1 381 3
У Чернівецькій області за добу 58 нових випадків COVID-19, - ОДА
28 травня в Чернівецькій області виявлено 58 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Буковині сьогодні, 28 травня, офіційно підтверджено ще 58 випадків зараження коронавірусом, із них 38 випадків у Чернівцях. Лабораторний центр досліджував 486 нових зразків", - написав чиновник.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 259 осіб.
Осачук зазначив, що показники захворюваності в області відносно стабільні, але при цьому все ще стабільно високі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Владимир #467749
показати весь коментар29.05.2020 05:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль