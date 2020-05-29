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"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка

Парламентська фракція "Голос" наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фракції.

"Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка", - йдеться в заяві фракції.

"Голос" зазначає, що керівництво МВС та Національної поліції повинні понести відповідальність за те, що сталося в Кагарлику. "Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей", - йдеться в заяві.

Також читайте: Місія ООН закликає ДБР та Офіс Генпрокурора провести ретельне розслідування справи про зґвалтування в Кагарлику

На думку народної депутатки, заступниці партії "Голос" Інни Совсун, злочину в Кагарлику не сталося б, якби раніше поліцейські понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.

"Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Але система захищає катів у погонах, а не громадян. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції — провалена. І для її перезапуску потрібні "нові мізки й нові серця. Керівництво МВС необхідно змінити. Промовчати зараз — це взяти на себе відповідальність за все, що відбувається у поліції сьогодні", - вважає Совсун.

Також читайте: На поліцейських із Кагарлика чекає неминуче покарання, як міліціонерів із Врадіївки, - Геращенко

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков (2189) зґвалтування (383) МВС (3499) Нацполіція (15129) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+41
При чому тут Петро? "Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 2242
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29.05.2020 11:00
+32
Так ведь Петро этому зебилу с утра в штаны насрал...вот причем..
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29.05.2020 11:02
+29
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 4623
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29.05.2020 11:00
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Петро та Зеля цього не зроблять.
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29.05.2020 10:59 Відповісти
При чому тут Петро? "Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 2242
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29.05.2020 11:00 Відповісти
Так ведь Петро этому зебилу с утра в штаны насрал...вот причем..
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29.05.2020 11:02 Відповісти
Пороходрочеры, вы может и тупые но еще никто не забыл что именно Порося поставил Рюкзакова на ету должность и именно вы дрочили на Рюкзакова когда он избивал добровольцев ставил на колени в снег или разгонял с Кивой блокаду крыма и ОРДЛО. Вы тогда говорили что ето кремлевские агенты устраивают блокаду и режут столбы по которым Петька поставлял електроенергию в купированный крым.
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29.05.2020 11:14 Відповісти
Повторю для особо одаренного зебила еще раз...

А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва.
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29.05.2020 11:19 Відповісти
Не тратьте время на объяснения зелёным долбням.Они просто не могут ничего понимать,мозги у них так устроены.
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29.05.2020 11:33 Відповісти
Какие мозги, у них там "насрано"
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29.05.2020 11:50 Відповісти
Вот именно поэтому Целенский должен был заменить Авакяна! Или он по своей "наивности" думает, что его избрали президентом, а не Порошенка, да еще с таким перевесом из-за всенародной любви к нему? Или народ совсем не понимает каким президентом страны может быть клоун? Или знаменитые 73% - все мазохисты?
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29.05.2020 11:32 Відповісти
У вас тяжелая форма амнезии?
Аваков назначен в феврале 2014.
Кем был тогда Порошенко?
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Тоесть хочешь сказать что Аваков был человеком Януковоща при етом 5 лет работал при Пете? А как же люстрация? Амнезия у тебя. После февраля 2014 уже два раза были выборы в Украине. Вы порохосрань просто настолько деградировали на своих рошеновских методичках что видимо даже сами забыли что еще пару лет назад вы поощряли что Парашенко покупает електроенергию у Рашки и поставляет ее в окупированный крым вплоть до конца 2015 года, когда шли жестокие бои и наших парней кацапы тысячами в котлах убивали в то время когда Петро Мальдивский проводил парады и прятал деньги в Панаме. Вы тогда говорили что ето очень полезно для Украины. Теперь же почему то сразу вытираете коментарии в которых говорят правду.
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29.05.2020 12:15 Відповісти
Само тьі срань.
Иди читай википедию когда и кто назначали Авакова.
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Был у Януковича на побегушках.
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29.05.2020 12:26 Відповісти
Порохоботи - це розумово відсталі люди. В них біполярне мислення - якщо не Зе, то По. І пояснити цім ідіотам що треба змінювати злочинну систему, неможливо. Вони моляться на свого божка як ото кацапи на х..ла.
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29.05.2020 11:54 Відповісти
Слы зелёная ботяра aurimas sandbar is иди в глубокий зелёный а--нал откуда пришёл
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29.05.2020 13:06 Відповісти
це - не "пороходрочери", це фсб- тролі, котрі розпалюють ворожнечу в суспільстві 24/7.
Реальний рейтинг порошка= 25 депутатів з 450 у ВР (включно зі свинюкою). Який би ідіот тут за цього злодія би карячився цілодобово? тільки той, хто не має іншої роботи
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29.05.2020 15:46 Відповісти
Дуже схоже, бо більшість з порохоботів розмовляє російською, хоча за логікою мало б бути навпаки.
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29.05.2020 16:07 Відповісти
кращий през по версії ФОРБС : 3-я сходинка з найбагатших
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29.05.2020 11:24 Відповісти
Вот типичный пример хохлятины... пишет на украинском, и нисколько не волнует будущее украинского языка - в частности, то что земрази хотят "пересмотреть" закон о языке. Его беспокоят "сходынкы" в форбсе. Жалкое зрелище...
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Петро виноват - что этот зеленый имбецил голосовал за Зелю
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29.05.2020 11:30 Відповісти
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 4623
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29.05.2020 11:00 Відповісти
- спрашивает парашенка.
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29.05.2020 11:22 Відповісти
Пинчук дал команду "Голосу" тявкнуть.Для СМИ,для картинки.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
Я зомбоящик не смотрю, но читала в соцсетях, что в новостях на пинчуковском ICTV в день хероического штурма музея об этом в их новостях не сообщали.
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29.05.2020 11:05 Відповісти
Еще бы,где Пинчук,там Кучма...и далее.Будут они сообщать,как же...
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29.05.2020 14:22 Відповісти
Бафомет лакей пинчука.
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29.05.2020 11:39 Відповісти
Петр здесь причем? Подгорает за свой(!) выбор?
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29.05.2020 11:06 Відповісти
хто авакова призначив, буратіна?
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29.05.2020 11:10 Відповісти
А хто імбеціла вибрав, дуремар?
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29.05.2020 11:15 Відповісти
до чого пораш довів країну,

що люди проголосували за будь-яку мавпу,

щоб позбутися твого брехливого жлоба?
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29.05.2020 11:19 Відповісти
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 3719
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29.05.2020 11:23 Відповісти
вам запхнули туди ЛОПАТУ ??
аваківські мусора, сподіваюсь?
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29.05.2020 11:49 Відповісти
Дятел, ты уже нагаласавал. Доволен?
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29.05.2020 11:53 Відповісти
Це нова фішка зебілоїдів - вони кажуть, що Порох довів їх до такого стану, що їм прийшлось проголосувати за дибілкуватого кловуна. Жгітє іщо!
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29.05.2020 11:32 Відповісти
параша, я не голосував за зелю, але людей розумію.
73% не хотіли, щоб порашенком смерділо за будь-що
Унікальна мразота твій педя: мав 54% в 1-му турі (не 30%, як клоун) і проср@в в 10 разів..
І ти , троляка, будеш тут розповідати, що це люди за 5 років подурнішали, а не вальцман зкурвився вкрай?
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29.05.2020 12:11 Відповісти
Господи смотрю сколько зелёной мрази здесь вылезло и большенство с кацапии
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29.05.2020 13:08 Відповісти
а жовтої, жовтої скільки вилізло!

рафалович, шукай собі "господа" в іншому місці
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29.05.2020 15:55 Відповісти
В уряд Гончарука чи Шмигаля?
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29.05.2020 11:16 Відповісти
А кто его с должности должен был по идее снять но не снял ты зебил уже забыл?
Напоминаю...осел и его зеленое стадо...
Так же напоминаю...что назначение рюкзакова министром при Порошенко было по квоте народного фронта яценюка...самой большой фракции в раде прошлого созыва...
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29.05.2020 11:18 Відповісти
І хто ж призначив Авакова в лютому 2014?
Ким тоді був Порошенко?
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29.05.2020 11:33 Відповісти
поршенко ЗАВЖДИ був брехливим і злодійкуватим лайном,
ви повинні це пам'ятати до останньої карамельки
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29.05.2020 15:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Аваков_Арсен_Борисович
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29.05.2020 16:00 Відповісти
Голос тоже не сделает, просто пиарится, как баба Юля
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29.05.2020 11:07 Відповісти
Тебе из норы виднее.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
"Голос" требует уволить Авакова и Клименко - Цензор.НЕТ 814
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29.05.2020 11:01 Відповісти
Як писав Владімір Сємьоновіч Висоцкій:"І нєт ні Голоса, ні сіл, чтоб губы разомкнуть." ☺️
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29.05.2020 11:12 Відповісти
Просто уволить мало.
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29.05.2020 11:01 Відповісти
" монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена ..." А при чем тут "монобольшинство" если о завершении "рехвормы" в мусарке отрапортовал сывочолый папередник?
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29.05.2020 11:05 Відповісти
Ему доложили?
Ты лучше расскажи, у кого самолёт лучше и когда тарифы снизят?
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29.05.2020 11:08 Відповісти
Ну вот говорят, пишут, что без Саакашвили реформы в Грузии поламались...
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29.05.2020 11:09 Відповісти
А правоохранительная система - какова! Саакашвили так её отреформировал, что она даже его, "реформатора", привлекла к уголовной ответственности.
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29.05.2020 12:13 Відповісти
У Рюкзакова своя армия бандитов уже в Украине. А вы еще етого не заметили? Так что просто уволить ету тварь уже не получится. Придется армию привлекать.
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29.05.2020 11:11 Відповісти
И где гарантия, что на его месте не окажется какой-то дурачок, ведь "кадровый голод".
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29.05.2020 11:46 Відповісти
А кто уволит депутатов, которые ежедневно насилуют страну, да и весь народ впридачу?
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29.05.2020 11:13 Відповісти
Наріду це подобається, для цього він і обрав таких слуг.
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29.05.2020 11:38 Відповісти
Голос, давно уже ассоциируется с САМОНЕМОЧЬЮ!! скулящие дворняги!
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29.05.2020 11:14 Відповісти
Кацапа, кому интересны твои высеры? Иди боярку бухать
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29.05.2020 11:56 Відповісти
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 211
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29.05.2020 11:15 Відповісти
- Мусора не люди! - кричал Аваков... и чуть позже добавил, - А теперь и я тоже не простой человек!
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29.05.2020 11:17 Відповісти
аваков гарантія Зе влади.тому не будьте вчителями, які повірили в 4штуки баків
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29.05.2020 11:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yYa99VNq2xo
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29.05.2020 11:19 Відповісти
Суть партии "Голос":
"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка - Цензор.НЕТ 9467
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29.05.2020 11:16 Відповісти
Перднул? Что ж ты портки забыл снять?
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29.05.2020 11:57 Відповісти
Аваков, должен был сам уйти в отставку , после Княжечей и скандала с рюкзаками , но эт та еще (ука Деканоидзе вовремя ушла
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29.05.2020 11:29 Відповісти
Авакова треба було турляти ще після Сашка Білого.
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29.05.2020 11:34 Відповісти
А ножкой топнуть ?
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29.05.2020 11:30 Відповісти
Щось не чути голосу інших фракцій. А вже навіть ООН "стурбувалась".
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29.05.2020 11:42 Відповісти
Вітя Пінчук намагається будь-яким чином відсмоктати вгодити Зеленському. А дійсно ж, це якась фігня, важливий "силовий" міністр - і не жид, і не зовсім під жидами. Синагога хвилюється.... а національно свідомому українцю взагалі зась до таких посад, бо "ненадійний", не дай Яхве ще згадає, хто він є у власній, але вкраденій у нього країні.
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29.05.2020 11:44 Відповісти
У авакорюкзака столько негатива, что его уже десять раз надо было уволить.
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29.05.2020 11:46 Відповісти
присутствующие тут олды не дадут соврать,что при совке за подобные немыслимые систематические залёты руководство республиканского МВД (из неуволенных с волчьим билетом) осваивало бы просторы территориальных отделов Забайкалья и Чукотки..
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29.05.2020 11:52 Відповісти
Как "олд", не совсем согласен. При брежневе был министром вн.дел Щелоков - довоенный друган Брежнева. После смерти Брежнева обвинен в коррупции. Застрелился. Но пожил нехило при Брежневе!
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29.05.2020 12:14 Відповісти
вот видишь - застрелился..
а у нас - поуй,типа всё так и должно быть..
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29.05.2020 12:21 Відповісти
Так он застрелился, когда его андропов за жабры взял, а Ленька уже гикнулся. Т.е. крыши уже не было. А у наших у всех крыша есть - Зеля. Вспомни кравченко - крыши не стало - тоже застрелился.
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Он был его зятем неук
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29.05.2020 13:09 Відповісти
Це Зєля не хоче розлучатись з Аваковим. Аваков дає йому гарантію безпеки. Але навіщо нам це? Зєля прийшов, щоб реформувати країну, або щоб всістись в схеми Пєці?
Зєлю геть. Дострокові.
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29.05.2020 12:06 Відповісти
Долой авакова-рюкзакова!!
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29.05.2020 12:38 Відповісти
Авакяшку знищи ти як ворога України.
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29.05.2020 13:08 Відповісти
Правителем является [тот, у кого] хорошие умственные способности, а служит людям [тот, у кого] хорошие физические качества. [Если] правитель [обладает] хорошими физическими качествами, то [он] не беспристрастен. [Если же] правитель не беспристрастен, [то он] часто [проявляет свое] расположение наградами, а к наказаниям относится с пренебрежением, и тогда в государстве отсутствует закон. [Если же] управлять страной, не имея закона, то тогда народ организуется в группы и союзы; находясь в сообщничестве, низы мошенничают, чтобы достичь своей личной [выгоды]. [
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29.05.2020 14:01 Відповісти
Голос самая последовательная и чистая по репутации партия за историю независимости, тот редкий случай когда я готов проголосовать за партию 2й раз, держа в голове проукраинскую политику и отсутствие коррупции, а последнее проваливают все кроме них.
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29.05.2020 14:14 Відповісти
Расстрелять товарища Авакова.
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29.05.2020 14:51 Відповісти
Единственная не зашквареная фракция в зраде. Так держать 👍
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29.05.2020 17:29 Відповісти
это не "голос", а "писк".
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29.05.2020 22:13 Відповісти
 
 