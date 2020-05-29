МОЗ хоче збільшити штрафи за відпуск ліків без рецепта лікаря, - Микичак

Міністерство охорони здоров'я пропонує збільшити штрафи за відпуск неякісних лікарських засобів і ліків без рецепта.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"МОЗ розробило законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Щоб забезпечити населення України перевіреними і якісними лікзасобами і запобігти спекуляціям, спільно з Держлікслужбою (Державною службою України з лікзасобів і контролю за наркотиками. - Ред) ми маємо намір посилити адміністративні санкції (підвищення суми штрафів. - Ред.), підвищити ефективність заходів державного контролю за відповідальністю суб'єктів господарювання на фармринку за відпуск неякісних лікзасобів і таких, які не відповідають вимогам держстандартів", - сказала вона.

"Також пропонується посилити адміністративні санкції за продаж лікзасобів без рецепта лікаря в заборонених законодавством випадках, за недотримання заходів зберігання лікзасобів, за невиконання суб'єктами господарювання законних вимог посадових осіб Держлікслужби, які в рамках повноважень здійснюють свої функціональні обов'язки", - додала заступниця міністра.

Також дивіться: В Одеській області перекрили канал контрабанди "димедролу" в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж