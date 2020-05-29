Чотири області ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжок в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.