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Новини Коронавірус і карантин
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Чотири області ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Чотири області ще не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 29 травня зафіксовано 429 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 811, летальних - 679, одужали 8 934 людини

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжок в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Чотири області ще не готові до помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Проститутки Швейцарии возвращаются к работе: спортсмены по-прежнему на карантине

Правительство Швейцарии считает возможным вернуть на рабочие места проституток, в то время как спортивные состязания, связанные с "постоянным тесным контактом", остаются под запретом. Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что секс-работницы лучше подготовлены к работе в условиях пандемии, чем спортсмены.
Об этом пишет в четверг, 28 мая, новостное агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/swiss-say-sex-work-is-ok-but-not-judo-in-virus-reopening Bloomberg .
Министр уточнил, что воспользоваться услугами жриц любви, деятельность которых в этой стране легализована, можно будет уже 6 июня - они вернутся на работу одновременно с открытием кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. "Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше", - отметил Берсет.
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29.05.2020 11:53 Відповісти
все правильно.. проститутка працює одочасно з одним Клієнтом (більшу кількість необхідно заборонити) і можна прослідкувати час особу "контактера" з нею..

у футболістів ,наприклад -під час матчу контактів дофуя і осіб як мінімум 24(27) включно з суддями на полі ))
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29.05.2020 12:45 Відповісти
Интересно сколь долго будут удерживать первый показатель по городу Киеву в его "липовом варианте".
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29.05.2020 12:21 Відповісти
показник 12 (інцидентність" взагалі-то відносний..

де 12,там і 13 чи 14... )) це щодо Львівщини..
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29.05.2020 12:41 Відповісти
 
 