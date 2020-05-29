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Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

Программа Кабинета Министров по выходу из кризиса включает постепенный пересмотр тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в презентации антикризисной программы Кабмина.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

Согласно запланированым инициативам ожидается:

- урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;
- пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению;
- урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;
- пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA.

Кроме того, планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения 01

Автор: 

Кабмин (14024) тарифы (1840) Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+37
Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 5178
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29.05.2020 13:21
+36
Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 2839
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29.05.2020 13:23
+30
Как аккуратно-двусмьісленно сформулировано "пересмотреть"...
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29.05.2020 13:24
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Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 5731
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29.05.2020 13:40 Ответить
Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

А кто регулировал в ручном режиме, инопланетяне? А расплатимся теперь мы все. Идиоты конченые
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29.05.2020 13:40 Ответить
Ты идиот? Они не идиоты, а грабители!
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29.05.2020 13:43 Ответить
слышь, гавно, не груби
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31.05.2020 20:07 Ответить
А кто в этом сомневался ? Разве что оставшаяся от 72% кучка недалеких смартфончиков. То-ли еще будет.
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29.05.2020 13:40 Ответить
Все в угоду Ахметову. Ему мало особняков на юге Франции за 200 миллионов евро.
Украина самая бедная страна Европы с самыми богатыми олигархами. Это было и до Порошенко и при нем, и при Зеленском, и при януковиче и Ющенко было. А корни все от Кучмы, именно при нем в Украине появились олигархи и всерх богатые люди. И никто его не трогал и не преследовал. Даже за заказные убийства.
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29.05.2020 13:41 Ответить
Зебіли, ну як вам ваша влада.
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29.05.2020 13:41 Ответить
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 428
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29.05.2020 13:44 Ответить
Ахметов хорошо надрессировал зеленского
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29.05.2020 13:49 Ответить
12.05.2020 Цензор писав,що Шмигаль обіцяв не піднімати тарифи на е/е для населення.а сьогодні 29.05.2020 кабмін вже планує переглядати тариф для населення. Шмигаль ти долбо=б?
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29.05.2020 13:51 Ответить
Не, он враг народа и грабитель.
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29.05.2020 14:14 Ответить
Населення у відповідь перегляне результати виборів.За комуналку майдана ще не було.
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29.05.2020 13:52 Ответить
во зеля маладец , будет понижать стоимость электроэнергии для населения , так как делают во всем мире. Наконец то Зедебилы дождались хоть одной потужной рехформы
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29.05.2020 13:54 Ответить
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4660
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29.05.2020 14:05 Ответить
ну хто зараз скаже, що зеленський не гівнюк ?
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29.05.2020 13:55 Ответить
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери..."
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1. Завтра-послезавтра карантин будет отменен. И к чему тогда будет это повышение тарифов, если все вернется на круги своя?
Источник: https://censor.net/n3198823
2. Если энергетика и несет потери, то значит вы хреновые руководители. Кстати, чья энергетика? Ахметова? Так это его проблемы. Если он не справляется с энергетикой, то пусть вернет государству. А так получается, что суть его руководства заключается в том, чтобы с помощью "засланных казачков" постоянно повышать цены для населения.
3. Совсем недавно здесь на Цензоре была ветка, в которой государственные мужи заявляли, что в условиях карантина не было критических скачков в потреблении электроэнергии населением.
4. До появления Буславец постоянно были заявления, что в Украине избыток электроэнергии. Так если бы и был скачок в потреблении электроэнергии, то за счет существующего избытка энергии, в худшем случае для Шмыгаля и Буславец, все выходило бы "по нулям". Так где убытки?
А может в личных карманах вышеперечисленных сказочников?
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29.05.2020 13:57 Ответить
залежалый товар продают со скидкой а не с наценкой. если энергию девать некуда, то ставьте маленькие цены, народ будет электро отопление ставить, или бизнес развивать
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29.05.2020 13:57 Ответить
Ага. Спасибо, уже поверили властям и наставили електроотопления заплатив огромные деньги за оборудование, поверив власти что електроенергия не подорожает и ето даст Украине возможность слезть с росийской газовой иглы. Теперь же нужно обратно переходить на росийский газ. Видимо все было так и задумано. Ахметов с Газпромом поимели украинский народ. А про тех кто лоханулся и купил електромобили вообще молчу, попали конкретно притом два раза. Первый раз купив втридорога говняные *електрички*, а второй будут еще и заправляться дороже чем те что на бензине. А в общем Украина возвращается обратно к дидам, где отопление дровами, освещение кирогазами, а транспорт лошадиный.
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29.05.2020 14:12 Ответить
збитки олігархів перекладуть на населення чого і слід було очікувати.
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29.05.2020 13:57 Ответить
Какие ещё убытки? Это стремление грабить беззащитный народ.
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29.05.2020 14:16 Ответить
Недоотриманий прибуток) ,там в поясненні написано,якщо бажаєте нехай буде грабувати беззахисний нарід який чомусь вважав що гірше небуде...
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29.05.2020 14:30 Ответить
_Недополученная прибыль - вообще злодейская, мошенническая формулировка, эзопов язык разбойника. Этим грабитель заявляет ограбляемому: "Хочу твой кошелёк, твои часы, твою рубаху etc."
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29.05.2020 14:55 Ответить
чого ви дивуєтеся,держава ж має монополію на насильство.
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29.05.2020 15:29 Ответить
И это при том, что сейчас тарифы в Украине выше, чем в ЕС.

Просто у руля дятлы.
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29.05.2020 14:00 Ответить
Дятлы?? Ты тормоз? Думаешь они хотят народу добра, но тупят? Это хладнокровные грабители!
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29.05.2020 14:18 Ответить
Слышь, газ, нужно быть дважды дебилом, чтобы убивать корову, которую доишь.
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29.05.2020 16:55 Ответить
враги народа
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29.05.2020 14:02 Ответить
Ахметка беднеет...надо повышать тарифы и снижать зарплату
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29.05.2020 14:03 Ответить
По всей видимости, Зеленский и остальные слуги путина намерены спровоцировать , в интересах того же путина, кровавые и разрушительные голодные бунты... Повышение цен на электроэнергию автоматически вызывает повышение цен на все товары и услуги... Только проезд в метро вырастет минимум в два раза.... Основная масса нашего населения не выдержит такого "конца эпохи бедности" и пойдёт протестовать. грабить зажиточных.... Грустная перспектива.....
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29.05.2020 14:04 Ответить
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением." Поэтому якобы надо поднять тарифы.

Но тогда, по этой логике, если в условиях экономического роста (было такое или если будет) тарифы снижали и будут снижать, да?
Если падает спрос на какой-то товар, это риск и проблема производителя или правительства, но никак не вина покупателя.
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29.05.2020 14:09 Ответить
Ждите новый рейтинг повышающегося рейтинга поддержки осла
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29.05.2020 14:20 Ответить
Кабмин и Министерство энергетики внесло предложения о пересмотре тарифов за электроэнергию для населения. Предполагаемый рост 20-25%. В обосновательной части документа пишется " с целью стабилизации финансовой системы".
Но при чём тут ЗЕ, да, ЗеДятлы?
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29.05.2020 14:26 Ответить
Спасибо ЗЕбилам!!!!
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29.05.2020 14:33 Ответить
а поросенко не то же делал для ахметова? во сколько раз для народа выросли тарифы с 2014 года??
что поросенко, что голобородько - слуги олигархов и позор Украины
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29.05.2020 15:08 Ответить
причем тут Порошенко????

Ваш Клоуняка что сказал? Тарифы расти не будут!!!! И что?????
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29.05.2020 16:30 Ответить
как это при чем?? а разве не при вальцмане, начался беспредел с тарифами, людей сделали нищими, а олигархов - во много раз богаче?
у вас, вальцманоидов - все, кто против поросенко - тот за зеленского, да? как будто не было других кандидатов на выборах 2019..
зеленский придурок, предатель Украины, пропукинец и слуга олигархов, поросенко такой же, только жаднее..
проблема Украины в том, что во второй тур в 2019 вышли мародер и клоун, выбор без выбора..
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29.05.2020 18:50 Ответить
А напомните ка уважаемый какой там процент акций вальцман "приобрел" у ахметки, или у вас с памятью сосем плохо?
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29.05.2020 19:46 Ответить
Зебилы сделали это вместе!
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29.05.2020 14:46 Ответить
Олигархи сделали зебилов. В который раз подряд. Как котят.
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29.05.2020 15:36 Ответить
Нет, это сделали 73% идиотов, готовых поверить в мессию
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29.05.2020 18:43 Ответить
Олигархи сделали зебилов-73. В который раз подряд. Как котят.
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29.05.2020 19:16 Ответить
Зебилов не нужно делать.
Как в песне:
На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хош.
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29.05.2020 19:27 Ответить
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4019
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29.05.2020 14:51 Ответить
Надеюсь, зеимбецилы будут довольны! Бубочка, вперед!
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29.05.2020 14:51 Ответить
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4544
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29.05.2020 14:52 Ответить
голобородьки, а разве из-за этого дурантина, народ не понес потери? а?
у людей уже нет денег, в Украине безработица и нищета, а зелеский-голобородько, слуга коломойского-ахметова - решило поднять для народа тарифы..
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29.05.2020 15:07 Ответить
та ти шо...хотять понизить для людей тариф?...
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29.05.2020 15:36 Ответить
Вот зачем писать слово "пересмотр" тарифов вместо ПОВЫШЕНИЕ ?
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29.05.2020 15:44 Ответить
В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления...

После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать. Это - возмутительно! (с) Чиполино
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29.05.2020 16:10 Ответить
ЗЕ відосік вже запустив на рахунок тарифів?
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29.05.2020 16:16 Ответить
Что бы украинцы быстрее оправились от кризиса - нужно отобрать у них всё, до последнего!
Что бы поднять ВВП - передушить ФОПов.
(с) Кабмин
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29.05.2020 17:42 Ответить
Я довольна!

И это только начало списка ,кроме электричества там и газ, и отопление, и вода, и проникновение в жилище должника без решения суда, и расширение налоговой базы)))
Зебилы должны страдать!
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30.05.2020 00:04 Ответить
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