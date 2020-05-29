Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения
Программа Кабинета Министров по выходу из кризиса включает постепенный пересмотр тарифов на электроэнергию для домохозяйств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в презентации антикризисной программы Кабмина.
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.
Согласно запланированым инициативам ожидается:
- урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;
- пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению;
- урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;
- пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA.
Кроме того, планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.
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А кто регулировал в ручном режиме, инопланетяне? А расплатимся теперь мы все. Идиоты конченые
Украина самая бедная страна Европы с самыми богатыми олигархами. Это было и до Порошенко и при нем, и при Зеленском, и при януковиче и Ющенко было. А корни все от Кучмы, именно при нем в Украине появились олигархи и всерх богатые люди. И никто его не трогал и не преследовал. Даже за заказные убийства.
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1. Завтра-послезавтра карантин будет отменен. И к чему тогда будет это повышение тарифов, если все вернется на круги своя?
Источник: https://censor.net/n3198823
2. Если энергетика и несет потери, то значит вы хреновые руководители. Кстати, чья энергетика? Ахметова? Так это его проблемы. Если он не справляется с энергетикой, то пусть вернет государству. А так получается, что суть его руководства заключается в том, чтобы с помощью "засланных казачков" постоянно повышать цены для населения.
3. Совсем недавно здесь на Цензоре была ветка, в которой государственные мужи заявляли, что в условиях карантина не было критических скачков в потреблении электроэнергии населением.
4. До появления Буславец постоянно были заявления, что в Украине избыток электроэнергии. Так если бы и был скачок в потреблении электроэнергии, то за счет существующего избытка энергии, в худшем случае для Шмыгаля и Буславец, все выходило бы "по нулям". Так где убытки?
А может в личных карманах вышеперечисленных сказочников?
Просто у руля дятлы.
Но тогда, по этой логике, если в условиях экономического роста (было такое или если будет) тарифы снижали и будут снижать, да?
Если падает спрос на какой-то товар, это риск и проблема производителя или правительства, но никак не вина покупателя.
Но при чём тут ЗЕ, да, ЗеДятлы?
что поросенко, что голобородько - слуги олигархов и позор Украины
Ваш Клоуняка что сказал? Тарифы расти не будут!!!! И что?????
у вас, вальцманоидов - все, кто против поросенко - тот за зеленского, да? как будто не было других кандидатов на выборах 2019..
зеленский придурок, предатель Украины, пропукинец и слуга олигархов, поросенко такой же, только жаднее..
проблема Украины в том, что во второй тур в 2019 вышли мародер и клоун, выбор без выбора..
Как в песне:
На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хош.
у людей уже нет денег, в Украине безработица и нищета, а зелеский-голобородько, слуга коломойского-ахметова - решило поднять для народа тарифы..
После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать. Это - возмутительно! (с) Чиполино
Что бы поднять ВВП - передушить ФОПов.
(с) Кабмин
И это только начало списка ,кроме электричества там и газ, и отопление, и вода, и проникновение в жилище должника без решения суда, и расширение налоговой базы)))
Зебилы должны страдать!