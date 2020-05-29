Инвесторы "Аркады" начали обустраивать палаточный городок под КГГА
Вкладчики банка "Аркада" начали обустраивать палаточный городок у здания КГГА. Еще часть инвесторов пошла на переговоры с городским головой Виталием Кличко и представителями Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас назначено совещание с участием городского головы, Министерства внутренних дел а также отдельных инвесторов. Мы хотим услышать ответы на все вопросы... Но друзья, это действительно сегодня огромный прогресс, о нас услышали, мы смогли заявить о себе наконец", - объявили в микрофон организаторы мероприятия.
Они также заявили, что продолжением акции станет обустройство палаточного городка возле здания КГГА и анонсировали проведение автомитинга в следующую пятницу, 5 июня.
Организаторы протеста также пообещали снять процесс переговоров в КГГА на камеру и сразу сообщить о результатах договоренностей участникам акции.
СМИ и блогеров на проведение переговоров в КГГА не пропустили, представители правоохранительных органов не дают пройти людям в помещение.
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Стаття 47. Конституції України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
И тогда бы это было именно паевое строительство, а не спекулятивная пирамида.
У Аркады все строительства были законные. Были получены все необходимые документы. Банк начал строить и тут бац.... Другой застройщик, приближенный к власти, положил глаз на эту землю. У Аркады отобрали разрешения на строительства. Кондитер + Боксер уничтожили очередное успешное предприятие. Поэтому люди и обращаются к Зеленскому, как к последней надежде.