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Новости
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За присвоение и хранение арсенала боеприпасов военнослужащий-контрактник предстанет перед судом. Ему грозит от 3 до 7 лет заключения

За присвоение и хранение арсенала боеприпасов военнослужащий-контрактник предстанет перед судом. Ему грозит от 3 до 7 лет заключения

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона завершила досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению военнослужащего-контрактника в присвоении боеприпасов и боевых патронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона.

"В 2017 году солдат ВСУ, находясь в г. Ичня Черниговской области, а также в ходе исполнения обязанностей военной службы в районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской теплоэлектростанции находил и присваивал боеприпасы и боевые патроны, которые затем незаконно переправлял к месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обысков в декабре 2019 года у обвиняемого обнаружили и изъяли 3 корпуса ручных гранат РГД-5, 4 взрывателя ручных гранат УЗРГМ (УЗРГМ-2), 1 запал от взрывателя ручных гранат типа УЗРГМ (УЗРГМ-2), боевые патроны, гранатометный выстрел ВОГ-25П, две стандартные 200 граммовые тротиловые шашки и половину 200 граммовой тротиловой шашки, картузного пороховой заряд к артиллерийским выстрелов раздельного гильзового заряжания массой 507,4 г и штык-нож.

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Также 28 мая 2020 года военная прокуратура направила обвинительный акт в отношении обвиняемого военнослужащего-контрактника для рассмотрения по существу в Ичнянский районный суд Черниговской области.

Санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Топ комментарии
+3
а ті хто десятилиттями розкрадав армію з мільярдами в кишенях
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29.05.2020 08:03
+2
Беспредел.
Это - трофеи.
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29.05.2020 08:03
+2
Вот именно,за взорванные склады-никто не сел.
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29.05.2020 08:14
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а ті хто десятилиттями розкрадав армію з мільярдами в кишенях
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29.05.2020 08:03 Ответить
так что теперь, разрешить соеннослужащим тащить домой все "оттуда"?
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29.05.2020 10:40 Ответить
Ну ведь разрешено же коррупционерам тащить из бюджета миллиарды в свой карман. Почему военнослужащим должно быть запрешено тащить… даже не украденное, а трофеи?
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29.05.2020 12:21 Ответить
Беспредел.
Это - трофеи.
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29.05.2020 08:03 Ответить
Все как всегда обычному смертному 5 лет за 3 патрона в кармане а убийце но со связями курортный отдых на сейшелах!! НИЧЕГО НЕПОМЕНЯЛОСЬ В ЭТОЙ ДОЛБАНОЙ СТРАНЕ!!
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29.05.2020 08:08 Ответить
Вот именно,за взорванные склады-никто не сел.
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29.05.2020 08:14 Ответить
А кто должен был сесть за взорванные склады?
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29.05.2020 08:23 Ответить
В армии все регламентировано-КТО ЗА ЧТО,отвечает.
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29.05.2020 08:28 Ответить
Так и в стране регламентировано.
Например: за законотворчество -ВРУ, по регламенту, а реально - зебилы завевшие эту ВРУ.
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29.05.2020 08:43 Ответить
Верховный главнокомандующий несёт прямую ответственность.
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29.05.2020 12:19 Ответить
Ты хочешь сказать, что нужно посадить зелю за медиков без средств защиты в пандемию?
Тихо-тихо, а то потерпевший заяву накатает)))
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29.05.2020 13:06 Ответить
А он верховный главнокомандующий армии медиков? Тогда да.

(Впрочем, его в любом случае надо посадить...)
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30.05.2020 11:17 Ответить
Гарант конституции, в конституции право на труд,в трудовом законодательстве - безопасность труда.
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30.05.2020 13:50 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4234391-rekordnaia-vziatka-5-mln-podozrevaemyi-poluchyl-uslovnyi-srok Так...для размышления....
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29.05.2020 08:23 Ответить
В сотий раз повторяю. Ст. 263 КК робить тільки посилання на ЗАКОН, якого в природі не існує. Проект закону про користування вогнепальною зброєю вже кілька років пилиться в Верховній зраді. Тому втюхувати військовослужбовцю про порушення ст.263 є перевищення своїх повноважень, що є скоєння злочину правоохоронцями.
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29.05.2020 09:31 Ответить
то есть ему надо все вернуть и выдать премию?
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29.05.2020 10:41 Ответить
Принять закон про оружие для начала.
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29.05.2020 12:17 Ответить
А что, у нас в стране кто-то живёт по законам?
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29.05.2020 12:19 Ответить
Пораженко допустил уничтожение 5 складов боеприпасов на 2 миллиарда баксов во время войны. Остро нужных армии боеприпасов. НИКТО НЕ НАКАЗАН.
А тут какой-то солдик подобрал на поле боя несколько патронов. ААААААА!!!
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29.05.2020 12:18 Ответить
 
 