Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль побував на Білоцерківській станції екстреної медичної допомоги, пообіцяв доплати і нові автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль запевнив учасників зустрічі, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати в розмірі 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, що хворіють на Сovid-19.

"Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медичними закладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а щодо екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.

У робочій поїздці в Київську область прем'єра супроводжували міністр охорони здоров'я Максим Степанов, т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін і мер м.Біла Церква Геннадій Дік.

Прем'єр розповів лікарям, що уряд вже схвалив призначення Володіна головою Київської обладміністрації, але найближчим часом остаточне рішення має прийняти президент. "Домашнє завдання нового керівника - приділити увагу екстреній медицині комплексно і вашій станції, зокрема", - підкреслив Шмигаль.

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