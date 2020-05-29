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Новини
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За привласнення та зберігання арсеналу боєприпасів військовослужбовець-контрактник постане перед судом. Йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

За привласнення та зберігання арсеналу боєприпасів військовослужбовець-контрактник постане перед судом. Йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням військовослужбовця-контрактника в привласненні боєприпасів та бойових набоїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Військової прокуратури Центрального регіону.

"У 2017 році солдат ЗСУ, перебуваючи у м. Ічня Чернігівської області, а також у ході виконання обов’язків військової служби в районі проведення антитерористичної операції на території Луганської теплоелектростанції, знаходив та привласнював боєприпаси та бойові патрони, які потім незаконно переправляв до місця фактичного проживання", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в ході санкціонованого судом обшуку у грудні 2019 року в обвинуваченого виявлено та вилучено 3 корпуси ручних гранат РГД-5, 4 підривники ручних гранат УЗРГМ (УЗРГМ-2), 1 запал від підривника ручних гранат типу УЗРГМ (УЗРГМ-2), бойові патрони, гранатометний постріл ВОГ-25П, дві стандартні 200-грамові тротилові шашки та половину 200-грамової тротилової шашки, картузний пороховий заряд до артилерійських пострілів роздільного гільзового заряджання масою 507,4 г та штик-ніж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У будинку терориста "ЛНР" на Луганщині виявили схованку з боєприпасами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Також 28 травня 2020 року військова прокуратура направила обвинувальний акт щодо обвинуваченого військовослужбовця-контрактника для розгляду по суті до Ічнянського районного суду Чернігівської області.

Санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає йому покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Автор: 

боєприпаси (2260) контракт (396) прокуратура (3665) Чернігівщина (1584) військовослужбовці (4697) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+3
а ті хто десятилиттями розкрадав армію з мільярдами в кишенях
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29.05.2020 08:03
+2
Беспредел.
Это - трофеи.
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29.05.2020 08:03
+2
Вот именно,за взорванные склады-никто не сел.
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29.05.2020 08:14
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а ті хто десятилиттями розкрадав армію з мільярдами в кишенях
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29.05.2020 08:03 Відповісти
так что теперь, разрешить соеннослужащим тащить домой все "оттуда"?
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29.05.2020 10:40 Відповісти
Ну ведь разрешено же коррупционерам тащить из бюджета миллиарды в свой карман. Почему военнослужащим должно быть запрешено тащить… даже не украденное, а трофеи?
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29.05.2020 12:21 Відповісти
Беспредел.
Это - трофеи.
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29.05.2020 08:03 Відповісти
Все как всегда обычному смертному 5 лет за 3 патрона в кармане а убийце но со связями курортный отдых на сейшелах!! НИЧЕГО НЕПОМЕНЯЛОСЬ В ЭТОЙ ДОЛБАНОЙ СТРАНЕ!!
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29.05.2020 08:08 Відповісти
Вот именно,за взорванные склады-никто не сел.
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29.05.2020 08:14 Відповісти
А кто должен был сесть за взорванные склады?
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29.05.2020 08:23 Відповісти
В армии все регламентировано-КТО ЗА ЧТО,отвечает.
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29.05.2020 08:28 Відповісти
Так и в стране регламентировано.
Например: за законотворчество -ВРУ, по регламенту, а реально - зебилы завевшие эту ВРУ.
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29.05.2020 08:43 Відповісти
Верховный главнокомандующий несёт прямую ответственность.
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Ты хочешь сказать, что нужно посадить зелю за медиков без средств защиты в пандемию?
Тихо-тихо, а то потерпевший заяву накатает)))
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29.05.2020 13:06 Відповісти
А он верховный главнокомандующий армии медиков? Тогда да.

(Впрочем, его в любом случае надо посадить...)
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30.05.2020 11:17 Відповісти
Гарант конституции, в конституции право на труд,в трудовом законодательстве - безопасность труда.
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30.05.2020 13:50 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4234391-rekordnaia-vziatka-5-mln-podozrevaemyi-poluchyl-uslovnyi-srok Так...для размышления....
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29.05.2020 08:23 Відповісти
В сотий раз повторяю. Ст. 263 КК робить тільки посилання на ЗАКОН, якого в природі не існує. Проект закону про користування вогнепальною зброєю вже кілька років пилиться в Верховній зраді. Тому втюхувати військовослужбовцю про порушення ст.263 є перевищення своїх повноважень, що є скоєння злочину правоохоронцями.
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29.05.2020 09:31 Відповісти
то есть ему надо все вернуть и выдать премию?
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29.05.2020 10:41 Відповісти
Принять закон про оружие для начала.
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29.05.2020 12:17 Відповісти
А что, у нас в стране кто-то живёт по законам?
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Пораженко допустил уничтожение 5 складов боеприпасов на 2 миллиарда баксов во время войны. Остро нужных армии боеприпасов. НИКТО НЕ НАКАЗАН.
А тут какой-то солдик подобрал на поле боя несколько патронов. ААААААА!!!
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29.05.2020 12:18 Відповісти
 
 