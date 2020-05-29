Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка
Командование российско-оккупационных войск продолжает наращивать меры боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В частности, в 1 АК проведены тренировки дежурных артиллерийских подразделений и подразделений ПВО по управлению огнем, отработкой нормативов по развертыванию на позициях и подготовке к ведению огня.
В то же время в 2 АК увеличилась интенсивность мер боевой подготовки артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся 122, 155-мм артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня "Град", с проведением стрельб как днем, так и ночью.
При этом российские пропагандисты, как и раньше, оправдывают повышение боевой готовности российских оккупационных войск якобы "активизацией агрессивных действий со стороны ВС Украины".
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Петрівського, де відбулося сумнозвісне розведення військ, повним ходом
окопуються рос. терористи.
Пане
Президенте https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , наші захисники уже повернулися на покинуті
позиції, як Ви обіцяли?
Відволічіться
від наступу на культуру.
Тут ворог
наступає.
На международном уровне он стопроцентно он ничего делать не будет, потому как даже боится признать факт российской агрессии
Внутри страны, если он будет также "эффективно" организовывать оборону государства, как его шапито делает все остальное, то настанет писта.