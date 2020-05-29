Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД
Кроме того, его зам - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы освобожден от занимаемых должностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Отмечатеся, что причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.
Топ комментарии
+13 Kolja Stambulskij
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+11 Кот Баюн #469511
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+8 Алла Новосад #194524
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Броварская титушня подчиняется главному менту Киевской области,
а винницкая титушня подчиняется этому кадру.
Неаккуратненько получилось )))
https://zaxid.net/u_politsiyi_proyshli_kadrovi_perestanovki_pislya_smerti_pobitogo_politseyskimi_soratnika_gritsenka_n1484020 У поліції пройшли кадрові перестановки після смерті побитого поліцейськими місцевого політика
"Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті члена команди «Громадянської позиції» Олександра Комарніцького." 24 червня 2019
А коли у главмєнта з'явиться відповідальність ?