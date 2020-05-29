"Голос" требует уволить Авакова и Клименко
Парламентская фракция "Голос" настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фракции.
"Депутаты фракции "Голос" настаивают на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Игоря Клименко", - говорится в заявлении фракции.
"Голос" отмечает, что руководство МВД и Национальной полиции должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке. "Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей", - говорится в заявлении.
По мнению народного депутата, заместителя партии "Голос" Инны Совсун, преступления в Кагарлыке не произошло бы, если бы ранее полицейские понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.
"Кагарлыка могло бы и не произойти, если бы было наказание за преступления полицейских в Кривом Озере, в детском приюте "Свитанок" и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Но система защищает палачей в погонах, а не граждан. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца. Руководство МВД необходимо поменять. Промолчать сейчас - это взять на себя ответственность за все, что происходит в полиции сегодня" - считает Совсун.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва.
Аваков назначен в феврале 2014.
Кем был тогда Порошенко?
Иди читай википедию когда и кто назначали Авакова.
Реальний рейтинг порошка= 25 депутатів з 450 у ВР (включно зі свинюкою). Який би ідіот тут за цього злодія би карячився цілодобово? тільки той, хто не має іншої роботи
що люди проголосували за будь-яку мавпу,
щоб позбутися твого брехливого жлоба?
аваківські мусора, сподіваюсь?
73% не хотіли, щоб порашенком смерділо за будь-що
Унікальна мразота твій педя: мав 54% в 1-му турі (не 30%, як клоун) і проср@в в 10 разів..
І ти , троляка, будеш тут розповідати, що це люди за 5 років подурнішали, а не вальцман зкурвився вкрай?
рафалович, шукай собі "господа" в іншому місці
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва...
Ким тоді був Порошенко?
ви повинні це пам'ятати до останньої карамельки
Ты лучше расскажи, у кого самолёт лучше и когда тарифы снизят?
відсмоктативгодити Зеленському. А дійсно ж, це якась фігня, важливий "силовий" міністр - і не жид, і не зовсім під жидами. Синагога хвилюється.... а національно свідомому українцю взагалі зась до таких посад, бо "ненадійний", не дай Яхве ще згадає, хто він є у власній, але вкраденій у нього країні.
а у нас - поуй,типа всё так и должно быть..
Зєлю геть. Дострокові.