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Минздрав хочет увеличить штрафы за отпуск лекарств без рецепта врача, - Микичак

Минздрав хочет увеличить штрафы за отпуск лекарств без рецепта врача, - Микичак

Министерство здравоохранения предлагает увеличить штрафы за отпуск некачественных лекарственных средств и лекарств без рецепта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав разработал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Чтобы обеспечить население Украины проверенными и качественными лексредствами и предотвратить спекуляции, совместно с Гослекслужбой (Государственной службой Украины по лексредствам и контролю за наркотиками. - Ред) мы намерены усилить административные санкции (повышение суммы штрафов. - Ред.), повысить эффективность мер государственного контроля за ответственностью субъектов хозяйствования на фармрынке за отпуск некачественных лексредств и таких, которые не соответствуют требованиям госстандартов", - сказала она.

"Также предлагается усилить административные санкции за продажу лексредств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, за несоблюдение мер хранения лексредств, за невыполнение субъектами хозяйствования законных требований должностных лиц Гослекслужбы, которые в рамках полномочий осуществляют свои функциональные обязанности", - добавила замминистра.

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Если тётя говорит за штрафы, тогда она определённо наживается на наших лекарствах.
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29.05.2020 11:46 Ответить
А чего только тётя?!Учитывая что более 20% жителей Украины не подписали или не смогли подписать декларации из за отсутствия семейных врачей-то озолотятся и платные врачи!!!!
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29.05.2020 13:32 Ответить
минздрав не хочет проследить
лекарства с 100- и больше процентной наценкой
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29.05.2020 11:46 Ответить
Эта тетка вообще в курсе,что врачи в Украине в 90 процентах случаях НЕ ВЫПИСЫВАЮТ рецептов? Ни в гос,ни в частных клиниках! Просто описывают перечень назначаемых лекарств.
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29.05.2020 12:23 Ответить
Не пали контору! а то заставят всех стоять в очереди к врачам за рецептами на анальгин и капли от насморка.
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29.05.2020 12:52 Ответить
Вообще,да! Это я погорячился.
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29.05.2020 13:02 Ответить
Может и не в курсе!Может она живёт при медицинском коммунизме-когда ей любое лекарство бесплатно приносят!
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29.05.2020 13:39 Ответить
Один антинародный закон за другим.
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29.05.2020 12:47 Ответить
Правильное постановление: без рецепта можно отпускать только качественные лекарства!
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29.05.2020 12:55 Ответить
 
 