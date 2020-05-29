Найманці РФ продовжують нарощувати бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, у 1 АК проведено тренування чергових артилерійських підрозділів та підрозділів ППО з управління вогнем, відпрацюванням нормативів з розгортання на позиціях та підготовки до ведення вогню.

Водночас у 2 АК збільшилась інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських підрозділів, на озброєнні яких перебувають 122, 155-мм артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню "Град", з проведенням стрільб як вдень, так і вночі.

При цьому російські пропагандисти, як і раніше, виправдовують підвищення бойової готовності російських окупаційних військ нібито "активізацією агресивних дій з боку ЗС України".

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