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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжает наращивать меры боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в 1 АК проведены тренировки дежурных артиллерийских подразделений и подразделений ПВО по управлению огнем, отработкой нормативов по развертыванию на позициях и подготовке к ведению огня.

В то же время в 2 АК увеличилась интенсивность мер боевой подготовки артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся 122, 155-мм артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня "Град", с проведением стрельб как днем, так и ночью.

При этом российские пропагандисты, как и раньше, оправдывают повышение боевой готовности российских оккупационных войск якобы "активизацией агрессивных действий со стороны ВС Украины".

Также читайте: Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

Автор: 

Минобороны (9282) разведка (4168) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+9
Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9044
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29.05.2020 13:33
+4
Надо просто извиниться и вернуться в 95 квартал .
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29.05.2020 13:35
+4
А наш ********** тем временем мир собирается строить. Наголосовались за кого попало, лишь бы не Порох. Наивное дурачьё
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29.05.2020 13:37
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Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9044
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29.05.2020 13:33 Ответить
Надо просто извиниться и вернуться в 95 квартал .
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29.05.2020 13:35 Ответить
Извиниться? За "потужні реХформи" від зеленського ( за "перестать стрєлять", за "какая разніца", за деморалізацію Армії, за переслідування АТОвців та волонтерів, за повністю знищену економіку просто "ізвініться"? Не вийде...
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29.05.2020 15:20 Ответить
А наш ********** тем временем мир собирается строить. Наголосовались за кого попало, лишь бы не Порох. Наивное дурачьё
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29.05.2020 13:37 Ответить
Туда зайдёт ЧВК Вагнера ,оставшееся без работы и денег.Плюс неопознанные самолёты и вертолёты.Нужно быть начеку!
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29.05.2020 13:37 Ответить
Срочно необходимо всем нашим подразделениям подготовить дополнительную документацию в виде журналов боевой подготовки. Пронумеровать, прошить, скрепить печатью. Обновить бирки ответственных за окнами в пункте постоянной дислокации. Проверить наличие разноцветных карандашей, иголок и ниток.
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29.05.2020 13:38 Ответить
"В моей голове война закончилась, идите *****!" . С уважением, Ваш ПреЗЕдент.
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29.05.2020 13:39 Ответить
https://twitter.com/IKlympush https://twitter.com/IKlympush Ivanna Klympush https://twitter.com/IKlympush @IKlympush https://twitter.com/IKlympush/status/1266296795044302849 1 год Біля
Петрівського, де відбулося сумнозвісне розведення військ, повним ходом
окопуються рос. терористи.
Пане
Президенте https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , наші захисники уже повернулися на покинуті
позиції, як Ви обіцяли?
Відволічіться
від наступу на культуру.
Тут ворог
наступає.

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29.05.2020 13:39 Ответить
І що армія не може перемогти якихось найманців? Коли війну називють, то АТО, то ООС, а війська РФ назвали найманцями, то тут явно з головою у правителів щось не те. Як казав Кун цзи як предмет назвеш тим він і є. Коли вам лікар поставить на ОРЗ діагноз апендицит то, що він може вилічити. Цю владну банду ідіотів потрібно вигнати у відставку якщо хочемо мати незалежну і процвітаючу країну.
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29.05.2020 13:48 Ответить
поки мусора кошмарят народ, ділять у вуличних боях сфери впливу, спєцслужби боряця з політичними опонентами, сбу ловить бабок з цигарками, дбр ламає двері музеїв урускій мір нарощує м'язи і готуйєця просто потиснути лінію розмежування масованим наступом - аж допоки їх не зупинять. Тільки хто їх зупинить - деморалізована та роззброєна армія??? Народонасєлєнійє, чиї мізки промиті кремлівською пропагандою?
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29.05.2020 13:48 Ответить
И вот если кацапня таки ломанется, вы уверены что янелох будет как-то эффективно сопротивляться?
На международном уровне он стопроцентно он ничего делать не будет, потому как даже боится признать факт российской агрессии
Внутри страны, если он будет также "эффективно" организовывать оборону государства, как его шапито делает все остальное, то настанет писта.
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29.05.2020 14:05 Ответить
Вы почитайте сайт офиса предводителя "слуг путена", там о чём угодно , только не о войне и не о защите Украины..... То оно разговаривает по телефону с кем-то, то поздравляет всяких певичек с днём рождения, то рассказывает про вирус.... Оно даже произносить слово "война" боится...Ему путен не разрешает....Думаю, досрочные президетские выборы вместе с парламентскими нам нужны, как воздух.... Но есть опасность , что наш "мудрый народ" выберет теперь Мертведчука и ОПЗЖ...
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29.05.2020 14:21 Ответить
 
 