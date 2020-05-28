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В Черновицкой области за сутки 58 новых случаев COVID-19, - ОГА
28 мая в Черновицкой области выявлено 58 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"На Буковине сегодня, 28 мая, официально подтверждено еще 58 случаев заражения коронавирусом, из них 38 случаев в Черновцах, Лабораторный центр исследовал 486 новых образцов", - написал чиновник..
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3 259 человек.
Осачук отметил, что показатели заболеваемости в области относительно стабильны, но при этом все еще стабильно высокие.
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Владимир #467749
показать весь комментарий29.05.2020 05:41 Ответить Мне нравится 0
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