80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко

80% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас видим, что среди тех, кто заболел, 80% переносят его бессимптомно. Но есть и другое исследование, которое говорит: симптомы есть, но мы не уделяем им внимания. Потому что для нас эти симптомы – это привычное. Возможно, будет першение в носу, покашливание незначительное, еще какие-то вещи. Мы не обращаемся к врачу, потому что не было температуры, не было затруднено дыхание и сухого кашля. Не обратились к врачу и продолжали ходить. Но это так называемое бессимптомное, условно бессимптомное может быть, когда вирус выделяется в популяцию", - пояснил врач.

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