За привласнення та зберігання арсеналу боєприпасів військовослужбовець-контрактник постане перед судом. Йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення
Військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням військовослужбовця-контрактника в привласненні боєприпасів та бойових набоїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Військової прокуратури Центрального регіону.
"У 2017 році солдат ЗСУ, перебуваючи у м. Ічня Чернігівської області, а також у ході виконання обов’язків військової служби в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської теплоелектростанції, знаходив та привласнював боєприпаси та бойові патрони, які потім незаконно переправляв до місця фактичного проживання", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в ході санкціонованого судом обшуку у грудні 2019 року в обвинуваченого виявлено та вилучено 3 корпуси ручних гранат РГД-5, 4 підривники ручних гранат УЗРГМ (УЗРГМ-2), 1 запал від підривника ручних гранат типу УЗРГМ (УЗРГМ-2), бойові патрони, гранатометний постріл ВОГ-25П, дві стандартні 200-грамові тротилові шашки та половину 200-грамової тротилової шашки, картузний пороховий заряд до артилерійських пострілів роздільного гільзового заряджання масою 507,4 г та штик-ніж.
Також 28 травня 2020 року військова прокуратура направила обвинувальний акт щодо обвинуваченого військовослужбовця-контрактника для розгляду по суті до Ічнянського районного суду Чернігівської області.
Санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає йому покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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Это - трофеи.
Например: за законотворчество -ВРУ, по регламенту, а реально - зебилы завевшие эту ВРУ.
Тихо-тихо, а то потерпевший заяву накатает)))
(Впрочем, его в любом случае надо посадить...)
А тут какой-то солдик подобрал на поле боя несколько патронов. ААААААА!!!