Інвестори "Аркади" почали облаштовувати наметове містечко під КМДА
Вкладники банку "Аркада" почали облаштовувати наметове містечко біля будівлі КМДА. Ще частина інвесторів пішла на переговори з міським головою Віталієм Кличком і представниками міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз призначена нарада за участю міського голови, міністерства внутрішніх справ, а також окремих інвесторів. Ми хочемо почути відповіді на всі запитання... Але друзі, це дійсно сьогодні величезне зрушення, про нас почули, ми змогли про себе заявити нарешті", - оголосили у мікрофон організатори заходу.
Вони також заявили, що продовженням акції стане облаштування наметового містечка біля будівлі КМДА та анонсували проведення автомітингу наступної п'ятниці, 5 червня.
Організатори протесту також пообіцяли зняти процес переговорів у КМДА на камеру та одразу повідомити про результати домовленостей учасникам акції.
ЗМІ та блогерів на проведення переговорів у КМДА не пропустили, представники правоохоронних органів не дозволяють проходити людям до приміщення.
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И тогда бы это было именно паевое строительство, а не спекулятивная пирамида.
У Аркады все строительства были законные. Были получены все необходимые документы. Банк начал строить и тут бац.... Другой застройщик, приближенный к власти, положил глаз на эту землю. У Аркады отобрали разрешения на строительства. Кондитер + Боксер уничтожили очередное успешное предприятие. Поэтому люди и обращаются к Зеленскому, как к последней надежде.