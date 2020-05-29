Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД

Кроме того, его зам - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы освобожден от занимаемых должностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Отмечатеся, что причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

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