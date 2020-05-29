Зеленский внес в Раду законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации

В Украине планируют ввести новый вид военной службы для резервистов.

Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1k.com.ua.

Речь идет о введении военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, призывникам предоставят трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

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Законопроект предусматривает совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение воинского учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.

Раде предлагают штрафовать призывников и военнообязанных за нарушение воинского долга: