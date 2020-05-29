Інвестори "Аркади" почали облаштовувати наметове містечко під КМДА

Вкладники банку "Аркада" почали облаштовувати наметове містечко біля будівлі КМДА. Ще частина інвесторів пішла на переговори з міським головою Віталієм Кличком і представниками міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз призначена нарада за участю міського голови, міністерства внутрішніх справ, а також окремих інвесторів. Ми хочемо почути відповіді на всі запитання... Але друзі, це дійсно сьогодні величезне зрушення, про нас почули, ми змогли про себе заявити нарешті", - оголосили у мікрофон організатори заходу.

Вони також заявили, що продовженням акції стане облаштування наметового містечка біля будівлі КМДА та анонсували проведення автомітингу наступної п'ятниці, 5 червня.

Організатори протесту також пообіцяли зняти процес переговорів у КМДА на камеру та одразу повідомити про результати домовленостей учасникам акції.

ЗМІ та блогерів на проведення переговорів у КМДА не пропустили, представники правоохоронних органів не дозволяють проходити людям до приміщення.

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