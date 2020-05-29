ОБСЄ виявила російські протипіхотні міни на окупованій частині Донеччини

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 22 травня виявив закладені російськими окупаційними силами заборонені протипіхотні міни в окупованій Донецькій області.

Увагу на це звернув Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмінування залишається проблематичним, оскільки російські маріонетки продовжують закладати нові міни, в тому числі заборонені протипіхотні. 22 травня БПЛА СММ виявив дві додаткові протипіхотні міни (МОН-100 або МОН-200), одну з них уперше, на полі між окупованими Росією Петрівським та Стилою", - заявив дипломат.

СММ ОБСЄ вже неодноразово повідомляла у своїх звітах про виявлення на окупованому Росією Донбасі заборонених Женевськими конвенціями протипіхотних мін. Крім того, про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених протипіхотних мін неодноразово інформувала місії країн-учасниць ОБСЄ та українська делегація.

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Нагадаємо, Україна не виготовляє, не зберігає та не використовує протипіхотні міни. Відповідно до зобов’язань, передбачених Оттавською конвенцією, наша держава знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін, успадкованих з часів СРСР.