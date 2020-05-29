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Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД

Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за

Кроме того, его зам - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы освобожден от занимаемых должностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы отстранен от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Отмечатеся, что причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 59-й ОМПБр вернулись на Виннитчину после восьми месяцев в зоне ООС. ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1028) МВД (9316) Нацполиция (16424) увольнение (2672)


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Топ комментарии
+13
А Бровары это в Винницкой области???
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29.05.2020 12:52
+11
знаковая фамилия у мусора!
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29.05.2020 12:50
+8
А начальника Киевской с Кагарльіком и Обуховьім наградят, как образцово-показательного.
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29.05.2020 12:58
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знаковая фамилия у мусора!
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29.05.2020 12:50 Ответить
Видать знатный Пед...с)=
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29.05.2020 12:51 Ответить
рыба ж гниёт с головы?! не?! )))
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29.05.2020 13:37 Ответить
маланців прітєсняєтє хвошизди...
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29.05.2020 13:07 Ответить
Йовбак
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29.05.2020 13:16 Ответить
Купянск.
Руководителя винницкой полиции Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД - Цензор.НЕТ 2607
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29.05.2020 12:51 Ответить
що там трапилось?
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29.05.2020 13:05 Ответить
https://mykharkov.info/news/chetvero-*******-postradali-v-avarii-na-harkovshhine-32172.html
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29.05.2020 13:23 Ответить
зрозуміло
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29.05.2020 13:39 Ответить
А Бровары это в Винницкой области???
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29.05.2020 12:52 Ответить
В Броварах броварская титушня подралась с винницкой титушнёй.

Броварская титушня подчиняется главному менту Киевской области,

а винницкая титушня подчиняется этому кадру.

Неаккуратненько получилось )))
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29.05.2020 13:09 Ответить
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29.05.2020 13:39 Ответить
Ментовские - они такие!
Руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", - МВД - Цензор.НЕТ 426
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29.05.2020 12:54 Ответить
А начальника Киевской с Кагарльіком и Обуховьім наградят, как образцово-показательного.
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29.05.2020 12:58 Ответить
Просто писец, полная показуха, а Киевская область в шоколаде :"Хух пронесло, уволи Винницкого", винницкий думает: " Какого хера меня". Все потомоу-что своих ставленничков держат в целости и сохранности))) Идиотизм зашкаливает!!! Ведь они нас вообще за полных дебилов считают 😂
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29.05.2020 13:02 Ответить
Если такое вообще возможно (не зависимо от областей), то система напрочь гнилая и менять нужно начинать с головы!!! Именно голова не может управлять. Кто виновен в том, что в Винницкую область назначили именно этих типов? Ответ очевиден!!!
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29.05.2020 13:13 Ответить
Коли доберуться до керівництва Рівненської поліції ?
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29.05.2020 13:16 Ответить
Та шо ви гаварітє !
https://zaxid.net/u_politsiyi_proyshli_kadrovi_perestanovki_pislya_smerti_pobitogo_politseyskimi_soratnika_gritsenka_n1484020 У поліції пройшли кадрові перестановки після смерті побитого поліцейськими місцевого політика

"Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області генерала Юрія Педоса на час розслідування смерті члена команди «Громадянської позиції» Олександра Комарніцького." 24 червня 2019
А коли у главмєнта з'явиться відповідальність ?
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29.05.2020 13:24 Ответить
Коли доберуться до керівництва Рівненської поліції ?
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29.05.2020 13:26 Ответить
шо вы пристали? еще не собрали достаточно насильников, чтобы еще обеспечить и вашу Ривненскую область
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29.05.2020 13:41 Ответить
 
 