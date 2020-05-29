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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ виявила російські протипіхотні міни на окупованій частині Донеччини

ОБСЄ виявила російські протипіхотні міни на окупованій частині Донеччини

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 22 травня виявив закладені російськими окупаційними силами заборонені протипіхотні міни в окупованій Донецькій області.

Увагу на це звернув Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмінування залишається проблематичним, оскільки російські маріонетки продовжують закладати нові міни, в тому числі заборонені протипіхотні. 22 травня БПЛА СММ виявив дві додаткові протипіхотні міни (МОН-100 або МОН-200), одну з них уперше, на полі між окупованими Росією Петрівським та Стилою", - заявив дипломат.

СММ ОБСЄ вже неодноразово повідомляла у своїх звітах про виявлення на окупованому Росією Донбасі заборонених Женевськими конвенціями протипіхотних мін. Крім того, про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених протипіхотних мін неодноразово інформувала місії країн-учасниць ОБСЄ та українська делегація.

Також дивіться: Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі. ФОТО 18+

Нагадаємо, Україна не виготовляє, не зберігає та не використовує протипіхотні міни. Відповідно до зобов’язань, передбачених Оттавською конвенцією, наша держава знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін, успадкованих з часів СРСР.

Автор: 

мінування (1217) ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Цимбалюк Роман (51) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Да и пох. на вас и на ваши мины. Мир сошел с ума. Террорист №1 ***** уже даже ничего не скрывает и откровенно со всех смеется потому что всех покупает.
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29.05.2020 00:20
+3
Так то з воєнторгу.
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29.05.2020 00:22
+2
Собственно, я последний раз подобным занимался еще чорте-когда, 30 лет назад, так шо тут такое...Простейший способ - шахматный порядок. Роту балбесов ставят в шеренгу с интервалом 1-2 метра. Шеренга делает 2 шага вперед, два в сторону, копает ямки. И так отсюда и до обеда.Потом "кругом" и на обратном пути кладут в свои ямки мины. Последними идут спецы-взрывники, ставят мины на взвод, маскируют. А сверху это выглядит как шахматная доска с травой разного цвета.
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29.05.2020 01:23
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Тільки на розмінування потрібно буде 18 років.
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29.05.2020 00:12 Відповісти
Я думаю куда меньше, у нас лучшие разминировщики в мире.
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29.05.2020 00:21 Відповісти
1 рік війни - 3 роки на розмінування.
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29.05.2020 00:26 Відповісти
Российский террорист в Украине

https://www.youtube.com/watch?v=aDZxlxrvkAk

их там не.... вы все врети.... мальчики с ясными глазами!
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29.05.2020 00:14 Відповісти
Да и пох. на вас и на ваши мины. Мир сошел с ума. Террорист №1 ***** уже даже ничего не скрывает и откровенно со всех смеется потому что всех покупает.
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29.05.2020 00:20 Відповісти
Так то з воєнторгу.
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29.05.2020 00:22 Відповісти
Та ладно, зрение улучшилось?
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29.05.2020 00:25 Відповісти
Без проблем..
Всяких там рашисто-сепаратисто-боєвісто Ногами разминировать, под присмотром пулеметов!
Двойная польза, даже тройная!
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29.05.2020 00:31 Відповісти
С беспилотников обнаружили рашкованские мины. Это вообще как? ОБСЕ либо не видит очевидное, либо узревает незаметное...
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29.05.2020 00:58 Відповісти
Ну, следы минирования сверху как раз лучше видно.
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29.05.2020 01:13 Відповісти
Снял кусок дёрна, вынул грунт, поставил мину, заложил грунтом, сверху дёрн. Что именно должен увидеть беспилотник? Я не спец в этих делах и видимо чего-то не понимаю.
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29.05.2020 01:16 Відповісти
Собственно, я последний раз подобным занимался еще чорте-когда, 30 лет назад, так шо тут такое...Простейший способ - шахматный порядок. Роту балбесов ставят в шеренгу с интервалом 1-2 метра. Шеренга делает 2 шага вперед, два в сторону, копает ямки. И так отсюда и до обеда.Потом "кругом" и на обратном пути кладут в свои ямки мины. Последними идут спецы-взрывники, ставят мины на взвод, маскируют. А сверху это выглядит как шахматная доска с травой разного цвета.
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29.05.2020 01:23 Відповісти
Пускай так. Но в отчёте (согласно новости) указывается ещё и четкая маркировка этих мин. Беспилотник их через грунт узнаёт и классифицирует?
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29.05.2020 01:28 Відповісти
Sorry, новость до кoнца не прочитал. Ну, "монка" запросто может в кадр попасть,она на поверхности.
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29.05.2020 01:35 Відповісти
ОБСЕ обнаружила российские противопехотные мины на оккупированной части Донетчины - Цензор.НЕТ 4798
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29.05.2020 01:39 Відповісти
Прозрели что ли?
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29.05.2020 01:38 Відповісти
Схоже як цуцунята очі вже відкрили, навіть сліди важкої техніки побачили. Може через кілька років побачать, що ця техніка, міни і інше озброєння - російське, а не із шахт.
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29.05.2020 07:08 Відповісти
Українські міни влада коллаборантів всі знищила, тож мають те що мають.
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29.05.2020 08:16 Відповісти
Ну хоть шото заметили
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29.05.2020 08:35 Відповісти
Не может быть! Как им удалось?
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29.05.2020 08:56 Відповісти
"ОБСЕ обнаружила..." - це вже як анекдот, а не сенсація
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29.05.2020 12:44 Відповісти
 
 