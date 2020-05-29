Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

Программа Кабинета Министров по выходу из кризиса включает постепенный пересмотр тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в презентации антикризисной программы Кабмина.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

Согласно запланированым инициативам ожидается:



- урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;

- пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению;

- урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;

- пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA.

Кроме того, планируется пересмотреть и энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

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