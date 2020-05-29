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Інвестори "Аркади" почали облаштовувати наметове містечко під КМДА

Інвестори

Вкладники банку "Аркада" почали облаштовувати наметове містечко біля будівлі КМДА. Ще частина інвесторів пішла на переговори з міським головою Віталієм Кличком і представниками міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз призначена нарада за участю міського голови, міністерства внутрішніх справ, а також окремих інвесторів. Ми хочемо почути відповіді на всі запитання... Але друзі, це дійсно сьогодні величезне зрушення, про нас почули, ми змогли про себе заявити нарешті", - оголосили у мікрофон організатори заходу.

Вони також заявили, що продовженням акції стане облаштування наметового містечка біля будівлі КМДА та анонсували проведення автомітингу наступної п'ятниці, 5 червня.

Організатори протесту також пообіцяли зняти процес переговорів у КМДА на камеру та одразу повідомити про результати домовленостей учасникам акції.

ЗМІ та блогерів на проведення переговорів у КМДА не пропустили, представники правоохоронних органів не дозволяють проходити людям до приміщення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков щодо протесту вкладників "Аркади": Не допустимо чергової будівельної афери із сотнями постраждалих. ФОТО

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вклади (137) КМДА (2363) протест (2394) інвестори (442)


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Топ коментарі
+6
Киев таки оказался населён большим количеством зебилов, чем ожидалось.
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29.05.2020 14:33
+5
Какая шара? Они заплатили десятки тысяч долларов.
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29.05.2020 14:29
+4
Шкода людей, більшість з них вже ніколи не назбирає на нове житло. Шкода, що таке можливо в нашій Україні
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29.05.2020 14:19
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Шкода людей, більшість з них вже ніколи не назбирає на нове житло. Шкода, що таке можливо в нашій Україні
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29.05.2020 14:19 Відповісти
а, лэндлордов...?
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29.05.2020 14:22 Відповісти
Народ ищет шару . Головой надо пользоваться по назначению , а не есть в неё .
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29.05.2020 14:22 Відповісти
Розумію, про що Ви кажете, але так все одно не повинно бути. Це не компетенція людей контролювати забудовників.
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29.05.2020 14:26 Відповісти
Наши люди наивны . Пора меняться . Если у самого нет мозгов , заплати юристу . Хотя , о чём я ? Проще на грабли и по лбу (народная забава) , чем включить мозги .
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29.05.2020 14:31 Відповісти
В Конституци так и записано!

Стаття 47. Конституції України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
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29.05.2020 15:15 Відповісти
Какая шара? Они заплатили десятки тысяч долларов.
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29.05.2020 14:29 Відповісти
И надеялись пожже слупить ещё столькоже с тех, кому и правда жильё нужно. И многие из них уже не первый раз такое проворачивали.
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29.05.2020 14:32 Відповісти
И что? Обычная инвестиция. Ваше мышление осталось на уровне "Совка"
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29.05.2020 19:26 Відповісти
Мудозвон, заткни пасть! Аркада много лет строила, пока Кличко решил не рейдернуть. Купить дешево - это не у Аркады. Там схема такая, как ты ДЕБИЛ, думаешь, невозможна.
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30.05.2020 13:41 Відповісти
Логика такая-раз ищут выгодное предложение то значит шаровики,а то что застройщики нарушают договора прокуратура,суды и даби не видят.Кто обманул тот и молодец? Логика проходимцев.
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29.05.2020 14:39 Відповісти
Мне их не жалко .
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29.05.2020 14:44 Відповісти
КМДА хочет избежать ответственности за мошеннические схемы да еще и обвинить в этом добросовестных покупателей!
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29.05.2020 14:47 Відповісти
Лашары. Всегда гаварил, что все застройщики жулики, а мне в атвет: не только не Аркада!
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29.05.2020 14:24 Відповісти
Не всі, пайове будівництво - доволі успішна схема. Майже все, що зараз будується, це пайовики. Інша річ, що там крутяться великі кошти, і є багато бажаючих «замутити» аферу.
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29.05.2020 14:31 Відповісти
Всегото и не хватало, чтоб налог с продажи в первые три года был процентофф 20. Ну например.

И тогда бы это было именно паевое строительство, а не спекулятивная пирамида.
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29.05.2020 14:35 Відповісти
Избиратели Зеленского не дождались манны небесной.
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29.05.2020 14:25 Відповісти
Зеля тут ни при чём . Глупые во все времена сбивались в обиженное стадо .
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29.05.2020 14:27 Відповісти
А я и не говорил, что он причем.
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29.05.2020 14:30 Відповісти
Избиратели Зе в основном на юге (Одесса) и востоке (Днепр, Харьков), а это Киев, который дал много Пете.
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29.05.2020 14:31 Відповісти
Киев таки оказался населён большим количеством зебилов, чем ожидалось.
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29.05.2020 14:33 Відповісти
А всего лишь нужно принять законы , что все ответственное руководство застройщиков садиться от 10 до пожизненного , если кидок . Так же и с банками Жеваге сняли подозрение . Бахматюк гуляет и тд .
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29.05.2020 14:29 Відповісти
Всего лишь нужно принять закон, по которому люди с низкими умственными способностями лишаются избирательного права и права самостоятельно распоряжаться большими суммами денег
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29.05.2020 14:40 Відповісти
Для начала разберись в теме, имбецил. Там не вина застройщика, а КМДА застопорило стройку и не дает застройщику строить дальше. Изучи вопрос, мудак, потом пиши свои хреновые комменты.
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30.05.2020 13:43 Відповісти
не хочу тебе дегенерату много накидывать , так не успеваю вылазить из банов , просто тебе отвечу . Держи дулю и побежал наХ !
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30.05.2020 13:55 Відповісти
Бла-Бла-Бла, проблема обманутых инвесторов, дырявого законодательства и продажных гос структур и судов стоит не первый год,недострои разрушаются семьи рушатся а очередной власти этих беззаконий и проблемы не видно.Вывод один- коррупция и безнаказанность.
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29.05.2020 14:34 Відповісти
Дырявое законодательство можно подлатать за неделю, но этого почему-то не происходит.
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29.05.2020 14:36 Відповісти
Опять нам, простым гражданам Украины придется платить свои кровные губошлепам и "оборотчикам". Т.е. они типа тратили свои деньги на себя, их обворовали, но они добились превилегированного статуса "пАстрадавших" (ЛОХов). И теперь мы все им должны. От так бы мне кто-то заплатил, когда я где-то потеряю деньги.
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29.05.2020 14:55 Відповісти
Так пострадайте и вы, если завидно)))
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29.05.2020 15:09 Відповісти
Иди игрушки убери, а то мамка заругает. Мыслитель.
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29.05.2020 19:21 Відповісти
Как говорится... не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам пойти!
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29.05.2020 19:35 Відповісти
Аркада всегда был самым надежным застройщиком в Киеве. В течение 25 лет банк строил и продавал квартиры. Огромное количество людей получили квартиры от Аркады. Но... пережить Парашенку и Кличка не смог. Как и многие другие. Например, киевский Арсенал стоял со времен Петра 1. Многое видел завод на своем долгом веку. И белых, и красных, и петлюровцев, и немцев, и поляков. А вот Парашенку и Кличка пережить не смог.

У Аркады все строительства были законные. Были получены все необходимые документы. Банк начал строить и тут бац.... Другой застройщик, приближенный к власти, положил глаз на эту землю. У Аркады отобрали разрешения на строительства. Кондитер + Боксер уничтожили очередное успешное предприятие. Поэтому люди и обращаются к Зеленскому, как к последней надежде.
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29.05.2020 15:41 Відповісти
Дык это все понятно. Но платить-то пострадавшим кто будет? Получается, что мы - все налогоплательщики. Типа вася украл бабло у Леши, а платить нам? Так?
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29.05.2020 19:23 Відповісти
Никто им ничего платить не будет. Когда это наша власть кому-то платила
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29.05.2020 19:33 Відповісти
Вы платить не будете. Кличко-самодур заморозил строительство, затягал Аркаду по судам, не возвращает Аркаде деньги, которые та вложила в городскую инфраструктуру. Нужно мразь Кличко гнать
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30.05.2020 13:38 Відповісти
Я понимаю обманутых. Я им даже где-то сочувствую. Но я против давать им некое "привелигированное положение" для выплат из госбюджета. Т.е. наших с Вами бабок.
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29.05.2020 19:24 Відповісти
Аркаде не нужно было создавать пирамиду, в первую очередь! Потеряв землю под новую застройку они теперь не имеют средств для достройки старых объектов, потому что старое достраивалось за счет нового. В любом случае это рано или поздно бы закончилось и пострадало бы еще больше людей.
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29.05.2020 19:32 Відповісти
Вы - абсолютная дура, которая не в теме. Пусть город для начала вернет свыше 500 млн гривен Аркаде, потом будет видно, что достроит и что нет!.
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30.05.2020 13:39 Відповісти
Каждой палатке дать адрес! Вот и жильё в центре города.
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29.05.2020 16:02 Відповісти
Раньше, государство обеспечивало жильем бесплатно, а сейчас, даже за свои кровные не купишь! ибо друзья меров и депутатов обворуют! да еще и скажут, сами виноваты!
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29.05.2020 16:43 Відповісти
Больше нечего ляпнуть? ума не хватает на большее?
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29.05.2020 20:03 Відповісти
Ума хватает не вестись на халяву.
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29.05.2020 23:11 Відповісти
Товарищи имбецилы, которые не разобрались в теме и пишут свои грязные комменты! Для начала нужно разобраться в теме. Застройщик не кидал инвесторов. Это КМДА застопорило стройку. Не дает уже готовые дома подключать к сетям (если не знаете, что такое сети и подключение к ним, вообще улезьте отсюда, дебилы, здесь вам точно не место), КМДА затаскало Аркаду по судам, которые Аркада все в результате выиграла, КМДА (КЛИЧКО) не выполняют решения судов - Кличко так и сказал, что ему наплевать, что там суды решат - все равно он строить Аркаде не даст. Здесь проблема не застройщик, а мразь-Кличко! Вот он и создал все проблемы.
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30.05.2020 13:58 Відповісти
 
 