різні речі, це по перше. ЗІЗи вже купили... скільки? чув аж цілих 29 тис? чи не так? Їх прати, чи ділити на клапті? добудь сєбє оружиє в бою... як то всьо вже осто....ло
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28.05.2020 20:06 Ответить
"обещай и властвуй!"
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28.05.2020 20:09 Ответить
Кого вы слушаете? Он уже https://minfin.com.ua/2020/04/22/44022592/ обещал 500 тысяч рабочих мест !
Популизм и пиар. Где результат?! Нулевой.
Хотя, чего требовать результат от говоруна-балаболки?
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28.05.2020 20:11 Ответить
та й то таке.
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28.05.2020 20:15 Ответить
"Вакансії для 500 тисяч українців буде створено у травні,відповідальний за план виконання призначено Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка."Джерело: оф.сайт КМУ.
Травень практично закінчився,коли звітувати будуть?
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28.05.2020 20:20 Ответить
Коли? Тоди коли Осел на гори свисне.
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28.05.2020 20:38 Ответить
Медицина в Украине должна быть только бесплатной, а зарплата прокурора не должна привышать зарплату врача. Любая другая медицина в самой бедной стране Европы открытый геноцид.
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28.05.2020 20:21 Ответить
Я даже больше скажу. Больным должны доплачивать. За болезнь.
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28.05.2020 20:37 Ответить
Да. все у них в будущем. Построят купят повысят понизят дадут посадят. Будущее вас ждет впереди.
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28.05.2020 20:36 Ответить
Прочухали))) Яник також скорі в промислових об'ємах закуповував у себе))
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28.05.2020 20:40 Ответить
Хренеть.. в разы переплюнули Януковича Александра (стоматолога) наварив по 1000% отката...
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28.05.2020 21:08 Ответить
Купят 5 машин с минимальной комплектацией по цене максимальной+ накрутят, а разницу в карман. Так очевидно?
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28.05.2020 22:59 Ответить
Максим Миллиардович Степанов неплохо на министре пакуется .
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28.05.2020 23:24 Ответить
 
 