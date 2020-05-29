Тернопольская область готова к выходу из жесткого карантина, - глава ОГА Труш

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявил, что область уже готова перейти ко второму этапу карантина - адаптивному.

Об этом сказал Труш в пятницу в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тернопольская область вошла в перечень тех областей, которым уже позволено переходить ко второму этапу, то есть, адаптивному карантину", - сказал Труш.

Вместе с тем, по словам главы ОГА, в Тернопольской области остаются два района – Шумский и Кременецкий - где не ослабляются карантинные ограничения из-за ситуации с заболеваемости коронавирусом.

"На самом деле область уже готова к выходу из жесткого карантина. Запустили транспорт, сегодня у нас уже есть междугородние перевозки, также комиссия разрешила сообщение между районами, кроме Шумского, Кременецкого районов и Почаевского направления", - рассказал он.

Также Труш подчеркнул, что Тернопольская область возобновляет и железнодорожное пригородное сообщение с соблюдением санитарных норм.

По его словам, вопрос возобновления межрегионального железнодорожного сообщения относится к компетенции "Укрзализныци".

Глава Тернопольской ОГА также добавил, что жители региона в целом соблюдают "масочный режим" и дистанцию.

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