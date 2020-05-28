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Новини Коронавірус і карантин
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Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль

Україна виділить на закупівлю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль побував на Білоцерківській станції екстреної медичної допомоги, пообіцяв доплати і нові автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль запевнив учасників зустрічі, що уряд прагне в найкоротші терміни забезпечити доплати в розмірі 300% від зарплати всім медикам, які працюють із пацієнтами, що хворіють на Сovid-19.

"Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медичними закладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписано, а щодо екстреної медицини - всі 100% угод. Тому надалі виплати мають бути своєчасними", - сказав Шмигаль.

У робочій поїздці в Київську область прем'єра супроводжували міністр охорони здоров'я Максим Степанов, т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін і мер м.Біла Церква Геннадій Дік.

Прем'єр розповів лікарям, що уряд вже схвалив призначення Володіна головою Київської обладміністрації, але найближчим часом остаточне рішення має прийняти президент. "Домашнє завдання нового керівника - приділити увагу екстреній медицині комплексно і вашій станції, зокрема", - підкреслив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні всі центри екстреної допомоги, що працюють із пацієнтами з COVID-19, отримали 124 млн грн, - НСЗУ

Автор: 

виплати (1032) карантин (18172) Київська область (4001) швидка (263) Денис Шмигаль (4543) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Через Радуцького?
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28.05.2020 19:39
+6
а ахметовские куда дели?
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28.05.2020 19:40
+5
Скорые должно покупать государство, а ахметов обязан в полном объеме платить налоги и не портить экологию.
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
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28.05.2020 19:54
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Через Радуцького?
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28.05.2020 19:39 Відповісти
Славно попилят!
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28.05.2020 20:31 Відповісти
уже попилили теперь задним числом
виделили на скорие
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28.05.2020 22:01 Відповісти
а ахметовские куда дели?
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28.05.2020 19:40 Відповісти
Скорые должно покупать государство, а ахметов обязан в полном объеме платить налоги и не портить экологию.
А то наворот у государства, а потом 'меценаты'
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28.05.2020 19:54 Відповісти
серьезно? я не об этом спрашивал. я спросил - где те скорые за которые ахметка купил индульгенцию у твоей шмаркли? куда дели?
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28.05.2020 19:56 Відповісти
КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк?

Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7749
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28.05.2020 19:59 Відповісти
Україна виділить на закупівлю "швидких" майже 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1405
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28.05.2020 20:09 Відповісти
Уже Володина назначили главой Обл администрации Киева , - Это Кто ? не родственник российськой думы.
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28.05.2020 19:42 Відповісти
На базе газели? Сейчас это модно.
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28.05.2020 19:49 Відповісти
це повтор для тих, хто не усвідомив з першого разу
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28.05.2020 19:54 Відповісти
Доплату не дали , а про скорые уже губу роскатали.
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28.05.2020 19:55 Відповісти
где будут произведены эти автомобили - это главный вопрос
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28.05.2020 19:56 Відповісти
Украина выделит на закупку "скорых" почти 1 млрд грн, - Шмыгаль
Этого хватит прибл на 400 новых машин. А сколько их нужно всего по стране?
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28.05.2020 19:57 Відповісти
А скока их надо? на каждого живущего по одной?
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28.05.2020 20:40 Відповісти
А скока их надо? на каждого живущего по одной?
И я не знаю. Потому этот бодрый рапорт - дали миллиард гривен - ни о чем. Если нужно 1,5 млд - то это оч хорошо, а если нужно 20 млд - так это слезы. Эти выступления госчиновников всё больше напоминают газету "Правда" с её постоянными ура-рапортами "на неделю раньше" и "и на 10% больше", по которым составить представление о реал состоянии дела было невозможно. Плохой кстати признак: если бы дела были хороши, то разъяснили бы и разжевали, а раз туману напускают, то скорее - не ах.
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28.05.2020 21:15 Відповісти
я вже більше року дуже щасливий, бо мені співають такі красиві пісні про щасливе майбутнє
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28.05.2020 19:59 Відповісти
сказати що виділить і купити - то різні речі, це по перше. ЗІЗи вже купили... скільки? чув аж цілих 29 тис? чи не так? Їх прати, чи ділити на клапті? добудь сєбє оружиє в бою... як то всьо вже осто....ло
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28.05.2020 20:06 Відповісти
"обещай и властвуй!"
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28.05.2020 20:09 Відповісти
Кого вы слушаете? Он уже https://minfin.com.ua/2020/04/22/44022592/ обещал 500 тысяч рабочих мест !
Популизм и пиар. Где результат?! Нулевой.
Хотя, чего требовать результат от говоруна-балаболки?
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28.05.2020 20:11 Відповісти
та й то таке.
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28.05.2020 20:15 Відповісти
"Вакансії для 500 тисяч українців буде створено у травні,відповідальний за план виконання призначено Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка."Джерело: оф.сайт КМУ.
Травень практично закінчився,коли звітувати будуть?
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28.05.2020 20:20 Відповісти
Коли? Тоди коли Осел на гори свисне.
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28.05.2020 20:38 Відповісти
Медицина в Украине должна быть только бесплатной, а зарплата прокурора не должна привышать зарплату врача. Любая другая медицина в самой бедной стране Европы открытый геноцид.
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28.05.2020 20:21 Відповісти
Я даже больше скажу. Больным должны доплачивать. За болезнь.
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28.05.2020 20:37 Відповісти
Да. все у них в будущем. Построят купят повысят понизят дадут посадят. Будущее вас ждет впереди.
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28.05.2020 20:36 Відповісти
Прочухали))) Яник також скорі в промислових об'ємах закуповував у себе))
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28.05.2020 20:40 Відповісти
Хренеть.. в разы переплюнули Януковича Александра (стоматолога) наварив по 1000% отката...
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28.05.2020 21:08 Відповісти
Купят 5 машин с минимальной комплектацией по цене максимальной+ накрутят, а разницу в карман. Так очевидно?
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28.05.2020 22:59 Відповісти
Максим Миллиардович Степанов неплохо на министре пакуется .
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28.05.2020 23:24 Відповісти
 
 