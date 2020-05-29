Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжает наращивать меры боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, в 1 АК проведены тренировки дежурных артиллерийских подразделений и подразделений ПВО по управлению огнем, отработкой нормативов по развертыванию на позициях и подготовке к ведению огня.

В то же время в 2 АК увеличилась интенсивность мер боевой подготовки артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся 122, 155-мм артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня "Град", с проведением стрельб как днем, так и ночью.

При этом российские пропагандисты, как и раньше, оправдывают повышение боевой готовности российских оккупационных войск якобы "активизацией агрессивных действий со стороны ВС Украины".

Также читайте: Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка