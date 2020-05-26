Полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании, - ГБР
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотрудникам Кагарлицкого отела полиции, которые 25 мая были задержаны за изнасилование женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оперуполномоченный полицейский подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), начальник одного из секторов Кагарлыцкой полиции - в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УКУ).
"Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в ГБР.
Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таких на *загал * не пускають ..А жаль
Буба со своей сворой рыгов и кацапов просто националист-бандеровец по сравнению с "агентом" Порохом.
https://twitter.com/natalisha_mrr
https://twitter.com/natalisha_mrr @natalisha_mrr
https://twitter.com/natalisha_mrr/status/1265187281398312961 1 год
Пам'ятаєте пожежу в Одесі?
Так, їх багато і ви напевно розгубилися про яку саме мова. про ту, де горів коледж 4 грудня і загинули 16 людей.
Так ось 22 травня до сізо по цій справі закрили людину, яка НЕ відповідала за пожежну безпеку і за 2 тижні до пожежі взагалі звільнилася.
Одесская общественность обеспокоена задержанием в рамках дела о https://dumskaya.net/news/pozhar-v-tcentre-106168/ пожаре в доме Асвадурова на Троицкой известного поэта Андрея Хаецкого, которому инкриминируют нарушение установленных законодательством требований противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесение ущерба имуществу в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Хаецкий занимал должность заместителя директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по административно-хозяйственной работе, но незадолго до пожара уволился из учебного заведения. Кроме того, он не был ответственным за пожарную безопасность.
Правоохранители утверждают, что Андрей Хаецкий скрывался от следствия. По словам друзей мужчины, это неправда:
«Он проходил по делу в качестве свидетеля, жил не у родителей, о чем следователь знал. 11 мая уехал в Винницу к знакомой. Когда прочел в СМИ о том, что ему сообщили о подозрении (заочно, - Ред.), вернулся и 21 мая сам пришел к следователю.
Ему вручили сообщение о подозрении, повестку в суд о мере пресечения и допросили. На рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 22 мая Андрей тоже самостоятельно явился в Киевский районный суд, где его и взяли под стражу», - говорит один из друзей Хаецкого.
В настоящее время у него самая строгая мера пресечения из всех фигурантов дела.
Из лицея Андрей уволился еще в ноябре: 4-го он предупредил руководство, что уходит по состоянию здоровья (ему провели сложную операцию на сердце), а 18-го был подписан приказ с формулировкой «по соглашению сторон».
- Ответственным за пожарную безопасность всего колледжа был Алексей Коваль, а корпуса на Троицкой - Татьяна Фомич, о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последняя было в сентябре 2019 года.
Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич.
В материалах дела Коваля назвали ответственным все преподаватели.
Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно.
Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности.
Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех.
Эти материалы дела есть в Заводском районном суде Николаева, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете, прокуратура их изъяла? Нет».
Більш відповідної теми для важливого повідомлення я не знайшла.
Если кто забыл - кто-то, кто танцевал тогда на сцене про эбонитовые палочки и порноактрису с любой стороны - то началом Майдана была Врадиевка. Изнасилование женщины милицией. Ну или как минимум его предтечей.
Для дураков история всегда повторяется дважды. Только фарс с Голобородько и велосипедом с собачкой уже был. Дальше будет совсем трагедия. Которая будет стоить Украине еще пары областей. Русским вон водный коридор в Крым сильно нужен.
"Аналитики США заявляют, что Россия из-за Крыма может начать новое военное наступление на Украину. Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой The Jamestown Foundation. По их мнению, причиной российской агрессии может стать ситуация с острой нехваткой пресной воды в аннексированном Крыму".
Жаль, что трагиклоуны в этом сезоне попались необучаемые.
Так, чисто напомнить.
Просто жесть.