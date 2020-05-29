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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації

В Україні планують запровадити новий вид військової служби для резервістів.

Відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Йдеться про запровадження військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, призовникам нададуть трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

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Законопроєкт передбачає вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, зокрема запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їхніх повноважень.

Раді пропонують штрафувати призовників і військовозобов'язаних за порушення військового обов'язку:

  • порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 510 до 850 грн, за повторне порушення - 850-1700 грн;
  • штрафи за порушення мобілізаційної підготовки - 1700-3400 грн для звичайних громадян, 3400-5100 грн - для посадових осіб, за можливого повторного порушення: від 3400 до 5100 грн та від 5100 до 8500 грн;
  • за умисне псування або втрату військово-облікових документів - від 510 до 850 грн, а у разі повторних випадків: від 850 до 1700 грн.

Автор: 

ВР (14940) Зеленський (23659) оборона (4765) призов (431) мобілізація (3017) ЗСУ (7492) резервісти (71)


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Топ коментарі
+49
А себе він чому не призиває, бігун від призову.
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29.05.2020 08:34
+48
А чи не він обіцяв перед виборами відмінити призив ?
І що ся стало ?
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29.05.2020 08:32
+48
Наша чотириразово відкосивша бубочка.
І так, я резервіст. Бойовий медик.
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29.05.2020 08:33
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Є Україна, це основа.
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30.05.2020 12:03 Відповісти
присяга не Украине, а народу,
Украина оккупирована ворами и мусорами
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30.05.2020 13:05 Відповісти
Так, Україна - це народ.
А народу потрібна Держава, для захисту. Без неї не буде народу.
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30.05.2020 14:13 Відповісти
Розумна людина і без документів все бачить. Можна, звісно, лукавити, що намає документів...
Але Ви праві, що документи теж потрібні, для формалізації ситуації.
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30.05.2020 12:02 Відповісти
Ця формалізація дуже важлива. Перш за все тому, що це мова порозуміння із міжнародним правом...Наприклад, щоб в Італії не засуджували хлопця з добробату, як злочинця (згідно МП), щоб на тлі ціїх документів булі розірвані діп відносини, припинені Договір про дружбу та торгівля... Відтоді це буде мова , зрозуміла для міжнародної спільноти. Бо зараз це парадокс6 вимагати від інших країн санкцій щодо рашки, у той час як сама Україна не робить зрозумілих для стана війни кроків й не припиняє ані торговельних, ані діп відносин... Й навіть в президента не повертається язик , щоб назвати війну війною, а ворога ворогом. Пои цьому репетує "даси нам зброю", "даси нам гроші на війну" , "тримайте санкції" (тобто втрачайте з рашкою гроші, у той час як ми з рашкою їх заробляємо)
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30.05.2020 12:31 Відповісти
Так.
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30.05.2020 14:15 Відповісти
Правильно.
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29.05.2020 21:56 Відповісти
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації - Цензор.НЕТ 100
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29.05.2020 22:01 Відповісти
- За неназывание войны войной - премия 2 банки варенья
- За развод войск и граждан - премия 3 кило печенья
- За обнаружение в глазах пути тоски по миру - премия морской бинокль
- За вынуждение граждан законами подвергать свою жизнь и здоровье опасности в обстоятельствах, не сформулированных и юридически не обозначенных в правовом поле - вручение личного диска с сериалом "С Ваты" с автографом говнокомандующего.
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30.05.2020 03:30 Відповісти
Кількість гастарбайтерів зросте.....
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30.05.2020 06:10 Відповісти
Так ходили под Офис Президента, кричали "Ні капітуляції!!!" Теперь что не так?
Не все же сельским Мыколам и Василям до 60 лет воевать
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30.05.2020 08:04 Відповісти
вы издеваетесь, вопрос не в призыве, а в том, что
резервисты (не призывники) не получат оружия, а будут
********* чем заниматься, дрочить на портреты генералов,
так как с оружием они опасны зеленскому и его бандитам
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30.05.2020 13:11 Відповісти
по сути резервисты получив оружие могут
применить его против бандитов ?
они ведь присягу не охметову , зеленскому и шмыгалю давали ?
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30.05.2020 10:46 Відповісти
Никто ничего не применит.
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30.05.2020 13:46 Відповісти
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