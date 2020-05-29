80% інфікованих COVID-19 переносять його безсимптомно, - головний санлікар Ляшко

80% інфікованих коронавірусною інфекцією переносять хворобу безсимптомно.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз бачимо, що серед тих, хто захворів, 80% переносять його безсимптомно. Але є й інше дослідження, яке свідчить: симптоми є, але ми не приділяємо їм уваги. Тому що для нас ці симптоми - це звичне. Можливо, буде першіння в носі, покашлювання незначне, ще якісь речі. Ми не звертаємося до лікаря, тому що не було температури, не було утруднене дихання і сухого кашлю. Не звернулися до лікаря і продовжували ходити. Але це так зване безсимптомне, умовно безсимптомне може бути, коли вірус виділяється в популяцію", - пояснив лікар.

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