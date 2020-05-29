Четыре области еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 мая четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью коек в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.