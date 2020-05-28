Врегулювання відносин ЄС-РФ пов'язане з повагою суверенітету України, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель пов'язав нормалізацію відносин Євросоюзу з Росією з українським врегулюванням на принципах Гельсінкі і виконанням мінських угод.

Виступаючи в четвер по відеозв'язку в Раді Безпеки ООН, Боррель, зокрема, заявив, що "повинен згадати Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова і невиконаня мінських зобов'язань призвели до серйозних порушень - я шкодую про це - у відносинах між Європейським союзом і Росією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави дипломатії ЄС, "підтримка національного суверенітету і територіальної цілісності залишиться ключовим елементом відносин між Європейським союзом і його східними партнерами".

"Принципи, закріплені в Гельсінкі, не можна забувати при роботі з будівництвом, що ґрунтується на співпраці, безпечнішого і згуртованішого Європейського континенту", - підкреслив Боррель.

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