40 459 314
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації
В Україні планують запровадити новий вид військової служби для резервістів.
Відповідний законопроєкт вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Йдеться про запровадження військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, призовникам нададуть трудові, освітні та соціально-правові гарантії.
Законопроєкт передбачає вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, зокрема запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їхніх повноважень.
Раді пропонують штрафувати призовників і військовозобов'язаних за порушення військового обов'язку:
- порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 510 до 850 грн, за повторне порушення - 850-1700 грн;
- штрафи за порушення мобілізаційної підготовки - 1700-3400 грн для звичайних громадян, 3400-5100 грн - для посадових осіб, за можливого повторного порушення: від 3400 до 5100 грн та від 5100 до 8500 грн;
- за умисне псування або втрату військово-облікових документів - від 510 до 850 грн, а у разі повторних випадків: від 850 до 1700 грн.
Топ коментарі
+49 5 копійок
показати весь коментар29.05.2020 08:34
+48 Ksenia VB
показати весь коментар29.05.2020 08:32
+48 кацахол
показати весь коментар29.05.2020 08:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина оккупирована ворами и мусорами
А народу потрібна Держава, для захисту. Без неї не буде народу.
Але Ви праві, що документи теж потрібні, для формалізації ситуації.
- За развод войск и граждан - премия 3 кило печенья
- За обнаружение в глазах пути тоски по миру - премия морской бинокль
- За вынуждение граждан законами подвергать свою жизнь и здоровье опасности в обстоятельствах, не сформулированных и юридически не обозначенных в правовом поле - вручение личного диска с сериалом "С Ваты" с автографом говнокомандующего.
Не все же сельским Мыколам и Василям до 60 лет воевать
резервисты (не призывники) не получат оружия, а будут
********* чем заниматься, дрочить на портреты генералов,
так как с оружием они опасны зеленскому и его бандитам
применить его против бандитов ?
они ведь присягу не охметову , зеленскому и шмыгалю давали ?