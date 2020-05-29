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МОЗ хоче збільшити штрафи за відпуск ліків без рецепта лікаря, - Микичак

МОЗ хоче збільшити штрафи за відпуск ліків без рецепта лікаря, - Микичак

Міністерство охорони здоров'я пропонує збільшити штрафи за відпуск неякісних лікарських засобів і ліків без рецепта.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак у ході пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.

"МОЗ розробило законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Щоб забезпечити населення України перевіреними і якісними лікзасобами і запобігти спекуляціям, спільно з Держлікслужбою (Державною службою України з лікзасобів і контролю за наркотиками. - Ред) ми маємо намір посилити адміністративні санкції (підвищення суми штрафів. - Ред.), підвищити ефективність заходів державного контролю за відповідальністю суб'єктів господарювання на фармринку за відпуск неякісних лікзасобів і таких, які не відповідають вимогам держстандартів", - сказала вона.

"Також пропонується посилити адміністративні санкції за продаж лікзасобів без рецепта лікаря в заборонених законодавством випадках, за недотримання заходів зберігання лікзасобів, за невиконання суб'єктами господарювання законних вимог посадових осіб Держлікслужби, які в рамках повноважень здійснюють свої функціональні обов'язки", - додала заступниця міністра.

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Автор: 

ліки (1311) МОЗ (5389) рецепт (68) фальсифікат (328) штраф (1851) Микичак Ірина (55)


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Если тётя говорит за штрафы, тогда она определённо наживается на наших лекарствах.
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29.05.2020 11:46 Відповісти
А чего только тётя?!Учитывая что более 20% жителей Украины не подписали или не смогли подписать декларации из за отсутствия семейных врачей-то озолотятся и платные врачи!!!!
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29.05.2020 13:32 Відповісти
минздрав не хочет проследить
лекарства с 100- и больше процентной наценкой
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29.05.2020 11:46 Відповісти
Эта тетка вообще в курсе,что врачи в Украине в 90 процентах случаях НЕ ВЫПИСЫВАЮТ рецептов? Ни в гос,ни в частных клиниках! Просто описывают перечень назначаемых лекарств.
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29.05.2020 12:23 Відповісти
Не пали контору! а то заставят всех стоять в очереди к врачам за рецептами на анальгин и капли от насморка.
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29.05.2020 12:52 Відповісти
Вообще,да! Это я погорячился.
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29.05.2020 13:02 Відповісти
Может и не в курсе!Может она живёт при медицинском коммунизме-когда ей любое лекарство бесплатно приносят!
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29.05.2020 13:39 Відповісти
Один антинародный закон за другим.
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29.05.2020 12:47 Відповісти
Правильное постановление: без рецепта можно отпускать только качественные лекарства!
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29.05.2020 12:55 Відповісти
 
 