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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Найманці РФ продовжують нарощувати бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Найманці РФ продовжують нарощувати бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, у 1 АК проведено тренування чергових артилерійських підрозділів та підрозділів ППО з управління вогнем, відпрацюванням нормативів з розгортання на позиціях та підготовки до ведення вогню.

Водночас у 2 АК збільшилась інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських підрозділів, на озброєнні яких перебувають 122, 155-мм артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню "Град", з проведенням стрільб як вдень, так і вночі.

При цьому російські пропагандисти, як і раніше, виправдовують підвищення бойової готовності російських окупаційних військ нібито "активізацією агресивних дій з боку ЗС України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7300) розвідка (3854) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+9
Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9044
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29.05.2020 13:33
+4
Надо просто извиниться и вернуться в 95 квартал .
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29.05.2020 13:35
+4
А наш ********** тем временем мир собирается строить. Наголосовались за кого попало, лишь бы не Порох. Наивное дурачьё
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29.05.2020 13:37
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Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9044
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29.05.2020 13:33 Відповісти
Надо просто извиниться и вернуться в 95 квартал .
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29.05.2020 13:35 Відповісти
Извиниться? За "потужні реХформи" від зеленського ( за "перестать стрєлять", за "какая разніца", за деморалізацію Армії, за переслідування АТОвців та волонтерів, за повністю знищену економіку просто "ізвініться"? Не вийде...
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29.05.2020 15:20 Відповісти
А наш ********** тем временем мир собирается строить. Наголосовались за кого попало, лишь бы не Порох. Наивное дурачьё
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29.05.2020 13:37 Відповісти
Туда зайдёт ЧВК Вагнера ,оставшееся без работы и денег.Плюс неопознанные самолёты и вертолёты.Нужно быть начеку!
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29.05.2020 13:37 Відповісти
Срочно необходимо всем нашим подразделениям подготовить дополнительную документацию в виде журналов боевой подготовки. Пронумеровать, прошить, скрепить печатью. Обновить бирки ответственных за окнами в пункте постоянной дислокации. Проверить наличие разноцветных карандашей, иголок и ниток.
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29.05.2020 13:38 Відповісти
"В моей голове война закончилась, идите *****!" . С уважением, Ваш ПреЗЕдент.
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29.05.2020 13:39 Відповісти
https://twitter.com/IKlympush https://twitter.com/IKlympush Ivanna Klympush https://twitter.com/IKlympush @IKlympush https://twitter.com/IKlympush/status/1266296795044302849 1 год Біля
Петрівського, де відбулося сумнозвісне розведення військ, повним ходом
окопуються рос. терористи.
Пане
Президенте https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , наші захисники уже повернулися на покинуті
позиції, як Ви обіцяли?
Відволічіться
від наступу на культуру.
Тут ворог
наступає.

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29.05.2020 13:39 Відповісти
І що армія не може перемогти якихось найманців? Коли війну називють, то АТО, то ООС, а війська РФ назвали найманцями, то тут явно з головою у правителів щось не те. Як казав Кун цзи як предмет назвеш тим він і є. Коли вам лікар поставить на ОРЗ діагноз апендицит то, що він може вилічити. Цю владну банду ідіотів потрібно вигнати у відставку якщо хочемо мати незалежну і процвітаючу країну.
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29.05.2020 13:48 Відповісти
поки мусора кошмарят народ, ділять у вуличних боях сфери впливу, спєцслужби боряця з політичними опонентами, сбу ловить бабок з цигарками, дбр ламає двері музеїв урускій мір нарощує м'язи і готуйєця просто потиснути лінію розмежування масованим наступом - аж допоки їх не зупинять. Тільки хто їх зупинить - деморалізована та роззброєна армія??? Народонасєлєнійє, чиї мізки промиті кремлівською пропагандою?
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29.05.2020 13:48 Відповісти
И вот если кацапня таки ломанется, вы уверены что янелох будет как-то эффективно сопротивляться?
На международном уровне он стопроцентно он ничего делать не будет, потому как даже боится признать факт российской агрессии
Внутри страны, если он будет также "эффективно" организовывать оборону государства, как его шапито делает все остальное, то настанет писта.
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29.05.2020 14:05 Відповісти
Вы почитайте сайт офиса предводителя "слуг путена", там о чём угодно , только не о войне и не о защите Украины..... То оно разговаривает по телефону с кем-то, то поздравляет всяких певичек с днём рождения, то рассказывает про вирус.... Оно даже произносить слово "война" боится...Ему путен не разрешает....Думаю, досрочные президетские выборы вместе с парламентскими нам нужны, как воздух.... Но есть опасность , что наш "мудрый народ" выберет теперь Мертведчука и ОПЗЖ...
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29.05.2020 14:21 Відповісти
 
 