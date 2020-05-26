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Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР

Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотрудникам Кагарлицкого отела полиции, которые 25 мая были задержаны за изнасилование женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оперуполномоченный полицейский подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), начальник одного из секторов Кагарлыцкой полиции - в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УКУ).

"Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в ГБР.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4121) Нацполиция (16437) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+19
Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР - Цензор.НЕТ 7439
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26.05.2020 12:16
+11
Где Аваков со своим заявлением и извинениями перед пострадавшей? За жирную задницкй Антоши прячется?
Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР - Цензор.НЕТ 8522
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26.05.2020 12:19
+6
бедные мальчики..так хотели шпили-вили...
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26.05.2020 12:15
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бедные мальчики..так хотели шпили-вили...
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26.05.2020 12:15 Ответить
ото п друх другу на службі отсосалі - і всьо харашо, а тепер на зоні прийдеця сосати
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26.05.2020 12:20 Ответить
даже и возразить нечего)) наверное, так было бы лучше!!!
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26.05.2020 12:22 Ответить
подякуємо "святому" Петру за найпотужнішу у світі реформу поліції
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26.05.2020 12:55 Ответить
В принципі досить потужна реформа, коли зелений хлопчик вже другий рік нічого не може зробити, добре хоч міністра поміняв.
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26.05.2020 13:02 Ответить
потужна реформа давно бы посадила стрелков на майдане, тормозящих и прикрывающих это дело, а так же за год довела бы до приговора убийц Гандзюк. но эта потужна система усралася.
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26.05.2020 13:07 Ответить
А зачем ********** женщина ?
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26.05.2020 13:51 Ответить
нужна, как рыбе велосипед
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26.05.2020 13:57 Ответить
насильник та еще и мент, ух на зоне ему будет жарко... может лучше туда не доехать..
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26.05.2020 12:16 Ответить
будет движ-Париж??
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26.05.2020 12:21 Ответить
Та подожди мечтать. Подадут аппеляцию в какой небудь Печерский суд, тот их выпустит Под домашний арест, залог - неважно. И пока контора под названием офис генерального прокурора будет готовить протест, насильники уже будут нам дули с Лугандонии или Параши показывать
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26.05.2020 12:23 Ответить
Для мусарні і т.п . є окрема Менська зона ..де Юга конверти клеїв !

Таких на *загал * не пускають ..А жаль
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26.05.2020 12:30 Ответить
В полиции сейчас психопаты, психически ненормальные нелюди, поэтому такое кругом творится.Это только один случай вышел наружу, а сколько людей каждый день избивают, принуждают взять на себя преступления? Очень многих даже убивают ради развлечения и кто потом будет разбираться? Припишут какому -то слабоумному преступление и все. Поэтому и разгул преступности как в стране, так и в самой полиции. Власть нужно выбирать не олигархическую, а нормальную, человеческую, тогда такого не будет. Если народ избирает нелюдей во власть , то и имеет нелюдей кругом.
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26.05.2020 12:41 Ответить
золотые слова!! чтобы вибирать нормальных в полицию, нужно четко иметь представление о **контингенте*, который населяет нашу страну, оценить по достоинству их умственные и нравственные способности, и понять - есть ли из кого выбирать? я ежедневно читаю, какой произвол творит наш народ, то прихожу в ужас от того, кто меня окружает!! Да, еще. Учитывая менталитет и культуру нашего народа, я полагаю, что в полиции могут работать только им подобные, так как нормальный человек не захочет каждый день иметь дело с быдлом.
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26.05.2020 12:50 Ответить
Нашу страну населяет такой же контингент как и кругом в мире. Кругом идет деградация. Нужна реформа, такая как была в Грузии, нужен отбор, чтобы более вменяемые остались в полиции и нужен контроль за полицией постоянный и повсеместный, которого сейчас нет.
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26.05.2020 13:17 Ответить
поддерживаю! Хотя в нашем случае - дело непоправимое, как мне сдается))
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26.05.2020 13:20 Ответить
Открыл Америку. Подонков еще осудить надо. Врадиевские менты полгода под следствим были. Несмотря на массовые протесты в т.ч. и в Киеве. А при нынешней власти дело может растянуться на годы. Ну до 2024 года запросто
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26.05.2020 12:41 Ответить
Ничего и никому не будет. Не читайте криминальный романов.
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26.05.2020 12:28 Ответить
А,кстати,есть какая инфа насчет врадиевских насильников или ментяр,что пятилетнего ребенка подстрелили? Ментовское начальство не меняется,и эта нелюдь очень даже скоро выползит где-нибудь в дынылыры
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26.05.2020 12:50 Ответить
А что ментовские зоны уже закрыли? Менты там отбывали всегда
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26.05.2020 13:27 Ответить
Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР - Цензор.НЕТ 7439
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26.05.2020 12:16 Ответить
открой новости недельной давности и прочти каждую!! внимательно прочти!! если бубочка будет комментировать каждое такое позорище - то ему нужно будет заниматься круглосуточно только этим!! А в принципе - комментировать-то нечего. Один уже завалил семерых алкашей-планокуров, которых здесь называют патриотами, и что? Что тут комментировать? - Он заливал им бухло в глотки? или он их вооружил??
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26.05.2020 12:28 Ответить
кстати,да,Валодя на морозе - видос точно не запилит..
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26.05.2020 12:29 Ответить
Не переживай при зеленій соплі діло даже не почнеться
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26.05.2020 12:22 Ответить
мне тоже любопытно!!! поскольку я вижу, как за 5 лет расследован майдан и дело Гандзюк! но те, кто тормозил и прикрывал эти дела - до сих пор отъедают хари на воле!!
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26.05.2020 12:23 Ответить
Где Аваков со своим заявлением и извинениями перед пострадавшей? За жирную задницкй Антоши прячется?
Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР - Цензор.НЕТ 8522
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26.05.2020 12:19 Ответить
Поліцейським із Кагарлика повідомили про підозру в зґвалтуванні жінки, - ДБР - Цензор.НЕТ 2104
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26.05.2020 12:27 Ответить
тєпєрь оні оглашеннийє
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26.05.2020 12:34 Ответить
суд прізнайєт дєвушку віновной - спровоціровала
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26.05.2020 12:35 Ответить
Вірити не можна НІКОМУ, і ДБР в першу чергу, вони відомі і постійні брехуни. Можливо, що у даному випадку "мєнти не люди" і справді не винуваті, а їх просто підставили, і ніякого згвалтування і тортур не було. Просто зараз іде боротьба прокацапських сил в оточенні Зелені проти не влаштовуючого їх Авакяна, який сам ще та мерзота, але заважає Портновим і Мертвечукам донищити Україну. А ДБР, як відомо, це підконтрольна саме Портнову і Мертвечуку контора.
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26.05.2020 12:46 Ответить
Навіщо Аваков тягнув, аж надривався, їх до влади, щоб тепер їм "героїчно протівостоять"?
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26.05.2020 12:54 Ответить
Авакян зелень не тягнув, він просто пристосовувався до неминучого, прорахувавши дебільний "вибір" тупого зазомбованого телевізором охлоса, та й не за ****** Потроха ж було "вписуватись" - той взагалі був прямою кацапською агентурою і потворою в усіх сенсах.
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26.05.2020 13:01 Ответить
Ну да, ну да...
Буба со своей сворой рыгов и кацапов просто националист-бандеровец по сравнению с "агентом" Порохом.
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26.05.2020 13:06 Ответить
"А какая разніца" (с) одна брехлива і зрадлива потвора змінила іншу брехливу і зрадливу потвору.
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26.05.2020 13:08 Ответить
Хто набагато краще?
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26.05.2020 13:23 Ответить
а за 30 лет у нас были иные?? Поліцейським із Кагарлика повідомили про підозру в зґвалтуванні жінки, - ДБР - Цензор.НЕТ 2535
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26.05.2020 13:25 Ответить
Аваковцы садят очередного невиновного в СИЗО?

https://twitter.com/natalisha_mrr
https://twitter.com/natalisha_mrr @natalisha_mrr
https://twitter.com/natalisha_mrr/status/1265187281398312961 1 год

Пам'ятаєте пожежу в Одесі?
Так, їх багато і ви напевно розгубилися про яку саме мова. про ту, де горів коледж 4 грудня і загинули 16 людей.
Так ось 22 травня до сізо по цій справі закрили людину, яка НЕ відповідала за пожежну безпеку і за 2 тижні до пожежі взагалі звільнилася.
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26.05.2020 12:49 Ответить
Дело о пожаре в доме Асвадурова: правоохранители нашли стрелочника?



Одесская общественность обеспокоена задержанием в рамках дела о https://dumskaya.net/news/pozhar-v-tcentre-106168/ пожаре в доме Асвадурова на Троицкой известного поэта Андрея Хаецкого, которому инкриминируют нарушение установленных законодательством требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесение ущерба имуществу в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Хаецкий занимал должность заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе, но незадолго до пожара уволился из учебного заведения. Кроме того, он не был ответственным за пожарную безопасность.
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26.05.2020 12:49 Ответить
Тем не менее 15 мая одесситуhttps://dumskaya.net/news/pozhar-v-dome-asvadurova-v-dele-poyavilis-dvoe-n-115696/ заочно сообщили о подозрении , а 22 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под денежный залог. Вчера вечером бывшего замдиректора лицея перевели в следственный изолятор.
Правоохранители утверждают, что Андрей Хаецкий скрывался от следствия. По словам друзей мужчины, это неправда:
«Он проходил по делу в качестве свидетеля, жил не у родителей, о чем следователь знал. 11 мая уехал в Винницу к знакомой. Когда прочел в СМИ о том, что ему сообщили о подозрении (заочно, - Ред.), вернулся и 21 мая сам пришел к следователю.
Ему вручили сообщение о подозрении, повестку в суд о мере пресечения и допросили. На рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 22 мая Андрей тоже самостоятельно явился в Киевский районный суд, где его и взяли под стражу», - говорит один из друзей Хаецкого.
В настоящее время у него самая строгая мера пресечения из всех фигурантов дела.
Из лицея Андрей уволился еще в ноябре: 4-го он предупредил руководство, что уходит по состоянию здоровья (ему провели сложную операцию на сердце), а 18-го был подписан приказ с формулировкой «по соглашению сторон».
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26.05.2020 12:51 Ответить
«Благодаря тому, что он передавал дела Соловей, на руках осталась его должностная [инструкция], где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц, - говорит журналистка Елена Ротари.
- Ответственным за пожарную безопасность всего колледжа был Алексей Коваль, а корпуса на Троицкой - Татьяна Фомич, о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последняя было в сентябре 2019 года.
Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич.
В материалах дела Коваля назвали ответственным все преподаватели.
Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно.
Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности.
Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех.
Эти материалы дела есть в Заводском районном суде Николаева, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете, прокуратура их изъяла? Нет».
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26.05.2020 12:52 Ответить
не спам.. тут про ізнасілаваніє тема
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26.05.2020 12:58 Ответить
Ну все ж таки тема про нашу доблесну поліцію та її кришталево чесних, принципових керівників.
Більш відповідної теми для важливого повідомлення я не знайшла.
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26.05.2020 13:00 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=**********************-e9Kd9C4XuMkz-jtZ3K3JvBsL3loBkgfW9nusuMc72AHoP5VY4n7bNy4Zi&hc_ref=ARQRx--g6tlPsFUpN1FUSlyQ_VIrPWXPB04m1JFrYUgkqYdQtrNNcAwzn0WOWdw1uD8&fref=nf Аркадий Бабченко

Если кто забыл - кто-то, кто танцевал тогда на сцене про эбонитовые палочки и порноактрису с любой стороны - то началом Майдана была Врадиевка. Изнасилование женщины милицией. Ну или как минимум его предтечей.
Для дураков история всегда повторяется дважды. Только фарс с Голобородько и велосипедом с собачкой уже был. Дальше будет совсем трагедия. Которая будет стоить Украине еще пары областей. Русским вон водный коридор в Крым сильно нужен.
"Аналитики США заявляют, что Россия из-за Крыма может начать новое военное наступление на Украину. Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой The Jamestown Foundation. По их мнению, причиной российской агрессии может стать ситуация с острой нехваткой пресной воды в аннексированном Крыму".
Жаль, что трагиклоуны в этом сезоне попались необучаемые.
Так, чисто напомнить.
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26.05.2020 13:21 Ответить
Кагарлык, это 50 км от столицы. Страшно представить, что аваковцы где-то на окраине вытворяют.
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26.05.2020 13:23 Ответить
Это деградирование.Как? Я до последнего слабо верил в происходящее.После того как всё вскрылось стало страшновато.Неужели пипец структуре.Неужели всё так прогнило.
Просто жесть.
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26.05.2020 15:28 Ответить
Пострадавшей заплатят. Скинутся. Где-то от 5 тыс.$ до 10. И заяву заберёт. На этом как всегда все закончится.
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26.05.2020 16:45 Ответить
Но вєдь ето в корнє мєняєт дєло !
Поліцейським із Кагарлика повідомили про підозру в зґвалтуванні жінки, - ДБР - Цензор.НЕТ 9965
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26.05.2020 17:32 Ответить
Молодцы, быстро отреагировали.
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26.05.2020 18:35 Ответить
 
 