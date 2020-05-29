"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка
Парламентська фракція "Голос" наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фракції.
"Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка", - йдеться в заяві фракції.
"Голос" зазначає, що керівництво МВС та Національної поліції повинні понести відповідальність за те, що сталося в Кагарлику. "Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей", - йдеться в заяві.
На думку народної депутатки, заступниці партії "Голос" Інни Совсун, злочину в Кагарлику не сталося б, якби раніше поліцейські понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.
"Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Але система захищає катів у погонах, а не громадян. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції — провалена. І для її перезапуску потрібні "нові мізки й нові серця. Керівництво МВС необхідно змінити. Промовчати зараз — це взяти на себе відповідальність за все, що відбувається у поліції сьогодні", - вважає Совсун.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва.
Аваков назначен в феврале 2014.
Кем был тогда Порошенко?
Иди читай википедию когда и кто назначали Авакова.
Реальний рейтинг порошка= 25 депутатів з 450 у ВР (включно зі свинюкою). Який би ідіот тут за цього злодія би карячився цілодобово? тільки той, хто не має іншої роботи
що люди проголосували за будь-яку мавпу,
щоб позбутися твого брехливого жлоба?
аваківські мусора, сподіваюсь?
73% не хотіли, щоб порашенком смерділо за будь-що
Унікальна мразота твій педя: мав 54% в 1-му турі (не 30%, як клоун) і проср@в в 10 разів..
І ти , троляка, будеш тут розповідати, що це люди за 5 років подурнішали, а не вальцман зкурвився вкрай?
рафалович, шукай собі "господа" в іншому місці
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва...
Ким тоді був Порошенко?
ви повинні це пам'ятати до останньої карамельки
Ты лучше расскажи, у кого самолёт лучше и когда тарифы снизят?
відсмоктативгодити Зеленському. А дійсно ж, це якась фігня, важливий "силовий" міністр - і не жид, і не зовсім під жидами. Синагога хвилюється.... а національно свідомому українцю взагалі зась до таких посад, бо "ненадійний", не дай Яхве ще згадає, хто він є у власній, але вкраденій у нього країні.
а у нас - поуй,типа всё так и должно быть..
Зєлю геть. Дострокові.