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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации

В Украине планируют ввести новый вид военной службы для резервистов.

Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1k.com.ua.

Речь идет о введении военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

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Законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.

Раде предлагают штрафовать призывников и военнообязанных за нарушение воинского долга:

  • нарушение правил воинского учета будет караться штрафом от 510 до 850 грн, за повторное нарушение - 850-1700 грн;
  • штрафы за нарушение мобилизационной подготовки 1700-3400 грн для обычных граждан, 3400-5100 грн - для должностных лиц, при возможном повторном нарушении: от 3400 до 5100 грн и от 5100 до 8500 грн;
  • за умышленную порчу или утрату военно-учетных документов - от 510 до 850 грн, а при повторных случаях: от 850 до 1700 грн.

Автор: 

ВР (29226) Зеленский (20196) оборона (5194) призыв (742) мобилизация (2732) ВСУ (6536) резервисты (61)


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Топ комментарии
+49
А себе він чому не призиває, бігун від призову.
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29.05.2020 08:34
+48
А чи не він обіцяв перед виборами відмінити призив ?
І що ся стало ?
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29.05.2020 08:32
+48
Наша чотириразово відкосивша бубочка.
І так, я резервіст. Бойовий медик.
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29.05.2020 08:33
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Страница 4 из 4
Є Україна, це основа.
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30.05.2020 12:03 Ответить
присяга не Украине, а народу,
Украина оккупирована ворами и мусорами
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30.05.2020 13:05 Ответить
Так, Україна - це народ.
А народу потрібна Держава, для захисту. Без неї не буде народу.
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30.05.2020 14:13 Ответить
Розумна людина і без документів все бачить. Можна, звісно, лукавити, що намає документів...
Але Ви праві, що документи теж потрібні, для формалізації ситуації.
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30.05.2020 12:02 Ответить
Ця формалізація дуже важлива. Перш за все тому, що це мова порозуміння із міжнародним правом...Наприклад, щоб в Італії не засуджували хлопця з добробату, як злочинця (згідно МП), щоб на тлі ціїх документів булі розірвані діп відносини, припинені Договір про дружбу та торгівля... Відтоді це буде мова , зрозуміла для міжнародної спільноти. Бо зараз це парадокс6 вимагати від інших країн санкцій щодо рашки, у той час як сама Україна не робить зрозумілих для стана війни кроків й не припиняє ані торговельних, ані діп відносин... Й навіть в президента не повертається язик , щоб назвати війну війною, а ворога ворогом. Пои цьому репетує "даси нам зброю", "даси нам гроші на війну" , "тримайте санкції" (тобто втрачайте з рашкою гроші, у той час як ми з рашкою їх заробляємо)
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30.05.2020 12:31 Ответить
Так.
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30.05.2020 14:15 Ответить
Правильно.
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29.05.2020 21:56 Ответить
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 100
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29.05.2020 22:01 Ответить
- За неназывание войны войной - премия 2 банки варенья
- За развод войск и граждан - премия 3 кило печенья
- За обнаружение в глазах пути тоски по миру - премия морской бинокль
- За вынуждение граждан законами подвергать свою жизнь и здоровье опасности в обстоятельствах, не сформулированных и юридически не обозначенных в правовом поле - вручение личного диска с сериалом "С Ваты" с автографом говнокомандующего.
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30.05.2020 03:30 Ответить
Кількість гастарбайтерів зросте.....
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30.05.2020 06:10 Ответить
Так ходили под Офис Президента, кричали "Ні капітуляції!!!" Теперь что не так?
Не все же сельским Мыколам и Василям до 60 лет воевать
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30.05.2020 08:04 Ответить
вы издеваетесь, вопрос не в призыве, а в том, что
резервисты (не призывники) не получат оружия, а будут
********* чем заниматься, дрочить на портреты генералов,
так как с оружием они опасны зеленскому и его бандитам
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30.05.2020 13:11 Ответить
по сути резервисты получив оружие могут
применить его против бандитов ?
они ведь присягу не охметову , зеленскому и шмыгалю давали ?
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30.05.2020 10:46 Ответить
Никто ничего не применит.
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30.05.2020 13:46 Ответить
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