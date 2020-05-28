Зеленский наградил орденом Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Межаков награжден орденом посмертно указом президента от 28 мая за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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