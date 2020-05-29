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Четыре области еще не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 29 мая четыре региона Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью коек в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
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Правительство Швейцарии считает возможным вернуть на рабочие места проституток, в то время как спортивные состязания, связанные с "постоянным тесным контактом", остаются под запретом. Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что секс-работницы лучше подготовлены к работе в условиях пандемии, чем спортсмены.
Об этом пишет в четверг, 28 мая, новостное агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/swiss-say-sex-work-is-ok-but-not-judo-in-virus-reopening Bloomberg .
Министр уточнил, что воспользоваться услугами жриц любви, деятельность которых в этой стране легализована, можно будет уже 6 июня - они вернутся на работу одновременно с открытием кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. "Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше", - отметил Берсет.
у футболістів ,наприклад -під час матчу контактів дофуя і осіб як мінімум 24(27) включно з суддями на полі ))
де 12,там і 13 чи 14... )) це щодо Львівщини..