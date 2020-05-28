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Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины, - Боррель

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель связал нормализацию отношений Евросоюза с Россией с украинским урегулированием на принципах Хельсинки и выполнением минских соглашений.

Выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, Боррель, в частности, заявил, что "должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям - я сожалею об этом - в отношениях между Европейским союзом и Россией", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы дипломатии ЕС, "поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами".

"Принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента", - подчеркнул Боррель.

Также читайте: ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель

Автор: 

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да да да уважают так сувернитет шо три гей парада собрались в нашем Крыму провести.... з глубокою до вас повагою михаил маркович только мой #уй у вашей ()()
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28.05.2020 22:40 Ответить
них-хе-ррра не понял... повторю, как вижу: собираются наладить отношения с лаптями во имя мира в Украине... т.е., если с козлостаном крепко дружить, кацапы обрадуются и уберутся к херам из Украины, Грузии, Сирии, Ливии, Молдовы... пруссакам отдадут Кенигсберг, финнам - Карелию, японцам - Курилы, китайцам - владивосток с хабаровском по самый байкал... ну и ваще, сопьются и всем скопом повесятся от крепкой дружбы. Правильно?
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28.05.2020 22:55 Ответить
АГА
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28.05.2020 23:36 Ответить
Так мацкалі "поважають" суверенітет України. Он навіть Меморандум у Будапешті підписали.
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28.05.2020 23:57 Ответить
"Я тебя убью, но не больно"
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29.05.2020 08:59 Ответить
 
 