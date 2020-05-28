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Зеленский наградил орденом Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Зеленский наградил орденом Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Межаков награжден орденом посмертно указом президента от 28 мая за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков. ФОТО

Автор: 

смерть (9211) операция Объединенных сил (6766) 1-я танковая бригада (10)


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Топ комментарии
+4
Тихі нагороди...при повній президентській бездіяльності та імпотентності.
В нас немає головнокомандувача.
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28.05.2020 21:31
+4
Командиру 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковнику Юрию Межакову, было 38 лет. Он родился в городе Шпола Черкасской области. В 2004 году окончил Военный институт танковых войск в Харькове. В 2014-2015 годах был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады. В 2019 году возглавил 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду. В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

У него уже были проблемы с сердцем, они начались еще в 2019 году. Однажды Межакова госпитализировали на реанимобиле. "Но это было не настолько серьезно, службе не мешало. Просто за годы войны он многое пропускал через себя. Нервы, переживания... Гибель побратимов бесследно не проходит"

Пресс-офицер оперативного командования "Север" Елена Мокренчук рассказала изданию, что Межакову резко стало плохо днем 28 мая.
"Утром он был на службе - все как обычно. А потом ему резко стало плохо. Оказалось, оторвался тромб. Это шок для многих, горе. Комбрига любили и уважали", - сказала она.

У комбрига остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Они живут в Белой Церкви Киевской области в обычном общежитии...
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28.05.2020 22:10
+3
це ти про "уклониста" ?
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28.05.2020 21:50
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Тихі нагороди...при повній президентській бездіяльності та імпотентності.
В нас немає головнокомандувача.
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28.05.2020 21:31 Ответить
так танки відведені далі ніж стриляють
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28.05.2020 21:33 Ответить
...За нарушение резервистами правил воинского учета будет взиматься штраф от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов.Об этом говорится в законопроекте №3553 об усовершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, который внесен президентом Зеленским и сегодня уже зарегистрирован в Раде.
С учетом того, что такой минимум составляет для административных нарушений 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то суммы штрафов достигнут колоссального размера: от 30 до 50 тысяч гривен.
Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 необлагаемых налогом минимумов (до полумиллиона гривен)
При утере военно-учетных документов или их умышленной порче резервистов будут наказывать штрафом до 100 тысяч гривен.
Напомним, президент Зеленский внес сегодня в Раду законопроект о воинской обязанности и воинском учете. Согласно ему, украинцев не будут принимать на работу украинцев без военно-учетного документа...
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28.05.2020 21:45 Ответить
правильно сделал
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28.05.2020 21:47 Ответить
це ти про "уклониста" ?
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28.05.2020 21:50 Ответить
То інше.
А зробив правильно.
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29.05.2020 00:04 Ответить
За что наградил то, за то что умер тихо и спокойно в личном кабинете? Или за то что будучи больным неделей раньше пол-бригады заразил объезжая с инспекцией?
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28.05.2020 21:48 Ответить
Командиру 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковнику Юрию Межакову, было 38 лет. Он родился в городе Шпола Черкасской области. В 2004 году окончил Военный институт танковых войск в Харькове. В 2014-2015 годах был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады. В 2019 году возглавил 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду. В 2019 году Межаков за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

У него уже были проблемы с сердцем, они начались еще в 2019 году. Однажды Межакова госпитализировали на реанимобиле. "Но это было не настолько серьезно, службе не мешало. Просто за годы войны он многое пропускал через себя. Нервы, переживания... Гибель побратимов бесследно не проходит"

Пресс-офицер оперативного командования "Север" Елена Мокренчук рассказала изданию, что Межакову резко стало плохо днем 28 мая.
"Утром он был на службе - все как обычно. А потом ему резко стало плохо. Оказалось, оторвался тромб. Это шок для многих, горе. Комбрига любили и уважали", - сказала она.

У комбрига остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Они живут в Белой Церкви Киевской области в обычном общежитии...
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28.05.2020 22:10 Ответить
Да, тихое участие этой бригады клоунов происходит только по таким печальным событиям. И не будет он уже никогда и президентом и командующим и вообще никем...Не дано ему. Еще поиздевается над Украиной и дай бог с миром уйдет туда откуда выползло. А героям слава и уважение и вечная память, жаль что не при жизни.
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28.05.2020 21:53 Ответить
Яка це нагорода? Це ганьба. Богдан Хмельницький -- це зрадник українського народу, він загнав українців у московське рабство, а Запорізьке військо поставив під царя, і козаки множили славу московської імперії.
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28.05.2020 22:50 Ответить
«Бійтесь широких доріг».
Св. Писання.
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29.05.2020 00:06 Ответить
Президент-державник нагороджував орденами Ярослава Мудрого, а це нещастя -- орденом б Хмельницького, та ще й третього ступеня. Краще б квартиру дав вдові з двома неповнолітніми дітьми.
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29.05.2020 07:56 Ответить
 
 