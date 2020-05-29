80% інфікованих COVID-19 переносять його безсимптомно, - головний санлікар Ляшко
80% інфікованих коронавірусною інфекцією переносять хворобу безсимптомно.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз бачимо, що серед тих, хто захворів, 80% переносять його безсимптомно. Але є й інше дослідження, яке свідчить: симптоми є, але ми не приділяємо їм уваги. Тому що для нас ці симптоми - це звичне. Можливо, буде першіння в носі, покашлювання незначне, ще якісь речі. Ми не звертаємося до лікаря, тому що не було температури, не було утруднене дихання і сухого кашлю. Не звернулися до лікаря і продовжували ходити. Але це так зване безсимптомне, умовно безсимптомне може бути, коли вірус виділяється в популяцію", - пояснив лікар.
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Из всех моих знакомых только один заболел. Один!!! И это в Испании, одном из "эпицентров эпидемии". Ему 80 лет. Подержали для вида 2 дня в больнице - и домой, чтоб не путался под ногами. Отсидел 2 недели в изоляции - и всё ОК. Позавчера его видел - здоровее меня выглядит. Ни жена его, ни дочка, которые с ним живут, не заболели - это о страшной контагиозности вируса.
Я живу не в очень большом городе.Но раньше жил в многомиллионнике, созваниваюсь время от времени с друзьями, которые там остались - тоже самое. Ни у кого нет ни одного знакомого реального человека, который бы умер или заболел.Всегда - "а вот знакомые моих знакомых рассказывали!..."
Есть родственники, живущие в Мадриде- та же картина.
Есть знакомые в Италии, Англии, в Америке - везде одно и то же - ни одного реального знакомого умершего человека ни у кого нет. "Но ты же видишь что у нас творится! -Где вижу?
- По телевизору!"
готовишься стать мэром Киева?
"бессимптомно" - значит, человек не болеет
в организме любого человека - миллионы вирусов, бактерий и микробов, которые сопровождают его всю жизнь
сколько тебе заплатили за брехню, Ляшко? ( отвратная фамилия)
Ляшко, коронавирус выдумка?