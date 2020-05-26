Поліцейським із Кагарлика повідомили про підозру в зґвалтуванні жінки, - ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру співробітникам Кагарлицького відділення поліції, яких 25 травня затримали за зґвалтування жінки.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 ККУ).
"Наразі слідчими ДБР підготовлено клопотання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомили в ДБР.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
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Таких на *загал * не пускають ..А жаль
Буба со своей сворой рыгов и кацапов просто националист-бандеровец по сравнению с "агентом" Порохом.
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Пам'ятаєте пожежу в Одесі?
Так, їх багато і ви напевно розгубилися про яку саме мова. про ту, де горів коледж 4 грудня і загинули 16 людей.
Так ось 22 травня до сізо по цій справі закрили людину, яка НЕ відповідала за пожежну безпеку і за 2 тижні до пожежі взагалі звільнилася.
Одесская общественность обеспокоена задержанием в рамках дела о https://dumskaya.net/news/pozhar-v-tcentre-106168/ пожаре в доме Асвадурова на Троицкой известного поэта Андрея Хаецкого, которому инкриминируют нарушение установленных законодательством требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесение ущерба имуществу в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Хаецкий занимал должность заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе, но незадолго до пожара уволился из учебного заведения. Кроме того, он не был ответственным за пожарную безопасность.
Правоохранители утверждают, что Андрей Хаецкий скрывался от следствия. По словам друзей мужчины, это неправда:
«Он проходил по делу в качестве свидетеля, жил не у родителей, о чем следователь знал. 11 мая уехал в Винницу к знакомой. Когда прочел в СМИ о том, что ему сообщили о подозрении (заочно, - Ред.), вернулся и 21 мая сам пришел к следователю.
Ему вручили сообщение о подозрении, повестку в суд о мере пресечения и допросили. На рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 22 мая Андрей тоже самостоятельно явился в Киевский районный суд, где его и взяли под стражу», - говорит один из друзей Хаецкого.
В настоящее время у него самая строгая мера пресечения из всех фигурантов дела.
Из лицея Андрей уволился еще в ноябре: 4-го он предупредил руководство, что уходит по состоянию здоровья (ему провели сложную операцию на сердце), а 18-го был подписан приказ с формулировкой «по соглашению сторон».
- Ответственным за пожарную безопасность всего колледжа был Алексей Коваль, а корпуса на Троицкой - Татьяна Фомич, о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последняя было в сентябре 2019 года.
Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич.
В материалах дела Коваля назвали ответственным все преподаватели.
Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно.
Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности.
Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех.
Эти материалы дела есть в Заводском районном суде Николаева, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете, прокуратура их изъяла? Нет».
Більш відповідної теми для важливого повідомлення я не знайшла.
Если кто забыл - кто-то, кто танцевал тогда на сцене про эбонитовые палочки и порноактрису с любой стороны - то началом Майдана была Врадиевка. Изнасилование женщины милицией. Ну или как минимум его предтечей.
Для дураков история всегда повторяется дважды. Только фарс с Голобородько и велосипедом с собачкой уже был. Дальше будет совсем трагедия. Которая будет стоить Украине еще пары областей. Русским вон водный коридор в Крым сильно нужен.
"Аналитики США заявляют, что Россия из-за Крыма может начать новое военное наступление на Украину. Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой The Jamestown Foundation. По их мнению, причиной российской агрессии может стать ситуация с острой нехваткой пресной воды в аннексированном Крыму".
Жаль, что трагиклоуны в этом сезоне попались необучаемые.
Так, чисто напомнить.
Просто жесть.