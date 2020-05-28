Украина выделит на закупку "скорых" почти 1 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал на Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи, пообещал доплаты и новые автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль заверил участников встречи, что правительство стремится в кратчайшие сроки обеспечить доплаты в размере 300% от зарплаты всем медикам, которые работают с пациентами, болеющими Сovid-19.

"Мы за март осуществили уже все выплаты, за апрель выплаты пойдут через НСЗУ через прямые соглашения с медучреждениями. По состоянию на вчера фактически 90% соглашений подписаны, а по экстренной медицине - все 100% соглашений. Поэтому в дальнейшем выплаты должны быть своевременными", - сказал Шмыгаль.

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В рабочей поездке в Киевскую область премьера сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, врио председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр г.Белая Церковь Геннадий Дик.

Премьер рассказал врачам, что правительство уже одобрило назначение Володина главой Киевской обладминистрации, но в ближайшее время окончательное решение должен принять президент. "Домашнее задание нового руководителя - уделить внимание экстренной медицине комплексно и вашей станции, в частности", - подчеркнул Шмыгаль.

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