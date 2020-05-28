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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу 58 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу 58 нових випадків COVID-19, - ОДА

28 травня в Чернівецькій області виявлено 58 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Буковині сьогодні, 28 травня, офіційно підтверджено ще 58 випадків зараження коронавірусом, із них 38 випадків у Чернівцях. Лабораторний центр досліджував 486 нових зразків", - написав чиновник.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 259 осіб.

Осачук зазначив, що показники захворюваності в області відносно стабільні, але при цьому все ще стабільно високі.

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У Чернівецькій області за добу 58 нових випадків COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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29.05.2020 05:41 Відповісти
 
 