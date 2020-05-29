Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації

В Україні планують запровадити новий вид військової служби для резервістів.

Відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Йдеться про запровадження військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, призовникам нададуть трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

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Законопроєкт передбачає вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, зокрема запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їхніх повноважень.

Раді пропонують штрафувати призовників і військовозобов'язаних за порушення військового обов'язку: