Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль побував на Білоцерківській станції екстреної медичної допомоги, пообіцяв доплати і нові автомобілі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
Шмигаль запевнив учасників зустрічі, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати в розмірі 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, що хворіють на Сovid-19.
"Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медичними закладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а щодо екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.
У робочій поїздці в Київську область прем'єра супроводжували міністр охорони здоров'я Максим Степанов, т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін і мер м.Біла Церква Геннадій Дік.
Прем'єр розповів лікарям, що уряд вже схвалив призначення Володіна головою Київської обладміністрації, але найближчим часом остаточне рішення має прийняти президент. "Домашнє завдання нового керівника - приділити увагу екстреній медицині комплексно і вашій станції, зокрема", - підкреслив Шмигаль.
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виделили на скорие
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
Этого хватит прибл на 400 новых машин. А сколько их нужно всего по стране?
И я не знаю. Потому этот бодрый рапорт - дали миллиард гривен - ни о чем. Если нужно 1,5 млд - то это оч хорошо, а если нужно 20 млд - так это слезы. Эти выступления госчиновников всё больше напоминают газету "Правда" с её постоянными ура-рапортами "на неделю раньше" и "и на 10% больше", по которым составить представление о реал состоянии дела было невозможно. Плохой кстати признак: если бы дела были хороши, то разъяснили бы и разжевали, а раз туману напускают, то скорее - не ах.
Популизм и пиар. Где результат?! Нулевой.
Хотя, чего требовать результат от говоруна-балаболки?
Травень практично закінчився,коли звітувати будуть?