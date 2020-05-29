УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10644 відвідувача онлайн
Новини
16 718 152

Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення

Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення

Програма Кабінету Міністрів щодо виходу з кризи передбачає поступовий перегляд тарифів на електроенергію для домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в презентації антикризової програми Кабміну.

"В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Згідно із запланованими ініціативами очікується:

- врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії;
- перегляд тарифів на електроенергію, що відпускається населенню;
- врегулювання заборгованості Гарантованого покупця;
- перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного терміну реалізації проєктів pre-PPA.

Крім того, планується переглянути й енергетичну стратегію України, а також знизити ренту на видобуток нафти і газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус

Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення 01

Автор: 

Кабмін (14061) тарифи (1987) електроенергія (6175) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 5178
показати весь коментар
29.05.2020 13:21
+36
Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 2839
показати весь коментар
29.05.2020 13:23
+30
Как аккуратно-двусмьісленно сформулировано "пересмотреть"...
показати весь коментар
29.05.2020 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 5731
показати весь коментар
29.05.2020 13:40 Відповісти
Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефициту средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - говорится в сообщении.

А кто регулировал в ручном режиме, инопланетяне? А расплатимся теперь мы все. Идиоты конченые
показати весь коментар
29.05.2020 13:40 Відповісти
Ты идиот? Они не идиоты, а грабители!
показати весь коментар
29.05.2020 13:43 Відповісти
слышь, гавно, не груби
показати весь коментар
31.05.2020 20:07 Відповісти
А кто в этом сомневался ? Разве что оставшаяся от 72% кучка недалеких смартфончиков. То-ли еще будет.
показати весь коментар
29.05.2020 13:40 Відповісти
Все в угоду Ахметову. Ему мало особняков на юге Франции за 200 миллионов евро.
Украина самая бедная страна Европы с самыми богатыми олигархами. Это было и до Порошенко и при нем, и при Зеленском, и при януковиче и Ющенко было. А корни все от Кучмы, именно при нем в Украине появились олигархи и всерх богатые люди. И никто его не трогал и не преследовал. Даже за заказные убийства.
показати весь коментар
29.05.2020 13:41 Відповісти
Зебіли, ну як вам ваша влада.
показати весь коментар
29.05.2020 13:41 Відповісти
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 428
показати весь коментар
29.05.2020 13:44 Відповісти
Ахметов хорошо надрессировал зеленского
показати весь коментар
29.05.2020 13:49 Відповісти
12.05.2020 Цензор писав,що Шмигаль обіцяв не піднімати тарифи на е/е для населення.а сьогодні 29.05.2020 кабмін вже планує переглядати тариф для населення. Шмигаль ти долбо=б?
показати весь коментар
29.05.2020 13:51 Відповісти
Не, он враг народа и грабитель.
показати весь коментар
29.05.2020 14:14 Відповісти
Населення у відповідь перегляне результати виборів.За комуналку майдана ще не було.
показати весь коментар
29.05.2020 13:52 Відповісти
во зеля маладец , будет понижать стоимость электроэнергии для населения , так как делают во всем мире. Наконец то Зедебилы дождались хоть одной потужной рехформы
показати весь коментар
29.05.2020 13:54 Відповісти
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4660
показати весь коментар
29.05.2020 14:05 Відповісти
ну хто зараз скаже, що зеленський не гівнюк ?
показати весь коментар
29.05.2020 13:55 Відповісти
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Завтра-послезавтра карантин будет отменен. И к чему тогда будет это повышение тарифов, если все вернется на круги своя?
Источник: https://censor.net/n3198823
2. Если энергетика и несет потери, то значит вы хреновые руководители. Кстати, чья энергетика? Ахметова? Так это его проблемы. Если он не справляется с энергетикой, то пусть вернет государству. А так получается, что суть его руководства заключается в том, чтобы с помощью "засланных казачков" постоянно повышать цены для населения.
3. Совсем недавно здесь на Цензоре была ветка, в которой государственные мужи заявляли, что в условиях карантина не было критических скачков в потреблении электроэнергии населением.
4. До появления Буславец постоянно были заявления, что в Украине избыток электроэнергии. Так если бы и был скачок в потреблении электроэнергии, то за счет существующего избытка энергии, в худшем случае для Шмыгаля и Буславец, все выходило бы "по нулям". Так где убытки?
А может в личных карманах вышеперечисленных сказочников?
показати весь коментар
29.05.2020 13:57 Відповісти
залежалый товар продают со скидкой а не с наценкой. если энергию девать некуда, то ставьте маленькие цены, народ будет электро отопление ставить, или бизнес развивать
показати весь коментар
29.05.2020 13:57 Відповісти
Ага. Спасибо, уже поверили властям и наставили електроотопления заплатив огромные деньги за оборудование, поверив власти что електроенергия не подорожает и ето даст Украине возможность слезть с росийской газовой иглы. Теперь же нужно обратно переходить на росийский газ. Видимо все было так и задумано. Ахметов с Газпромом поимели украинский народ. А про тех кто лоханулся и купил електромобили вообще молчу, попали конкретно притом два раза. Первый раз купив втридорога говняные *електрички*, а второй будут еще и заправляться дороже чем те что на бензине. А в общем Украина возвращается обратно к дидам, где отопление дровами, освещение кирогазами, а транспорт лошадиный.
показати весь коментар
29.05.2020 14:12 Відповісти
збитки олігархів перекладуть на населення чого і слід було очікувати.
показати весь коментар
29.05.2020 13:57 Відповісти
Какие ещё убытки? Это стремление грабить беззащитный народ.
показати весь коментар
29.05.2020 14:16 Відповісти
Недоотриманий прибуток) ,там в поясненні написано,якщо бажаєте нехай буде грабувати беззахисний нарід який чомусь вважав що гірше небуде...
показати весь коментар
29.05.2020 14:30 Відповісти
_Недополученная прибыль - вообще злодейская, мошенническая формулировка, эзопов язык разбойника. Этим грабитель заявляет ограбляемому: "Хочу твой кошелёк, твои часы, твою рубаху etc."
показати весь коментар
29.05.2020 14:55 Відповісти
чого ви дивуєтеся,держава ж має монополію на насильство.
показати весь коментар
29.05.2020 15:29 Відповісти
И это при том, что сейчас тарифы в Украине выше, чем в ЕС.

Просто у руля дятлы.
показати весь коментар
29.05.2020 14:00 Відповісти
Дятлы?? Ты тормоз? Думаешь они хотят народу добра, но тупят? Это хладнокровные грабители!
показати весь коментар
29.05.2020 14:18 Відповісти
Слышь, газ, нужно быть дважды дебилом, чтобы убивать корову, которую доишь.
показати весь коментар
29.05.2020 16:55 Відповісти
враги народа
показати весь коментар
29.05.2020 14:02 Відповісти
Ахметка беднеет...надо повышать тарифы и снижать зарплату
показати весь коментар
29.05.2020 14:03 Відповісти
По всей видимости, Зеленский и остальные слуги путина намерены спровоцировать , в интересах того же путина, кровавые и разрушительные голодные бунты... Повышение цен на электроэнергию автоматически вызывает повышение цен на все товары и услуги... Только проезд в метро вырастет минимум в два раза.... Основная масса нашего населения не выдержит такого "конца эпохи бедности" и пойдёт протестовать. грабить зажиточных.... Грустная перспектива.....
показати весь коментар
29.05.2020 14:04 Відповісти
"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением." Поэтому якобы надо поднять тарифы.

Но тогда, по этой логике, если в условиях экономического роста (было такое или если будет) тарифы снижали и будут снижать, да?
Если падает спрос на какой-то товар, это риск и проблема производителя или правительства, но никак не вина покупателя.
показати весь коментар
29.05.2020 14:09 Відповісти
Ждите новый рейтинг повышающегося рейтинга поддержки осла
показати весь коментар
29.05.2020 14:20 Відповісти
Кабмин и Министерство энергетики внесло предложения о пересмотре тарифов за электроэнергию для населения. Предполагаемый рост 20-25%. В обосновательной части документа пишется " с целью стабилизации финансовой системы".
Но при чём тут ЗЕ, да, ЗеДятлы?
показати весь коментар
29.05.2020 14:26 Відповісти
Спасибо ЗЕбилам!!!!
показати весь коментар
29.05.2020 14:33 Відповісти
а поросенко не то же делал для ахметова? во сколько раз для народа выросли тарифы с 2014 года??
что поросенко, что голобородько - слуги олигархов и позор Украины
показати весь коментар
29.05.2020 15:08 Відповісти
причем тут Порошенко????

Ваш Клоуняка что сказал? Тарифы расти не будут!!!! И что?????
показати весь коментар
29.05.2020 16:30 Відповісти
как это при чем?? а разве не при вальцмане, начался беспредел с тарифами, людей сделали нищими, а олигархов - во много раз богаче?
у вас, вальцманоидов - все, кто против поросенко - тот за зеленского, да? как будто не было других кандидатов на выборах 2019..
зеленский придурок, предатель Украины, пропукинец и слуга олигархов, поросенко такой же, только жаднее..
проблема Украины в том, что во второй тур в 2019 вышли мародер и клоун, выбор без выбора..
показати весь коментар
29.05.2020 18:50 Відповісти
А напомните ка уважаемый какой там процент акций вальцман "приобрел" у ахметки, или у вас с памятью сосем плохо?
показати весь коментар
29.05.2020 19:46 Відповісти
Зебилы сделали это вместе!
показати весь коментар
29.05.2020 14:46 Відповісти
Олигархи сделали зебилов. В который раз подряд. Как котят.
показати весь коментар
29.05.2020 15:36 Відповісти
Нет, это сделали 73% идиотов, готовых поверить в мессию
показати весь коментар
29.05.2020 18:43 Відповісти
Олигархи сделали зебилов-73. В который раз подряд. Как котят.
показати весь коментар
29.05.2020 19:16 Відповісти
Зебилов не нужно делать.
Как в песне:
На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хош.
показати весь коментар
29.05.2020 19:27 Відповісти
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4019
показати весь коментар
29.05.2020 14:51 Відповісти
Надеюсь, зеимбецилы будут довольны! Бубочка, вперед!
показати весь коментар
29.05.2020 14:51 Відповісти
Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4544
показати весь коментар
29.05.2020 14:52 Відповісти
голобородьки, а разве из-за этого дурантина, народ не понес потери? а?
у людей уже нет денег, в Украине безработица и нищета, а зелеский-голобородько, слуга коломойского-ахметова - решило поднять для народа тарифы..
показати весь коментар
29.05.2020 15:07 Відповісти
та ти шо...хотять понизить для людей тариф?...
показати весь коментар
29.05.2020 15:36 Відповісти
Вот зачем писать слово "пересмотр" тарифов вместо ПОВЫШЕНИЕ ?
показати весь коментар
29.05.2020 15:44 Відповісти
В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления...

После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать. Это - возмутительно! (с) Чиполино
показати весь коментар
29.05.2020 16:10 Відповісти
ЗЕ відосік вже запустив на рахунок тарифів?
показати весь коментар
29.05.2020 16:16 Відповісти
Что бы украинцы быстрее оправились от кризиса - нужно отобрать у них всё, до последнего!
Что бы поднять ВВП - передушить ФОПов.
(с) Кабмин
показати весь коментар
29.05.2020 17:42 Відповісти
Я довольна!

И это только начало списка ,кроме электричества там и газ, и отопление, и вода, и проникновение в жилище должника без решения суда, и расширение налоговой базы)))
Зебилы должны страдать!
показати весь коментар
30.05.2020 00:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 