"Голос" вимагає звільнити Авакова і Клименка

Парламентська фракція "Голос" наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка в зв'язку з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву фракції.

"Депутати фракції "Голосу" наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка", - йдеться в заяві фракції.

"Голос" зазначає, що керівництво МВС та Національної поліції повинні понести відповідальність за те, що сталося в Кагарлику. "Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей", - йдеться в заяві.

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На думку народної депутатки, заступниці партії "Голос" Інни Совсун, злочину в Кагарлику не сталося б, якби раніше поліцейські понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.

"Кагарлика могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку "Світанок" та за вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Але система захищає катів у погонах, а не громадян. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції — провалена. І для її перезапуску потрібні "нові мізки й нові серця. Керівництво МВС необхідно змінити. Промовчати зараз — це взяти на себе відповідальність за все, що відбувається у поліції сьогодні", - вважає Совсун.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.