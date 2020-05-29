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Новости Коронавирус и карантин
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80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко

80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко

80% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас видим, что среди тех, кто заболел, 80% переносят его бессимптомно. Но есть и другое исследование, которое говорит: симптомы есть, но мы не уделяем им внимания. Потому что для нас эти симптомы – это привычное. Возможно, будет першение в носу, покашливание незначительное, еще какие-то вещи. Мы не обращаемся к врачу, потому что не было температуры, не было затруднено дыхание и сухого кашля. Не обратились к врачу и продолжали ходить. Но это так называемое бессимптомное, условно бессимптомное может быть, когда вирус выделяется в популяцию", - пояснил врач.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
То есть цифры "умер от вируса" завышены в пять раз, получается: пишут "умер от вируса", если вирус просто найден в организме по итогам паталогоанатомической экспертизы.
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29.05.2020 12:53
+8
Тобто 80% навіть в душі не їпуть, що перенесли коронавірус.
Але 20% пощастило менше...
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29.05.2020 13:00
+7
Тобто коронавірус - це не смертельно?
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29.05.2020 12:52
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Так справа в тому,що я цю інформацію не з інтернету взяла.Вчора,по центральному телебаченню,по новинах,італійці розказували про успішно проведену трансплантацію легень(обох) вісімнадцятирічному хлопцю.Таку саму операцію провели і австріяки,правда не знаю по яким життєво необхідним показникам.Чому така радість італійців?Тому що до сих пір було проведено тільки декілька подібних операцій.І всі вони були здійснені тільки в одній державі-в Китаї.
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29.05.2020 16:39 Ответить
Когда уже эта истерика вокруг коронавируса закончится? Раздули чёрте что...
Из всех моих знакомых только один заболел. Один!!! И это в Испании, одном из "эпицентров эпидемии". Ему 80 лет. Подержали для вида 2 дня в больнице - и домой, чтоб не путался под ногами. Отсидел 2 недели в изоляции - и всё ОК. Позавчера его видел - здоровее меня выглядит. Ни жена его, ни дочка, которые с ним живут, не заболели - это о страшной контагиозности вируса.
Я живу не в очень большом городе.Но раньше жил в многомиллионнике, созваниваюсь время от времени с друзьями, которые там остались - тоже самое. Ни у кого нет ни одного знакомого реального человека, который бы умер или заболел.Всегда - "а вот знакомые моих знакомых рассказывали!..."
Есть родственники, живущие в Мадриде- та же картина.
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29.05.2020 14:32 Ответить
По всем заграницам умерло от вируса 9 граждан Украины. Это учитывая огромное колличество наших в Италии, Испании, Англии, США. Как так получается? Украинцы особые?
Есть знакомые в Италии, Англии, в Америке - везде одно и то же - ни одного реального знакомого умершего человека ни у кого нет. "Но ты же видишь что у нас творится! -Где вижу?
- По телевизору!"
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29.05.2020 14:50 Ответить
обращение к каким врачам??у которых в основной массе купленные дипломы?)))
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29.05.2020 14:50 Ответить
зачем врать, Ляшко?
готовишься стать мэром Киева?
"бессимптомно" - значит, человек не болеет
в организме любого человека - миллионы вирусов, бактерий и микробов, которые сопровождают его всю жизнь
сколько тебе заплатили за брехню, Ляшко? ( отвратная фамилия)
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29.05.2020 15:12 Ответить
А ЛяЖко краще?
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29.05.2020 15:40 Ответить
Как показала практика- основной источник фейков о короновирусе- *********. Ибо кацапы не боятся вируса , а знаете почему- они все попадут к ***** в рай. И при этом ,с благородными намерениями , конечно, жаждут как можно больше захватить окружающих лохов,распространяя через ботов свой яд ☝️☝️☝️
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29.05.2020 15:48 Ответить
Даже грипп переносят бессимптомно только 20%.
Ляшко, коронавирус выдумка?
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29.05.2020 17:44 Ответить
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