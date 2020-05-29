Инвесторы "Аркады" начали обустраивать палаточный городок под КГГА

Вкладчики банка "Аркада" начали обустраивать палаточный городок у здания КГГА. Еще часть инвесторов пошла на переговоры с городским головой Виталием Кличко и представителями Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас назначено совещание с участием городского головы, Министерства внутренних дел а также отдельных инвесторов. Мы хотим услышать ответы на все вопросы... Но друзья, это действительно сегодня огромный прогресс, о нас услышали, мы смогли заявить о себе наконец", - объявили в микрофон организаторы мероприятия.

Они также заявили, что продолжением акции станет обустройство палаточного городка возле здания КГГА и анонсировали проведение автомитинга в следующую пятницу, 5 июня.

Организаторы протеста также пообещали снять процесс переговоров в КГГА на камеру и сразу сообщить о результатах договоренностей участникам акции.

СМИ и блогеров на проведение переговоров в КГГА не пропустили, представители правоохранительных органов не дают пройти людям в помещение.

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