Зеленский внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации
В Украине планируют ввести новый вид военной службы для резервистов.
Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1k.com.ua.
Речь идет о введении военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.
Законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.
Раде предлагают штрафовать призывников и военнообязанных за нарушение воинского долга:
- нарушение правил воинского учета будет караться штрафом от 510 до 850 грн, за повторное нарушение - 850-1700 грн;
- штрафы за нарушение мобилизационной подготовки 1700-3400 грн для обычных граждан, 3400-5100 грн - для должностных лиц, при возможном повторном нарушении: от 3400 до 5100 грн и от 5100 до 8500 грн;
- за умышленную порчу или утрату военно-учетных документов - от 510 до 850 грн, а при повторных случаях: от 850 до 1700 грн.
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Украина оккупирована ворами и мусорами
А народу потрібна Держава, для захисту. Без неї не буде народу.
Але Ви праві, що документи теж потрібні, для формалізації ситуації.
- За развод войск и граждан - премия 3 кило печенья
- За обнаружение в глазах пути тоски по миру - премия морской бинокль
- За вынуждение граждан законами подвергать свою жизнь и здоровье опасности в обстоятельствах, не сформулированных и юридически не обозначенных в правовом поле - вручение личного диска с сериалом "С Ваты" с автографом говнокомандующего.
Не все же сельским Мыколам и Василям до 60 лет воевать
резервисты (не призывники) не получат оружия, а будут
********* чем заниматься, дрочить на портреты генералов,
так как с оружием они опасны зеленскому и его бандитам
применить его против бандитов ?
они ведь присягу не охметову , зеленскому и шмыгалю давали ?