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"Голос" требует уволить Авакова и Клименко

Парламентская фракция "Голос" настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление фракции.

"Депутаты фракции "Голос" настаивают на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Игоря Клименко", - говорится в заявлении фракции.

"Голос" отмечает, что руководство МВД и Национальной полиции должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке. "Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей", - говорится в заявлении.

По мнению народного депутата, заместителя партии "Голос" Инны Совсун, преступления в Кагарлыке не произошло бы, если бы ранее полицейские понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.

"Кагарлыка могло бы и не произойти, если бы было наказание за преступления полицейских в Кривом Озере, в детском приюте "Свитанок" и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Но система защищает палачей в погонах, а не граждан. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца. Руководство МВД необходимо поменять. Промолчать сейчас - это взять на себя ответственность за все, что происходит в полиции сегодня" - считает Совсун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миссия ООН призывает ГБР и Офис Генпрокурора провести тщательное расследование дела об изнасиловании в Кагарлыке

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Автор: 

Аваков (3444) изнасилование (915) МВД (9316) Нацполиция (16424) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+41
При чому тут Петро? "Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 2242
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29.05.2020 11:00
+32
Так ведь Петро этому зебилу с утра в штаны насрал...вот причем..
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29.05.2020 11:02
+29
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 4623
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29.05.2020 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Петро та Зеля цього не зроблять.
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29.05.2020 10:59 Ответить
При чому тут Петро? "Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 2242
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29.05.2020 11:00 Ответить
Так ведь Петро этому зебилу с утра в штаны насрал...вот причем..
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29.05.2020 11:02 Ответить
Пороходрочеры, вы может и тупые но еще никто не забыл что именно Порося поставил Рюкзакова на ету должность и именно вы дрочили на Рюкзакова когда он избивал добровольцев ставил на колени в снег или разгонял с Кивой блокаду крыма и ОРДЛО. Вы тогда говорили что ето кремлевские агенты устраивают блокаду и режут столбы по которым Петька поставлял електроенергию в купированный крым.
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29.05.2020 11:14 Ответить
Повторю для особо одаренного зебила еще раз...

А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва.
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29.05.2020 11:19 Ответить
Не тратьте время на объяснения зелёным долбням.Они просто не могут ничего понимать,мозги у них так устроены.
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29.05.2020 11:33 Ответить
Какие мозги, у них там "насрано"
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29.05.2020 11:50 Ответить
Вот именно поэтому Целенский должен был заменить Авакяна! Или он по своей "наивности" думает, что его избрали президентом, а не Порошенка, да еще с таким перевесом из-за всенародной любви к нему? Или народ совсем не понимает каким президентом страны может быть клоун? Или знаменитые 73% - все мазохисты?
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29.05.2020 11:32 Ответить
У вас тяжелая форма амнезии?
Аваков назначен в феврале 2014.
Кем был тогда Порошенко?
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29.05.2020 11:36 Ответить
Тоесть хочешь сказать что Аваков был человеком Януковоща при етом 5 лет работал при Пете? А как же люстрация? Амнезия у тебя. После февраля 2014 уже два раза были выборы в Украине. Вы порохосрань просто настолько деградировали на своих рошеновских методичках что видимо даже сами забыли что еще пару лет назад вы поощряли что Парашенко покупает електроенергию у Рашки и поставляет ее в окупированный крым вплоть до конца 2015 года, когда шли жестокие бои и наших парней кацапы тысячами в котлах убивали в то время когда Петро Мальдивский проводил парады и прятал деньги в Панаме. Вы тогда говорили что ето очень полезно для Украины. Теперь же почему то сразу вытираете коментарии в которых говорят правду.
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29.05.2020 12:15 Ответить
Само тьі срань.
Иди читай википедию когда и кто назначали Авакова.
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29.05.2020 12:19 Ответить
Был у Януковича на побегушках.
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29.05.2020 12:26 Ответить
Порохоботи - це розумово відсталі люди. В них біполярне мислення - якщо не Зе, то По. І пояснити цім ідіотам що треба змінювати злочинну систему, неможливо. Вони моляться на свого божка як ото кацапи на х..ла.
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29.05.2020 11:54 Ответить
Слы зелёная ботяра aurimas sandbar is иди в глубокий зелёный а--нал откуда пришёл
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29.05.2020 13:06 Ответить
це - не "пороходрочери", це фсб- тролі, котрі розпалюють ворожнечу в суспільстві 24/7.
Реальний рейтинг порошка= 25 депутатів з 450 у ВР (включно зі свинюкою). Який би ідіот тут за цього злодія би карячився цілодобово? тільки той, хто не має іншої роботи
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29.05.2020 15:46 Ответить
Дуже схоже, бо більшість з порохоботів розмовляє російською, хоча за логікою мало б бути навпаки.
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29.05.2020 16:07 Ответить
кращий през по версії ФОРБС : 3-я сходинка з найбагатших
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29.05.2020 11:24 Ответить
Вот типичный пример хохлятины... пишет на украинском, и нисколько не волнует будущее украинского языка - в частности, то что земрази хотят "пересмотреть" закон о языке. Его беспокоят "сходынкы" в форбсе. Жалкое зрелище...
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29.05.2020 11:34 Ответить
Петро виноват - что этот зеленый имбецил голосовал за Зелю
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29.05.2020 11:30 Ответить
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 4623
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29.05.2020 11:00 Ответить
- спрашивает парашенка.
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29.05.2020 11:22 Ответить
Пинчук дал команду "Голосу" тявкнуть.Для СМИ,для картинки.
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29.05.2020 11:00 Ответить
Я зомбоящик не смотрю, но читала в соцсетях, что в новостях на пинчуковском ICTV в день хероического штурма музея об этом в их новостях не сообщали.
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29.05.2020 11:05 Ответить
Еще бы,где Пинчук,там Кучма...и далее.Будут они сообщать,как же...
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29.05.2020 14:22 Ответить
Бафомет лакей пинчука.
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29.05.2020 11:39 Ответить
Петр здесь причем? Подгорает за свой(!) выбор?
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29.05.2020 11:06 Ответить
хто авакова призначив, буратіна?
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29.05.2020 11:10 Ответить
А хто імбеціла вибрав, дуремар?
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29.05.2020 11:15 Ответить
до чого пораш довів країну,

що люди проголосували за будь-яку мавпу,

щоб позбутися твого брехливого жлоба?
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29.05.2020 11:19 Ответить
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 3719
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29.05.2020 11:23 Ответить
вам запхнули туди ЛОПАТУ ??
аваківські мусора, сподіваюсь?
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29.05.2020 11:49 Ответить
Дятел, ты уже нагаласавал. Доволен?
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29.05.2020 11:53 Ответить
Це нова фішка зебілоїдів - вони кажуть, що Порох довів їх до такого стану, що їм прийшлось проголосувати за дибілкуватого кловуна. Жгітє іщо!
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29.05.2020 11:32 Ответить
параша, я не голосував за зелю, але людей розумію.
73% не хотіли, щоб порашенком смерділо за будь-що
Унікальна мразота твій педя: мав 54% в 1-му турі (не 30%, як клоун) і проср@в в 10 разів..
І ти , троляка, будеш тут розповідати, що це люди за 5 років подурнішали, а не вальцман зкурвився вкрай?
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29.05.2020 12:11 Ответить
Господи смотрю сколько зелёной мрази здесь вылезло и большенство с кацапии
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29.05.2020 13:08 Ответить
а жовтої, жовтої скільки вилізло!

рафалович, шукай собі "господа" в іншому місці
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29.05.2020 15:55 Ответить
В уряд Гончарука чи Шмигаля?
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29.05.2020 11:16 Ответить
А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва...
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29.05.2020 11:18 Ответить
І хто ж призначив Авакова в лютому 2014?
Ким тоді був Порошенко?
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29.05.2020 11:33 Ответить
поршенко ЗАВЖДИ був брехливим і злодійкуватим лайном,
ви повинні це пам'ятати до останньої карамельки
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29.05.2020 15:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Аваков_Арсен_Борисович
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29.05.2020 16:00 Ответить
Голос тоже не сделает, просто пиарится, как баба Юля
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29.05.2020 11:07 Ответить
Тебе из норы виднее.
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29.05.2020 11:00 Ответить
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 814
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29.05.2020 11:01 Ответить
Як писав Владімір Сємьоновіч Висоцкій:"І нєт ні Голоса, ні сіл, чтоб губы разомкнуть." ☺️
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29.05.2020 11:12 Ответить
Просто уволить мало.
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29.05.2020 11:01 Ответить
" монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена ..." А при чем тут "монобольшинство" если о завершении "рехвормы" в мусарке отрапортовал сывочолый папередник?
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29.05.2020 11:05 Ответить
Ему доложили?
Ты лучше расскажи, у кого самолёт лучше и когда тарифы снизят?
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29.05.2020 11:08 Ответить
Ну вот говорят, пишут, что без Саакашвили реформы в Грузии поламались...
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29.05.2020 11:09 Ответить
А правоохранительная система - какова! Саакашвили так её отреформировал, что она даже его, "реформатора", привлекла к уголовной ответственности.
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29.05.2020 12:13 Ответить
У Рюкзакова своя армия бандитов уже в Украине. А вы еще етого не заметили? Так что просто уволить ету тварь уже не получится. Придется армию привлекать.
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29.05.2020 11:11 Ответить
И где гарантия, что на его месте не окажется какой-то дурачок, ведь "кадровый голод".
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29.05.2020 11:46 Ответить
А кто уволит депутатов, которые ежедневно насилуют страну, да и весь народ впридачу?
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29.05.2020 11:13 Ответить
Наріду це подобається, для цього він і обрав таких слуг.
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29.05.2020 11:38 Ответить
Голос, давно уже ассоциируется с САМОНЕМОЧЬЮ!! скулящие дворняги!
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29.05.2020 11:14 Ответить
Кацапа, кому интересны твои высеры? Иди боярку бухать
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29.05.2020 11:56 Ответить
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 211
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29.05.2020 11:15 Ответить
- Мусора не люди! - кричал Аваков... и чуть позже добавил, - А теперь и я тоже не простой человек!
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29.05.2020 11:17 Ответить
аваков гарантія Зе влади.тому не будьте вчителями, які повірили в 4штуки баків
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29.05.2020 11:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yYa99VNq2xo
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29.05.2020 11:19 Ответить
Суть партии "Голос":
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 9467
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29.05.2020 11:16 Ответить
Перднул? Что ж ты портки забыл снять?
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29.05.2020 11:57 Ответить
Аваков, должен был сам уйти в отставку , после Княжечей и скандала с рюкзаками , но эт та еще (ука Деканоидзе вовремя ушла
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29.05.2020 11:29 Ответить
Авакова треба було турляти ще після Сашка Білого.
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29.05.2020 11:34 Ответить
А ножкой топнуть ?
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29.05.2020 11:30 Ответить
Щось не чути голосу інших фракцій. А вже навіть ООН "стурбувалась".
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29.05.2020 11:42 Ответить
Вітя Пінчук намагається будь-яким чином відсмоктати вгодити Зеленському. А дійсно ж, це якась фігня, важливий "силовий" міністр - і не жид, і не зовсім під жидами. Синагога хвилюється.... а національно свідомому українцю взагалі зась до таких посад, бо "ненадійний", не дай Яхве ще згадає, хто він є у власній, але вкраденій у нього країні.
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29.05.2020 11:44 Ответить
У авакорюкзака столько негатива, что его уже десять раз надо было уволить.
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29.05.2020 11:46 Ответить
присутствующие тут олды не дадут соврать,что при совке за подобные немыслимые систематические залёты руководство республиканского МВД (из неуволенных с волчьим билетом) осваивало бы просторы территориальных отделов Забайкалья и Чукотки..
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29.05.2020 11:52 Ответить
Как "олд", не совсем согласен. При брежневе был министром вн.дел Щелоков - довоенный друган Брежнева. После смерти Брежнева обвинен в коррупции. Застрелился. Но пожил нехило при Брежневе!
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29.05.2020 12:14 Ответить
вот видишь - застрелился..
а у нас - поуй,типа всё так и должно быть..
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29.05.2020 12:21 Ответить
Так он застрелился, когда его андропов за жабры взял, а Ленька уже гикнулся. Т.е. крыши уже не было. А у наших у всех крыша есть - Зеля. Вспомни кравченко - крыши не стало - тоже застрелился.
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29.05.2020 12:32 Ответить
Он был его зятем неук
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29.05.2020 13:09 Ответить
Це Зєля не хоче розлучатись з Аваковим. Аваков дає йому гарантію безпеки. Але навіщо нам це? Зєля прийшов, щоб реформувати країну, або щоб всістись в схеми Пєці?
Зєлю геть. Дострокові.
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29.05.2020 12:06 Ответить
Долой авакова-рюкзакова!!
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29.05.2020 12:38 Ответить
Авакяшку знищи ти як ворога України.
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29.05.2020 13:08 Ответить
Правителем является [тот, у кого] хорошие умственные способности, а служит людям [тот, у кого] хорошие физические качества. [Если] правитель [обладает] хорошими физическими качествами, то [он] не беспристрастен. [Если же] правитель не беспристрастен, [то он] часто [проявляет свое] расположение наградами, а к наказаниям относится с пренебрежением, и тогда в государстве отсутствует закон. [Если же] управлять страной, не имея закона, то тогда народ организуется в группы и союзы; находясь в сообщничестве, низы мошенничают, чтобы достичь своей личной [выгоды]. [
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29.05.2020 14:01 Ответить
Голос самая последовательная и чистая по репутации партия за историю независимости, тот редкий случай когда я готов проголосовать за партию 2й раз, держа в голове проукраинскую политику и отсутствие коррупции, а последнее проваливают все кроме них.
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29.05.2020 14:14 Ответить
Расстрелять товарища Авакова.
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29.05.2020 14:51 Ответить
Единственная не зашквареная фракция в зраде. Так держать 👍
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29.05.2020 17:29 Ответить
это не "голос", а "писк".
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29.05.2020 22:13 Ответить
 
 