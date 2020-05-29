Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення

Програма Кабінету Міністрів щодо виходу з кризи передбачає поступовий перегляд тарифів на електроенергію для домогосподарств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в презентації антикризової програми Кабміну.

"В умовах карантину сектор енергетики зазнає втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та населенням. Ручне регулювання ринку призвело до падіння цін на ринку електроенергії та дефіциту коштів для покриття операційних витрат виробників електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Згідно із запланованими ініціативами очікується:

- врегулювання заборгованості між учасниками ринку електроенергії;

- перегляд тарифів на електроенергію, що відпускається населенню;

- врегулювання заборгованості Гарантованого покупця;

- перегляд тарифів для відновлюваних джерел енергії та запровадження граничного терміну реалізації проєктів pre-PPA.

Крім того, планується переглянути й енергетичну стратегію України, а також знизити ренту на видобуток нафти і газу.

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