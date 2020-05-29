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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ обнаружила российские противопехотные мины на оккупированной части Донетчины

ОБСЕ обнаружила российские противопехотные мины на оккупированной части Донетчины

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 22 мая обнаружил заложеные российскими оккупационными силами запрещеные противопехотные мины в оккупированной Донецкой области.

Внимание на это обратил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разминирование остается проблематичным, поскольку российские марионетки продолжают закладывать новые мины, в том числе запрещены противопехотные. 22 мая БПЛА СММ обнаружил две противопехотные мины (МОН-100 или МОП-200), одну из них впервые на поле между оккупированными Россией Петровским и Стилой ", - заявил дипломат.

СММ ОБСЕ уже неоднократно сообщала в своих отчетах об обнаружении на оккупированном Россией части Донбасса запрещенных Женевскими конвенциями противопехотных мин.Кроме того, об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных противопехотных мин неоднократно информировала миссии стран-участниц ОБСЕ и украинская делегация. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+

Напомним, Украина не производит, не хранит и не использует противопехотные мины. Согласно обязательствам, предусмотренным Оттавской конвенцией, наше государство уничтожило более 3 миллионов противопехотных мин, унаследованных со времен СССР.

Автор: 

минирование (1445) ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Цимбалюк Роман (84) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Да и пох. на вас и на ваши мины. Мир сошел с ума. Террорист №1 ***** уже даже ничего не скрывает и откровенно со всех смеется потому что всех покупает.
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29.05.2020 00:20
+3
Так то з воєнторгу.
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29.05.2020 00:22
+2
Собственно, я последний раз подобным занимался еще чорте-когда, 30 лет назад, так шо тут такое...Простейший способ - шахматный порядок. Роту балбесов ставят в шеренгу с интервалом 1-2 метра. Шеренга делает 2 шага вперед, два в сторону, копает ямки. И так отсюда и до обеда.Потом "кругом" и на обратном пути кладут в свои ямки мины. Последними идут спецы-взрывники, ставят мины на взвод, маскируют. А сверху это выглядит как шахматная доска с травой разного цвета.
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29.05.2020 01:23
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Тільки на розмінування потрібно буде 18 років.
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29.05.2020 00:12 Ответить
Я думаю куда меньше, у нас лучшие разминировщики в мире.
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29.05.2020 00:21 Ответить
1 рік війни - 3 роки на розмінування.
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29.05.2020 00:26 Ответить
Российский террорист в Украине

https://www.youtube.com/watch?v=aDZxlxrvkAk

их там не.... вы все врети.... мальчики с ясными глазами!
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29.05.2020 00:14 Ответить
Да и пох. на вас и на ваши мины. Мир сошел с ума. Террорист №1 ***** уже даже ничего не скрывает и откровенно со всех смеется потому что всех покупает.
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29.05.2020 00:20 Ответить
Так то з воєнторгу.
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29.05.2020 00:22 Ответить
Та ладно, зрение улучшилось?
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29.05.2020 00:25 Ответить
Без проблем..
Всяких там рашисто-сепаратисто-боєвісто Ногами разминировать, под присмотром пулеметов!
Двойная польза, даже тройная!
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29.05.2020 00:31 Ответить
С беспилотников обнаружили рашкованские мины. Это вообще как? ОБСЕ либо не видит очевидное, либо узревает незаметное...
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29.05.2020 00:58 Ответить
Ну, следы минирования сверху как раз лучше видно.
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29.05.2020 01:13 Ответить
Снял кусок дёрна, вынул грунт, поставил мину, заложил грунтом, сверху дёрн. Что именно должен увидеть беспилотник? Я не спец в этих делах и видимо чего-то не понимаю.
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29.05.2020 01:16 Ответить
Собственно, я последний раз подобным занимался еще чорте-когда, 30 лет назад, так шо тут такое...Простейший способ - шахматный порядок. Роту балбесов ставят в шеренгу с интервалом 1-2 метра. Шеренга делает 2 шага вперед, два в сторону, копает ямки. И так отсюда и до обеда.Потом "кругом" и на обратном пути кладут в свои ямки мины. Последними идут спецы-взрывники, ставят мины на взвод, маскируют. А сверху это выглядит как шахматная доска с травой разного цвета.
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29.05.2020 01:23 Ответить
Пускай так. Но в отчёте (согласно новости) указывается ещё и четкая маркировка этих мин. Беспилотник их через грунт узнаёт и классифицирует?
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29.05.2020 01:28 Ответить
Sorry, новость до кoнца не прочитал. Ну, "монка" запросто может в кадр попасть,она на поверхности.
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29.05.2020 01:35 Ответить
ОБСЕ обнаружила российские противопехотные мины на оккупированной части Донетчины - Цензор.НЕТ 4798
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29.05.2020 01:39 Ответить
Прозрели что ли?
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29.05.2020 01:38 Ответить
Схоже як цуцунята очі вже відкрили, навіть сліди важкої техніки побачили. Може через кілька років побачать, що ця техніка, міни і інше озброєння - російське, а не із шахт.
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29.05.2020 07:08 Ответить
Українські міни влада коллаборантів всі знищила, тож мають те що мають.
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29.05.2020 08:16 Ответить
Ну хоть шото заметили
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29.05.2020 08:35 Ответить
Не может быть! Как им удалось?
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29.05.2020 08:56 Ответить
"ОБСЕ обнаружила..." - це вже як анекдот, а не сенсація
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29.05.2020 12:44 Ответить
 
 