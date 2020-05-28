УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10702 відвідувача онлайн
Новини
2 251 6

Врегулювання відносин ЄС-РФ пов'язане з повагою суверенітету України, - Боррель

Врегулювання відносин ЄС-РФ пов'язане з повагою суверенітету України, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель пов'язав нормалізацію відносин Євросоюзу з Росією з українським врегулюванням на принципах Гельсінкі і виконанням мінських угод.

Виступаючи в четвер по відеозв'язку в Раді Безпеки ООН, Боррель, зокрема, заявив, що "повинен згадати Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова і невиконаня мінських зобов'язань призвели до серйозних порушень - я шкодую про це - у відносинах між Європейським союзом і Росією", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави дипломатії ЄС, "підтримка національного суверенітету і територіальної цілісності залишиться ключовим елементом відносин між Європейським союзом і його східними партнерами".

"Принципи, закріплені в Гельсінкі, не можна забувати при роботі з будівництвом, що ґрунтується на співпраці, безпечнішого і згуртованішого Європейського континенту", - підкреслив Боррель.

Читайте також: ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель

Автор: 

росія (64871) Євросоюз (13306) Боррель (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да да да уважают так сувернитет шо три гей парада собрались в нашем Крыму провести.... з глубокою до вас повагою михаил маркович только мой #уй у вашей ()()
показати весь коментар
28.05.2020 22:40 Відповісти
них-хе-ррра не понял... повторю, как вижу: собираются наладить отношения с лаптями во имя мира в Украине... т.е., если с козлостаном крепко дружить, кацапы обрадуются и уберутся к херам из Украины, Грузии, Сирии, Ливии, Молдовы... пруссакам отдадут Кенигсберг, финнам - Карелию, японцам - Курилы, китайцам - владивосток с хабаровском по самый байкал... ну и ваще, сопьются и всем скопом повесятся от крепкой дружбы. Правильно?
показати весь коментар
28.05.2020 22:55 Відповісти
АГА
показати весь коментар
28.05.2020 23:36 Відповісти
Так мацкалі "поважають" суверенітет України. Он навіть Меморандум у Будапешті підписали.
показати весь коментар
28.05.2020 23:57 Відповісти
"Я тебя убью, но не больно"
показати весь коментар
29.05.2020 08:59 Відповісти
 
 