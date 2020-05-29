80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко
80% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас видим, что среди тех, кто заболел, 80% переносят его бессимптомно. Но есть и другое исследование, которое говорит: симптомы есть, но мы не уделяем им внимания. Потому что для нас эти симптомы – это привычное. Возможно, будет першение в носу, покашливание незначительное, еще какие-то вещи. Мы не обращаемся к врачу, потому что не было температуры, не было затруднено дыхание и сухого кашля. Не обратились к врачу и продолжали ходить. Но это так называемое бессимптомное, условно бессимптомное может быть, когда вирус выделяется в популяцию", - пояснил врач.
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Из всех моих знакомых только один заболел. Один!!! И это в Испании, одном из "эпицентров эпидемии". Ему 80 лет. Подержали для вида 2 дня в больнице - и домой, чтоб не путался под ногами. Отсидел 2 недели в изоляции - и всё ОК. Позавчера его видел - здоровее меня выглядит. Ни жена его, ни дочка, которые с ним живут, не заболели - это о страшной контагиозности вируса.
Я живу не в очень большом городе.Но раньше жил в многомиллионнике, созваниваюсь время от времени с друзьями, которые там остались - тоже самое. Ни у кого нет ни одного знакомого реального человека, который бы умер или заболел.Всегда - "а вот знакомые моих знакомых рассказывали!..."
Есть родственники, живущие в Мадриде- та же картина.
Есть знакомые в Италии, Англии, в Америке - везде одно и то же - ни одного реального знакомого умершего человека ни у кого нет. "Но ты же видишь что у нас творится! -Где вижу?
- По телевизору!"
готовишься стать мэром Киева?
"бессимптомно" - значит, человек не болеет
в организме любого человека - миллионы вирусов, бактерий и микробов, которые сопровождают его всю жизнь
сколько тебе заплатили за брехню, Ляшко? ( отвратная фамилия)
Ляшко, коронавирус выдумка?