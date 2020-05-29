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Новости Коронавирус и карантин
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Четыре области еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Четыре области еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 мая четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью коек в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Четыре области еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01

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Проститутки Швейцарии возвращаются к работе: спортсмены по-прежнему на карантине

Правительство Швейцарии считает возможным вернуть на рабочие места проституток, в то время как спортивные состязания, связанные с "постоянным тесным контактом", остаются под запретом. Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что секс-работницы лучше подготовлены к работе в условиях пандемии, чем спортсмены.
Об этом пишет в четверг, 28 мая, новостное агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/swiss-say-sex-work-is-ok-but-not-judo-in-virus-reopening Bloomberg .
Министр уточнил, что воспользоваться услугами жриц любви, деятельность которых в этой стране легализована, можно будет уже 6 июня - они вернутся на работу одновременно с открытием кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. "Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше", - отметил Берсет.
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29.05.2020 11:53 Ответить
все правильно.. проститутка працює одочасно з одним Клієнтом (більшу кількість необхідно заборонити) і можна прослідкувати час особу "контактера" з нею..

у футболістів ,наприклад -під час матчу контактів дофуя і осіб як мінімум 24(27) включно з суддями на полі ))
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29.05.2020 12:45 Ответить
Интересно сколь долго будут удерживать первый показатель по городу Киеву в его "липовом варианте".
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29.05.2020 12:21 Ответить
показник 12 (інцидентність" взагалі-то відносний..

де 12,там і 13 чи 14... )) це щодо Львівщини..
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29.05.2020 12:41 Ответить
 
 