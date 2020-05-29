Найманці РФ продовжують нарощувати бойову підготовку на Донбасі, - розвідка
Командування російсько-окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Про це свідчать дані Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зокрема, у 1 АК проведено тренування чергових артилерійських підрозділів та підрозділів ППО з управління вогнем, відпрацюванням нормативів з розгортання на позиціях та підготовки до ведення вогню.
Водночас у 2 АК збільшилась інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських підрозділів, на озброєнні яких перебувають 122, 155-мм артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню "Град", з проведенням стрільб як вдень, так і вночі.
При цьому російські пропагандисти, як і раніше, виправдовують підвищення бойової готовності російських окупаційних військ нібито "активізацією агресивних дій з боку ЗС України".
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Петрівського, де відбулося сумнозвісне розведення військ, повним ходом
окопуються рос. терористи.
Пане
Президенте https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa , наші захисники уже повернулися на покинуті
позиції, як Ви обіцяли?
Відволічіться
від наступу на культуру.
Тут ворог
наступає.
На международном уровне он стопроцентно он ничего делать не будет, потому как даже боится признать факт российской агрессии
Внутри страны, если он будет также "эффективно" организовывать оборону государства, как его шапито делает все остальное, то настанет писта.