Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення
Програма Кабінету Міністрів щодо виходу з кризи передбачає поступовий перегляд тарифів на електроенергію для домогосподарств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в презентації антикризової програми Кабміну.
"В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Згідно із запланованими ініціативами очікується:
- врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії;
- перегляд тарифів на електроенергію, що відпускається населенню;
- врегулювання заборгованості Гарантованого покупця;
- перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного терміну реалізації проєктів pre-PPA.
Крім того, планується переглянути й енергетичну стратегію України, а також знизити ренту на видобуток нафти і газу.
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А кто регулировал в ручном режиме, инопланетяне? А расплатимся теперь мы все. Идиоты конченые
Украина самая бедная страна Европы с самыми богатыми олигархами. Это было и до Порошенко и при нем, и при Зеленском, и при януковиче и Ющенко было. А корни все от Кучмы, именно при нем в Украине появились олигархи и всерх богатые люди. И никто его не трогал и не преследовал. Даже за заказные убийства.
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1. Завтра-послезавтра карантин будет отменен. И к чему тогда будет это повышение тарифов, если все вернется на круги своя?
Источник: https://censor.net/n3198823
2. Если энергетика и несет потери, то значит вы хреновые руководители. Кстати, чья энергетика? Ахметова? Так это его проблемы. Если он не справляется с энергетикой, то пусть вернет государству. А так получается, что суть его руководства заключается в том, чтобы с помощью "засланных казачков" постоянно повышать цены для населения.
3. Совсем недавно здесь на Цензоре была ветка, в которой государственные мужи заявляли, что в условиях карантина не было критических скачков в потреблении электроэнергии населением.
4. До появления Буславец постоянно были заявления, что в Украине избыток электроэнергии. Так если бы и был скачок в потреблении электроэнергии, то за счет существующего избытка энергии, в худшем случае для Шмыгаля и Буславец, все выходило бы "по нулям". Так где убытки?
А может в личных карманах вышеперечисленных сказочников?
Просто у руля дятлы.
Но тогда, по этой логике, если в условиях экономического роста (было такое или если будет) тарифы снижали и будут снижать, да?
Если падает спрос на какой-то товар, это риск и проблема производителя или правительства, но никак не вина покупателя.
Но при чём тут ЗЕ, да, ЗеДятлы?
что поросенко, что голобородько - слуги олигархов и позор Украины
Ваш Клоуняка что сказал? Тарифы расти не будут!!!! И что?????
у вас, вальцманоидов - все, кто против поросенко - тот за зеленского, да? как будто не было других кандидатов на выборах 2019..
зеленский придурок, предатель Украины, пропукинец и слуга олигархов, поросенко такой же, только жаднее..
проблема Украины в том, что во второй тур в 2019 вышли мародер и клоун, выбор без выбора..
Как в песне:
На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хош.
у людей уже нет денег, в Украине безработица и нищета, а зелеский-голобородько, слуга коломойского-ахметова - решило поднять для народа тарифы..
После того как мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать. Это - возмутительно! (с) Чиполино
Что бы поднять ВВП - передушить ФОПов.
(с) Кабмин
И это только начало списка ,кроме электричества там и газ, и отопление, и вода, и проникновение в жилище должника без решения суда, и расширение налоговой базы)))
Зебилы должны страдать!