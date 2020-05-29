ОБСЕ обнаружила российские противопехотные мины на оккупированной части Донетчины

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 22 мая обнаружил заложеные российскими оккупационными силами запрещеные противопехотные мины в оккупированной Донецкой области.

Внимание на это обратил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разминирование остается проблематичным, поскольку российские марионетки продолжают закладывать новые мины, в том числе запрещены противопехотные. 22 мая БПЛА СММ обнаружил две противопехотные мины (МОН-100 или МОП-200), одну из них впервые на поле между оккупированными Россией Петровским и Стилой ", - заявил дипломат.

СММ ОБСЕ уже неоднократно сообщала в своих отчетах об обнаружении на оккупированном Россией части Донбасса запрещенных Женевскими конвенциями противопехотных мин.Кроме того, об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных противопехотных мин неоднократно информировала миссии стран-участниц ОБСЕ и украинская делегация.

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Напомним, Украина не производит, не хранит и не использует противопехотные мины. Согласно обязательствам, предусмотренным Оттавской конвенцией, наше государство уничтожило более 3 миллионов противопехотных мин, унаследованных со времен СССР.